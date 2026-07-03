Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтади
Лондоннинг Тоттенхем клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш борасидаги режаларига ўзгартириш киритди. Клуб раҳбарияти ўтган мавсумни ижара асосида жамоада ўтказган Жоау Палиньининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олмасликка қарор қилди. Бу қарор португалиялик футболчининг келажагини яна сўроқ остида қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, "шпорлар" ижара шартномасида кўрсатилган сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликларини расман маълум қилишган. Натижада, 30 ёшли таянч ярим ҳимоячиси ёзги трансфер ойнаси вақтида Мюнхеннинг Бавария клуби ихтиёрига қайтишга мажбур бўлади. Лондонликлар ушбу қарор орқали бошқа трансфер нишонларига эътибор қаратишни лозим топишган.
Тоттенхемнинг бундай кескин қарор қабул қилишига жамоанинг ярим ҳимоя чизиғига киритган улкан инвестициялари сабаб бўлгани айтилмоқда. Хусусан, клуб Сандро Тонали учун тахминан 117 миллион евро ва Матеус Фернандес трансфери учун 98 миллион евро сарфлаган. Бундай катта харажатлардан сўнг, Палиньини жамоада олиб қолиш молиявий ва тактик жиҳатдан мақсадга мувофиқ деб топилмади.
Бавариядаги ноаниқ келажакЖоау Палиньининг Бавария билан амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар мўлжалланган бўлса-да, унинг Мюнхендаги келажаги кафолатланмаган. Немис гранди таркибни ёшартириш ва маошлар фондини оптималлаштириш мақсадида тажрибали футболчини сотиб юборишга тайёр. Агар муносиб таклиф тушса, мюнхенликлар португалиялик билан хайрлашишга қарши эмасликларини билдиришган.
Ҳозирда футболчининг собиқ жамоаси — Лиссабоннинг Sporting CP клуби унга қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Бироқ Бавария томонидан қўйилган юқори нарх трансфер музокараларини қийинлаштирмоқда. Португалия клуби молиявий жиҳатдан немислар талаб қилаётган суммани тўлашга ҳозирча тайёр эмас.
Жоау Палиньи ўзининг жисмоний бақувватлиги ва тўпни олиб қўйишдаги маҳорати билан танилган. Премер-лигадаги фаолияти давомида у энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилган эди. Шунга қарамай, Тоттенхемнинг янги стратегияси ёшроқ ва креативроқ ўйинчиларга таянишни назарда тутмоқда.
Европанинг бир қатор етакчи клублари футболчининг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда. Мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошланишидан олдин Палиньи ўзига янги жамоа топиши ёки Бавария лагерида ўз ўрнини исботлаши керак бўлади. Ҳозирча унинг кейинги манзили борасида аниқ бир тўхтамга келинмаган.
…