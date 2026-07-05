Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирди
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Мексикага қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати нимчорак финал баҳси олдидан таркибдаги йўқотишлар ва тикланиш жараёнлари ҳақида маълумот берди. "Уч шерлар" лагеридан келаётган хабарлар мухлислар учун ҳам хавотирли, ҳам умидли характерга эга. Асосий эътибор жамоа ҳимоясининг муҳим бўлаги бўлган Риз Джеймс ва Жарелл Қуансаҳнинг ҳолатига қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси сардори Риз Джеймс ҳамон жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлганича йўқ. Goal.com нашрининг хабар беришича, ўнг қанот ҳимоячиси Мексика пойтахтида ўтказилган сўнгги машғулотларда иштирок эта олмаган. Гана билан бўлган гуруҳ босқичи ўйинида тиззасидан олган жароҳати футболчини ҳамон қийнамоқда. Унинг якшанба кунги муҳим ўйинда асосий таркибда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда.
Ҳимоядаги муаммолар ва кутилган қайтишТомас Тухел матбуот анжуманида Риз Джеймснинг ҳолатига тўхталар экан, тиббий кўрик натижалари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлади. "Риз балки захира ўриндиғида бўлар, аммо барчаси шифокорларнинг якуний хулосасига боғлиқ. Биз унинг соғлиғини хавф остига қўя олмаймиз", — дея тушунтирди германиялик мутахассис. Шу билан бирга, Тухел Жарелл Қуансаҳнинг тўлиқ машғулотларга қайтганини тасдиқлади. Панама ва Конго Демократик Республикасига қарши ўйинларни ўтказиб юборган ёш ҳимоячининг сафга қайтиши ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бироз юmsҳатиши кутилмоқда.
Мексика билан бўладиган баҳс афсонавий "Астека" стадионида бўлиб ўтади. Томас Тухел бу учрашувнинг аҳамиятини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, мезбонларнинг қизғин қўллаб-қувватланиши ва стадиондаги атмосфера Англия учун ҳақиқий синов бўлади. Шунга қарамай, мураббий ўз шогирдларининг маҳоратига ва тайёргарлигига ишонч билдирди.
Жамоа сардори Гарри Кейн ҳам бўлажак ўйин олдидан ўз фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, таркибдаги жароҳатлар ёки ноқулай об-ҳаво шароити (ўйин вақтида момоқалдироқ бўлиши кутилмоқда) мағлубият учун баҳона бўла олмайди. "Мексика — кучли рақиб, аммо биз чорак финалга йўл олиш учун ҳар қандай қийинчиликни енгиб ўтишимиз шарт. Жаҳон чемпионати айнан шундай мураккаб ўйинлари билан қадрли", — деди Кейн.
Англия терма жамоаси ушбу босқичдан муваффақиятли ўтса, Маями шаҳрида бўлиб ўтадиган чорак финал йўлланмасини қўлга киритади. Ҳозирча Тухел ва унинг штаби асосий эътиборни Риз Джеймсни камида захирадан майдонга тушишга тайёрлаш ва Мексиканинг босимига қарши туришга қаратган. Англиялик мухлислар учун ҳимоя чизиғининг барқарорлиги учрашув тақдирини ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.
…