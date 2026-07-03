Тошкентда Gentra автомобили дарахтга урилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида жойлашган Бунёдкор шоҳ кўчасида Gentra автомобили иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи ҳаракатланаётган вақтда олдидан кутилмаганда бошқа автомобил чиқиб қолган. Тўқнашувнинг олдини олиш мақсадида у рулни кескин ўнг томонга бурган. Бироқ автомобил бошқарувдан чиқиб кетиб, йўл четидаги дарахтга бориб урилган.
Ҳодиса оқибатида автомобилга техник шикаст етган, бироқ ҳайдовчи ва бошқа фуқаролар тан жароҳати олмаган. Воқеа жойига масъул хизматлар етиб келиб, ҳолатни ўрганган.
Айни пайтда мазкур йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Ҳодисанинг аниқ сабаблари ва барча тафсилотлари ўрганилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…