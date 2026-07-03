Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашди

·0·Спорт
Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашди

Испания миллий жамоасининг 18 ёшли вингери Ламин Ямал ЖЧ-2026да дриблинг бўйича тарихий кўрсаткич қайд этмоқда.

«Барселона» футболчиси рақиб ҳимоячиларини алдашга уринишлар сони бўйича сўнгги 28 йилдаги энг юқори натижани такрорлади.

Ҳар 90 дақиқада 12 та дриблингга уриниш

Opta маълумотларига кўра, Ламин Ямал жорий Жаҳон чемпионатида ҳар 90 дақиқа ўйин вақтига ўртача 12 марта рақибини алдашга уринмоқда.

Бу 1998 йилги мундиалдан буён қайд этилган энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Ўша турнирда Нигерия миллий жамоаси юлдузи Жей-Жей Окоча ҳам худди шундай натижа кўрсатган эди.

Фақат 200 дақиқадан кўп ўйнаганлар ҳисобга олинди

Таҳлилда майдонда камида 200 дақиқа ҳаракат қилган футболчиларнинг натижалари ҳисобга олинган.

Шу тариқа, Ямал шунчаки қисқа вақт ичида эмас, мундиал давомидаги барқарор ўйини орқали тарихий кўрсаткичга эришди.

Австрияга қарши бешта муваффақиятли дриблинг

Испания ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Австрияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.

Ушбу баҳсда Ламин Ямал рақибларини беш марта муваффақиятли алдаб ўтди ва учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Испаниянинг асосий қуролларидан бири

Ямалнинг тезлиги, техникаси ва яккама-якка вазиятлардаги жасорати Испания ҳужумларининг энг хавфли жиҳатларидан бирига айланмоқда.

18 ёшли футболчи ЖЧ-2026да нафақат жамоасига ёрдам бермоқда, балки жаҳон футболи тарихидан жой оладиган шахсий натижаларни ҳам қайд этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиТоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиБугун, 15:32Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Бугун, 15:30Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБарселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБугун, 15:12FIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиFIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиБугун, 14:51Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиКриштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 14:37Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиРеал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди