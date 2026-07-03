Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқда

·0·Техно
Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқда

Apple корпорацияси смартфонлар бозорида инқилобий ўзгариш ясашга тайёргарлик кўрмоқда. Компания ўзининг илк букламафонини iPhone Ultra номи остида тақдим этиши ва у бренд тарихидаги энг қиммат қурилмага айланиши кутилмоқда. Никкеи Асиа нашри томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, Apple аллақачон бутловчи қисмлар етказиб берувчиларга буюртмалар ҳажмини ошириш бўйича кўрсатма берган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Apple 2026-йилда 7-8 миллион дона букламафон ишлаб чиқаришни режалаштирган эди. Бироқ бозор конъюнктураси ва янги технологияга бўлган юқори қизиқиш сабабли, компания ушбу кўрсаткични 10 миллион донага етказишни сўраган. Бу қадам Купертино гигантининг янги форматдаги қурилмалар муваффақиятига қанчалик ишонаётганидан далолат беради.

Нарх ва ишлаб чиқариш ҳажми

Энг шов-шувли маълумотлардан бири бу — янги гаджетнинг нархидир. Тахминларга кўра, iPhone Ultra моделининг бошланғич нархи 2500 доллардан бошланиб, хотира ҳажми каттароқ бўлган версиялари учун 3000 долларгача кўтарилиши мумкин. Таққослаш учун, ҳозирги флагманлар нархи Ўзбекистон бозорида ҳам анча юқори, бироқ Ultra модели мутлақо янги премиум сегментни шакллантиради.

Шу билан бирга, Apple анъанавий смартфонлар линиясини ҳам унутаётгани йўқ. Ҳисоботларга кўра, компания iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларидан жами 70 миллион дона ишлаб чиқаришни мақсад қилган. 2026-йилда чиқариладиган барча iPhone моделларининг умумий ишлаб чиқариш ҳажми эса 220 миллион донани ташкил этиши кутилмоқда.

Технологик тайёргарлик ва эҳтиёт чоралари

Apple ўз етказиб берувчиларига 2026-йилнинг иккинчи ярми учун қўшимча 85 миллион дона қурилмага буюртма беришга тайёр туришни тайинлаган. Бу талабнинг кутилмаганда ортиб кетишига қарши кўрилаётган чорадир. Шунингдек, iPhone 17 серияси учун мўлжалланган айрим бутловчи қисмлар iPhone 18 серияси учун ҳам захира қилиниши сўралган.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун бу янгилик икки хил маънога эга. Бир томондан, Apple ниҳоят Samsung ва бошқа брендлар анча олдин кириб келган букламафонлар бозорига қадам қўймоқда. Иккинчи томондан, 3000 долларлик нарх смартфонни фақатгина тор доирадаги ҳашаматли буюмга айлантириб қўйиши мумкин.

Ҳозирча мавжуд маълумотларга кўра, iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг 8-сентябрига режалаштирилган. Ушбу сана Apple компаниясининг анъанавий кузги тадбирлар жадвалига тўла мос келади.

AppleИПҳоне UltraТехнологияСмартфонИПҳоне 18
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиSpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортадиБугун, 15:21Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиТемир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиБугун, 14:58iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиiPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиБугун, 14:24Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиiPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди