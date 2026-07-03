Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлди

·1·Дунё
Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлди

Россиянинг Киевга амалга оширган навбатдаги ракета ҳужуми оқибатида пойтахтдаги машҳур “Ўзбек палови №1” ресторани бутунлай вайрон бўлди. Бу ҳақда ресторан маъмурияти маълум қилди.

Қайд этилишича, ресторан Киев шаҳрининг Гарматная кўчасида жойлашган бўлиб, ҳужум оқибатида бино жиддий зарар кўриб, деярли кулга айланган. Хушбахтли ҳолат шундаки, авиаҳужум содир бўлган вақтда ресторан ичида ходимлар бўлмаган. Шу боис ҳодиса оқибатида жабрланганлар ҳақида маълумот берилмаган.

Ресторан маъмурияти мижозларга мурожаат қилиб, муассаса ўз фаолиятини вақтинча Киев шаҳри, Гарматная кўчаси, 1-уй манзилида жойлашган филиали орқали давом эттиришини маълум қилди.

Маълумот ўрнида, бу Украинада ўзбек ошхонаси билан боғлиқ илк фожиали воқеа эмас. 2022 йилда Украинанинг Чугуев шаҳрида маҳаллий аҳолига палов тарқатиб келган 36 ёшли ўзбекистонлик Сардор Ҳакимов Россиянинг ракета зарбаси оқибатида ҳалок бўлган эди. У ҳужум вақтида ертўлада бўлиб, одамлар учун палов тайёрлашга ҳозирлик кўраётган пайтда қурбон бўлган.

Сардор Ҳакимов 2000 йилдан буён Луганск вилоятининг Северодонецк шаҳрида яшаган. Кейинчалик, 2014 йилда Чугуев шаҳрига кўчиб ўтиб, у ерда ўзбек миллий таомлари тайёрланадиган ошхона ҳамда зираворлар дўконини ташкил этган. Россиянинг Украинага кенг кўламли босқини бошланганидан сўнг у оиласини Ўзбекистонга жўнатган, аммо ўзи Чугуевда қолиб, маҳаллий аҳолига иссиқ овқат тарқатиш ва кўмак бериш ишларини давом эттирган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Бугун, 15:23Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиВенесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етдиБугун, 15:05Хитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиХитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиБугун, 14:57Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)Бугун, 14:51Қариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиҚариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиБугун, 14:44Аргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиАргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди