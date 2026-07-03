Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинлади
Италия футболида кутилмаган ва шов-шувли ўзгариш юз берди: Неаполнинг Наполи клуби Массимилиано Аллегрини жамоанинг янги бош мураббийи сифатида расман таништирди. Тажрибали мутахассис бу лавозимда Антонио Контени алмаштирди. Ушбу тайинлов клубнинг янги стратегик мақсадлари ва таркибдаги Скотт МкТоминай ҳамда Кевин Де Бруйне каби юлдузлар учун янги давр бошланганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб матбуот хизмати тарқатган хабарга кўра, 58 ёшли Аллегри билан 2029-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган. Қайд этиш жоизки, Наполи раҳбарияти ушбу тайинловни Аллегри ва унинг собиқ жамоаси Милан ўртасидаги шартномани бекор қилиш жараёни тўлиқ якунланмагунча сир сақлаб турган эди. Эндиликда барча ҳуқуқий масалалар ҳал этилгач, мутахассис ўз ишига киришди.
Тарихий қайтиш ва янги марраларМассимилиано Аллегри учун Неапол бегона шаҳар эмас. У футболчилик фаолияти давомида, хусусан 1997-98-йилги мавсумда айнан Наполи шарафини ҳимоя қилган. Клуб раҳбарияти ўз баёнотида Аллегрининг мураббийлик йўли, унинг Сассуоло билан қуйи лигадаги муваффақиятларидан тортиб, А Серия гигантларидаги ғалабаларигача бўлган зафарли одимларини алоҳида эътироф этди.
Аллегри Италия футболи тарихидаги энг совриндор мураббийлардан бири саналади. Унинг ҳисобида жами 6 та Скудетто (бири Милан, бештаси Ювентус билан) ва 5 та Италия кубоги мавжуд. Шунингдек, у Ювентусни икки бор Чемпионлар лигаси финалига қадар бошлаб борган. Бундай бой тажриба Наполи учун нафақат ички чемпионатда, балки халқаро майдонларда ҳам муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
Таркибдаги ўзгаришлар ва кутилмаларЯнги мураббийнинг келиши жамоанинг етакчи футболчилари, хусусан Скотт МкТоминай ва Кевин Де Бруйне учун ўзига хос синов ва имкониятдир. Аллегрининг тактик схемалари одатда ҳимоявий мустаҳкамлик ва тартибли ўйинга асосланган бўлиб, бу услуб Неапол клубининг ўйин фалсафасига қандай мослашиши кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Аввалги мураббий Антонио Конте жамоани чемпионликка етаклаган бўлса-да, унинг кетиши ортидан жамоада барқарорликни сақлаб қолиш Аллегрининг зиммасига тушади.
Аллегрининг Миландаги сўнгги фаолияти бироз омадсиз якунланган эди. Жамоа мавсумни бешинчи ўринда тугатгани сабабли у истеъфога чиқарилган. Шунингдек, Миланда раҳбарият даражасидаги ўзгаришлар, жумладан Игли Таре ва Джеффрей Монкада каби мутахассисларнинг кетиши ҳам Аллегрининг кетишини тезлаштирган эди. Эндиликда у Неаполда ўз обрўсини тиклаш ва Наполи мухлисларига янги ғалабаларни тақдим этишни мақсад қилган.
- Массимилиано Аллегри билан шартнома 2029-йилгача имзоланди;
- У мураббийлик фаолияти давомида 11 та йирик соврин ютган;
- Наполи сафида Скотт МкТоминай ва Кевин Де Бруйне каби юлдузлар билан ишлайди;
- Бу Аллегрининг собиқ жамоаси Миландан кетганидан кейинги янги иш жойидир.
…