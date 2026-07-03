Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашди
Испания миллий жамоасининг 18 ёшли вингери Ламин Ямал ЖЧ-2026да дриблинг бўйича тарихий кўрсаткич қайд этмоқда.
«Барселона» футболчиси рақиб ҳимоячиларини алдашга уринишлар сони бўйича сўнгги 28 йилдаги энг юқори натижани такрорлади.
Ҳар 90 дақиқада 12 та дриблингга уриниш
Opta маълумотларига кўра, Ламин Ямал жорий Жаҳон чемпионатида ҳар 90 дақиқа ўйин вақтига ўртача 12 марта рақибини алдашга уринмоқда.
Бу 1998 йилги мундиалдан буён қайд этилган энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Ўша турнирда Нигерия миллий жамоаси юлдузи Жей-Жей Окоча ҳам худди шундай натижа кўрсатган эди.
Фақат 200 дақиқадан кўп ўйнаганлар ҳисобга олинди
Таҳлилда майдонда камида 200 дақиқа ҳаракат қилган футболчиларнинг натижалари ҳисобга олинган.
Шу тариқа, Ямал шунчаки қисқа вақт ичида эмас, мундиал давомидаги барқарор ўйини орқали тарихий кўрсаткичга эришди.
Австрияга қарши бешта муваффақиятли дриблинг
Испания ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Австрияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.
Ушбу баҳсда Ламин Ямал рақибларини беш марта муваффақиятли алдаб ўтди ва учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Испаниянинг асосий қуролларидан бири
Ямалнинг тезлиги, техникаси ва яккама-якка вазиятлардаги жасорати Испания ҳужумларининг энг хавфли жиҳатларидан бирига айланмоқда.
18 ёшли футболчи ЖЧ-2026да нафақат жамоасига ёрдам бермоқда, балки жаҳон футболи тарихидан жой оладиган шахсий натижаларни ҳам қайд этмоқда.
…