Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлат

·19·Техно
Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлат

Ҳиндистон ҳукумати Telegram мессенжерига нисбатан кескин талаб билан чиқди. Мамлакат Ахборот ва телерадиоэшиттириш вазирлиги платформа маъмуриятидан пират фильмлар, сериаллар ва бошқа муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган видео-контентларнинг кенг тарқалишига қарши қатъий чоралар кўришни талаб қилмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилиш ва амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот тақдим этиш учун сервисга 15 кунлик муддат берилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий Деҳли эндиликда ноқонуний контент тарқатувчи алоҳида каналларни блоклаш билан чекланиб қолмоқчи эмас. Ҳукуматнинг мақсади — бундай қонунбузарликлар учун жавобгарликни бевосита платформанинг ўзига юклашдир. Бу эса мессенжернинг модерация тизимини тубдан қайта кўриб чиқишни англатади.

Платформа масъулияти ва ҳуқуқий оқибатлар

Вазирлик баёнотига кўра, Telegram фақатгина давлат органларидан келган билдиришномалардан сўнг каналларни ўчириш билан чекланиб қолмаслиги керак. Бунинг ўрнига, сервис қонунбузарликларнинг олдини олувчи мустақил механизмларни жорий этиши шарт. Бу талаб платформанинг Ҳиндистондаги фаолиятини давом эттириши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Ҳиндистон қонунчилигига кўра, муаллифлик ҳуқуқини бузиш нафақат фуқаролик, балки жиноий жавобгарликка ҳам сабаб бўлади. 1957-йилда қабул қилинган "Муаллифлик ҳуқуқи тўғрисида"ги қонун ва 1952-йилги "Кинематография тўғрисида"ги қонун нормалари ушбу соҳадаги тартиб-қоидаларни қатъий белгилаб берган. Telegram мазкур қонунларга риоя этмаса, янада жиддий санкцияларга дуч келиши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳиндистон ҳукумати аввалроқ Telegram ва Signal мессенжерларига фойдаланувчиларнинг телефон рақамларини яширган ҳолда хабар алмашиш функциялари бўйича ҳам сўров юборган эди. Хавфсизлик органлари ушбу функциялар анонимликни таъминлаш орқали турли ноқонуний ҳаракатларга замин яратаётганидан хавотирда.

Ўтган ойда Ҳиндистон ҳукумати Telegram фаолиятини вақтинча чеклаб қўйган эди. Бу каби чоралар платформанинг дунёдаги энг йирик бозорлардан бири ҳисобланган Ҳиндистондаги мавқеига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Ўзбекистонда ҳам Telegram энг оммабоп мессенжер эканлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бундай ҳуқуқий талаблар келажакда платформанинг умумий сиёсати ўзгаришига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.

TelegramҲиндистонПиратликМуаллифлик ҲуқуқиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиБугун, 12:54Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиHuawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келадиБугун, 07:54Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиҲаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиБугун, 07:27Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиBoeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиБугун, 05:51АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаАҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаБугун, 05:25Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиКйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиБугун, 04:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда