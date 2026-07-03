Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинлади

·0·Спорт
Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинлади

Италия футболида кутилмаган ва шов-шувли ўзгариш юз берди: Неаполнинг Наполи клуби Массимилиано Аллегрини жамоанинг янги бош мураббийи сифатида расман таништирди. Тажрибали мутахассис бу лавозимда Антонио Контени алмаштирди. Ушбу тайинлов клубнинг янги стратегик мақсадлари ва таркибдаги Скотт МкТоминай ҳамда Кевин Де Бруйне каби юлдузлар учун янги давр бошланганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб матбуот хизмати тарқатган хабарга кўра, 58 ёшли Аллегри билан 2029-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган. Қайд этиш жоизки, Наполи раҳбарияти ушбу тайинловни Аллегри ва унинг собиқ жамоаси Милан ўртасидаги шартномани бекор қилиш жараёни тўлиқ якунланмагунча сир сақлаб турган эди. Эндиликда барча ҳуқуқий масалалар ҳал этилгач, мутахассис ўз ишига киришди.

Тарихий қайтиш ва янги марралар

Массимилиано Аллегри учун Неапол бегона шаҳар эмас. У футболчилик фаолияти давомида, хусусан 1997-98-йилги мавсумда айнан Наполи шарафини ҳимоя қилган. Клуб раҳбарияти ўз баёнотида Аллегрининг мураббийлик йўли, унинг Сассуоло билан қуйи лигадаги муваффақиятларидан тортиб, А Серия гигантларидаги ғалабаларигача бўлган зафарли одимларини алоҳида эътироф этди.

Аллегри Италия футболи тарихидаги энг совриндор мураббийлардан бири саналади. Унинг ҳисобида жами 6 та Скудетто (бири Милан, бештаси Ювентус билан) ва 5 та Италия кубоги мавжуд. Шунингдек, у Ювентусни икки бор Чемпионлар лигаси финалига қадар бошлаб борган. Бундай бой тажриба Наполи учун нафақат ички чемпионатда, балки халқаро майдонларда ҳам муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Таркибдаги ўзгаришлар ва кутилмалар

Янги мураббийнинг келиши жамоанинг етакчи футболчилари, хусусан Скотт МкТоминай ва Кевин Де Бруйне учун ўзига хос синов ва имкониятдир. Аллегрининг тактик схемалари одатда ҳимоявий мустаҳкамлик ва тартибли ўйинга асосланган бўлиб, бу услуб Неапол клубининг ўйин фалсафасига қандай мослашиши кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда. Аввалги мураббий Антонио Конте жамоани чемпионликка етаклаган бўлса-да, унинг кетиши ортидан жамоада барқарорликни сақлаб қолиш Аллегрининг зиммасига тушади.

Аллегрининг Миландаги сўнгги фаолияти бироз омадсиз якунланган эди. Жамоа мавсумни бешинчи ўринда тугатгани сабабли у истеъфога чиқарилган. Шунингдек, Миланда раҳбарият даражасидаги ўзгаришлар, жумладан Игли Таре ва Джеффрей Монкада каби мутахассисларнинг кетиши ҳам Аллегрининг кетишини тезлаштирган эди. Эндиликда у Неаполда ўз обрўсини тиклаш ва Наполи мухлисларига янги ғалабаларни тақдим этишни мақсад қилган.

  • Массимилиано Аллегри билан шартнома 2029-йилгача имзоланди;
  • У мураббийлик фаолияти давомида 11 та йирик соврин ютган;
  • Наполи сафида Скотт МкТоминай ва Кевин Де Бруйне каби юлдузлар билан ишлайди;
  • Бу Аллегрининг собиқ жамоаси Миландан кетганидан кейинги янги иш жойидир.
Италия ОАВлари ва мутахассисларнинг фикрича, Аллегрининг тайинланиши Наполи учун таваккал, аммо шу билан бирга катта амбициялар белгисидир. Унинг А Серияни беш бармоқдек билиши ва қийин вазиятларда натижа чиқара олиш қобилияти клуб президенти Аурелио Де Лаурентиис учун асосий танлов мезони бўлгани шубҳасиз.

НаполиМассимилиано АллегриА СерияТрансферларИталия Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:12Ламин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиЛамин Ямал Жей-Жей Окочанинг 28 йиллик натижасига тенглашдиБугун, 15:49Тоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиТоттенхем Жоау Палиньи трансферидан воз кечди: Португалиялик юлдуз Баварияга қайтадиБугун, 15:32Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Криштиану Роналду яна тарих яратди: 25 голлик ноёб рекорд...Бугун, 15:30Барселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБарселона аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширишга яқинБугун, 15:12FIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиFIFA Португалия ва Хорватия ўйинидаги бекор голни изоҳладиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди