Тошкентда Gentra автомобили дарахтга урилди

·29·Жамият
Тошкентда Gentra автомобили дарахтга урилди

Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида жойлашган Бунёдкор шоҳ кўчасида Gentra автомобили иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи ҳаракатланаётган вақтда олдидан кутилмаганда бошқа автомобил чиқиб қолган. Тўқнашувнинг олдини олиш мақсадида у рулни кескин ўнг томонга бурган. Бироқ автомобил бошқарувдан чиқиб кетиб, йўл четидаги дарахтга бориб урилган.

Ҳодиса оқибатида автомобилга техник шикаст етган, бироқ ҳайдовчи ва бошқа фуқаролар тан жароҳати олмаган. Воқеа жойига масъул хизматлар етиб келиб, ҳолатни ўрганган.

Айни пайтда мазкур йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Ҳодисанинг аниқ сабаблари ва барча тафсилотлари ўрганилмоқда.

ГентраТошкентБунёдкорЧилонзор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда "Кириш тақиқланади" белгиси ўрнига ҳақиқий ғишт осиб қўйилдиЎзбекистонда "Кириш тақиқланади" белгиси ўрнига ҳақиқий ғишт осиб қўйилдиБугун, 14:5475 ёшида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб барчани ҳайратга солди75 ёшида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб барчани ҳайратга солдиБугун, 14:05Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиТуркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиБугун, 13:23Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиДавлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиБугун, 13:18«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирдиБугун, 12:322 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилдиБугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди