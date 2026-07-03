Apple тарихидаги энг қиммат смартфон: iPhone Ultra 3000 долларгача баҳоланиши кутилмоқда
Apple корпорацияси смартфонлар бозорида инқилобий ўзгариш ясашга тайёргарлик кўрмоқда. Компания ўзининг илк букламафонини iPhone Ultra номи остида тақдим этиши ва у бренд тарихидаги энг қиммат қурилмага айланиши кутилмоқда. Никкеи Асиа нашри томонидан эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, Apple аллақачон бутловчи қисмлар етказиб берувчиларга буюртмалар ҳажмини ошириш бўйича кўрсатма берган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Apple 2026-йилда 7-8 миллион дона букламафон ишлаб чиқаришни режалаштирган эди. Бироқ бозор конъюнктураси ва янги технологияга бўлган юқори қизиқиш сабабли, компания ушбу кўрсаткични 10 миллион донага етказишни сўраган. Бу қадам Купертино гигантининг янги форматдаги қурилмалар муваффақиятига қанчалик ишонаётганидан далолат беради.
Нарх ва ишлаб чиқариш ҳажмиЭнг шов-шувли маълумотлардан бири бу — янги гаджетнинг нархидир. Тахминларга кўра, iPhone Ultra моделининг бошланғич нархи 2500 доллардан бошланиб, хотира ҳажми каттароқ бўлган версиялари учун 3000 долларгача кўтарилиши мумкин. Таққослаш учун, ҳозирги флагманлар нархи Ўзбекистон бозорида ҳам анча юқори, бироқ Ultra модели мутлақо янги премиум сегментни шакллантиради.
Шу билан бирга, Apple анъанавий смартфонлар линиясини ҳам унутаётгани йўқ. Ҳисоботларга кўра, компания iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларидан жами 70 миллион дона ишлаб чиқаришни мақсад қилган. 2026-йилда чиқариладиган барча iPhone моделларининг умумий ишлаб чиқариш ҳажми эса 220 миллион донани ташкил этиши кутилмоқда.
Технологик тайёргарлик ва эҳтиёт чоралариApple ўз етказиб берувчиларига 2026-йилнинг иккинчи ярми учун қўшимча 85 миллион дона қурилмага буюртма беришга тайёр туришни тайинлаган. Бу талабнинг кутилмаганда ортиб кетишига қарши кўрилаётган чорадир. Шунингдек, iPhone 17 серияси учун мўлжалланган айрим бутловчи қисмлар iPhone 18 серияси учун ҳам захира қилиниши сўралган.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун бу янгилик икки хил маънога эга. Бир томондан, Apple ниҳоят Samsung ва бошқа брендлар анча олдин кириб келган букламафонлар бозорига қадам қўймоқда. Иккинчи томондан, 3000 долларлик нарх смартфонни фақатгина тор доирадаги ҳашаматли буюмга айлантириб қўйиши мумкин.
Ҳозирча мавжуд маълумотларга кўра, iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг 8-сентябрига режалаштирилган. Ушбу сана Apple компаниясининг анъанавий кузги тадбирлар жадвалига тўла мос келади.
…