Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтади

·0·Спорт
Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтади

Лондоннинг Тоттенхем клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш борасидаги режаларига ўзгартириш киритди. Клуб раҳбарияти ўтган мавсумни ижара асосида жамоада ўтказган Жоау Палиньининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олмасликка қарор қилди. Бу қарор португалиялик футболчининг келажагини яна сўроқ остида қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, "шпорлар" ижара шартномасида кўрсатилган сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликларини расман маълум қилишган. Натижада, 30 ёшли таянч ярим ҳимоячиси ёзги трансфер ойнаси вақтида Мюнхеннинг Бавария клуби ихтиёрига қайтишга мажбур бўлади. Лондонликлар ушбу қарор орқали бошқа трансфер нишонларига эътибор қаратишни лозим топишган.

Тоттенхемнинг бундай кескин қарор қабул қилишига жамоанинг ярим ҳимоя чизиғига киритган улкан инвестициялари сабаб бўлгани айтилмоқда. Хусусан, клуб Сандро Тонали учун тахминан 117 миллион евро ва Матеус Фернандес трансфери учун 98 миллион евро сарфлаган. Бундай катта харажатлардан сўнг, Палиньини жамоада олиб қолиш молиявий ва тактик жиҳатдан мақсадга мувофиқ деб топилмади.

Бавариядаги ноаниқ келажак

Жоау Палиньининг Бавария билан амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар мўлжалланган бўлса-да, унинг Мюнхендаги келажаги кафолатланмаган. Немис гранди таркибни ёшартириш ва маошлар фондини оптималлаштириш мақсадида тажрибали футболчини сотиб юборишга тайёр. Агар муносиб таклиф тушса, мюнхенликлар португалиялик билан хайрлашишга қарши эмасликларини билдиришган.

Ҳозирда футболчининг собиқ жамоаси — Лиссабоннинг Sporting CP клуби унга қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Бироқ Бавария томонидан қўйилган юқори нарх трансфер музокараларини қийинлаштирмоқда. Португалия клуби молиявий жиҳатдан немислар талаб қилаётган суммани тўлашга ҳозирча тайёр эмас.

Жоау Палиньи ўзининг жисмоний бақувватлиги ва тўпни олиб қўйишдаги маҳорати билан танилган. Премер-лигадаги фаолияти давомида у энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилган эди. Шунга қарамай, Тоттенхемнинг янги стратегияси ёшроқ ва креативроқ ўйинчиларга таянишни назарда тутмоқда.

Европанинг бир қатор етакчи клублари футболчининг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда. Мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошланишидан олдин Палиньи ўзига янги жамоа топиши ёки Бавария лагерида ўз ўрнини исботлаши керак бўлади. Ҳозирча унинг кейинги манзили борасида аниқ бир тўхтамга келинмаган.

ТоттенхемБаварияЖоау ПалиньиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Бугун, 15:30Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБарселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБугун, 15:12FIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиFIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиБугун, 14:51Криштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиКриштиано Роналдо Диого Жота хотирасига бағишланган ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 14:37Реал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиРеал Мадрид Энзо Фернандез трансфери борасидаги миш-мишларга расман нуқта қўйдиБугун, 14:32Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Златко Далич ВАРни кескин танқид қилди: «Футбол ҳисси ўлмоқда»Бугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди