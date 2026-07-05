Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирди

·0·Спорт
Томас Тухел Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026 нимчорак финали олдидан ҳолати ҳақида гапирди

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Мексикага қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати нимчорак финал баҳси олдидан таркибдаги йўқотишлар ва тикланиш жараёнлари ҳақида маълумот берди. "Уч шерлар" лагеридан келаётган хабарлар мухлислар учун ҳам хавотирли, ҳам умидли характерга эга. Асосий эътибор жамоа ҳимоясининг муҳим бўлаги бўлган Риз Джеймс ва Жарелл Қуансаҳнинг ҳолатига қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси сардори Риз Джеймс ҳамон жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлганича йўқ. Goal.com нашрининг хабар беришича, ўнг қанот ҳимоячиси Мексика пойтахтида ўтказилган сўнгги машғулотларда иштирок эта олмаган. Гана билан бўлган гуруҳ босқичи ўйинида тиззасидан олган жароҳати футболчини ҳамон қийнамоқда. Унинг якшанба кунги муҳим ўйинда асосий таркибда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда.

Ҳимоядаги муаммолар ва кутилган қайтиш

Томас Тухел матбуот анжуманида Риз Джеймснинг ҳолатига тўхталар экан, тиббий кўрик натижалари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлади. "Риз балки захира ўриндиғида бўлар, аммо барчаси шифокорларнинг якуний хулосасига боғлиқ. Биз унинг соғлиғини хавф остига қўя олмаймиз", — дея тушунтирди германиялик мутахассис. Шу билан бирга, Тухел Жарелл Қуансаҳнинг тўлиқ машғулотларга қайтганини тасдиқлади. Панама ва Конго Демократик Республикасига қарши ўйинларни ўтказиб юборган ёш ҳимоячининг сафга қайтиши ҳимоя чизиғидаги муаммоларни бироз юmsҳатиши кутилмоқда.

Мексика билан бўладиган баҳс афсонавий "Астека" стадионида бўлиб ўтади. Томас Тухел бу учрашувнинг аҳамиятини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, мезбонларнинг қизғин қўллаб-қувватланиши ва стадиондаги атмосфера Англия учун ҳақиқий синов бўлади. Шунга қарамай, мураббий ўз шогирдларининг маҳоратига ва тайёргарлигига ишонч билдирди.

Жамоа сардори Гарри Кейн ҳам бўлажак ўйин олдидан ўз фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, таркибдаги жароҳатлар ёки ноқулай об-ҳаво шароити (ўйин вақтида момоқалдироқ бўлиши кутилмоқда) мағлубият учун баҳона бўла олмайди. "Мексика — кучли рақиб, аммо биз чорак финалга йўл олиш учун ҳар қандай қийинчиликни енгиб ўтишимиз шарт. Жаҳон чемпионати айнан шундай мураккаб ўйинлари билан қадрли", — деди Кейн.

Англия терма жамоаси ушбу босқичдан муваффақиятли ўтса, Маями шаҳрида бўлиб ўтадиган чорак финал йўлланмасини қўлга киритади. Ҳозирча Тухел ва унинг штаби асосий эътиборни Риз Джеймсни камида захирадан майдонга тушишга тайёрлаш ва Мексиканинг босимига қарши туришга қаратган. Англиялик мухлислар учун ҳимоя чизиғининг барқарорлиги учрашув тақдирини ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.

АнглияТомас ТухелРиз ДжеймсЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Гимарайнс: «Холанд айёр футболчи, у босимни Бразилияга юкламоқчи»Бугун, 12:01Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Килиан Мбаппенинг совуқ муносабати Орландо Хилнинг жаҳлини чиқарди...Бугун, 11:55Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Килиан Мбаппе ЖЧ-2026 плей-оффида янги рекорд ўрнатди...Бугун, 11:00Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Эдуард Мор кечаги ўйин ҳақида: «Парагвай футбол ўйнамади»...Бугун, 10:24 Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирди Карло Анчелотти Норвегияга қарши ўйин олдидан огоҳлантирдиБугун, 10:12Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиБугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди