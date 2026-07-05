Ҳиндистон Telegram платформасига ултиматим қўйди: Пират контентга қарши 15 кун муҳлат
Ҳиндистон ҳукумати Telegram мессенжерига нисбатан кескин талаб билан чиқди. Мамлакат Ахборот ва телерадиоэшиттириш вазирлиги платформа маъмуриятидан пират фильмлар, сериаллар ва бошқа муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган видео-контентларнинг кенг тарқалишига қарши қатъий чоралар кўришни талаб қилмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилиш ва амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот тақдим этиш учун сервисга 15 кунлик муддат берилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмий Деҳли эндиликда ноқонуний контент тарқатувчи алоҳида каналларни блоклаш билан чекланиб қолмоқчи эмас. Ҳукуматнинг мақсади — бундай қонунбузарликлар учун жавобгарликни бевосита платформанинг ўзига юклашдир. Бу эса мессенжернинг модерация тизимини тубдан қайта кўриб чиқишни англатади.
Платформа масъулияти ва ҳуқуқий оқибатларВазирлик баёнотига кўра, Telegram фақатгина давлат органларидан келган билдиришномалардан сўнг каналларни ўчириш билан чекланиб қолмаслиги керак. Бунинг ўрнига, сервис қонунбузарликларнинг олдини олувчи мустақил механизмларни жорий этиши шарт. Бу талаб платформанинг Ҳиндистондаги фаолиятини давом эттириши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Ҳиндистон қонунчилигига кўра, муаллифлик ҳуқуқини бузиш нафақат фуқаролик, балки жиноий жавобгарликка ҳам сабаб бўлади. 1957-йилда қабул қилинган "Муаллифлик ҳуқуқи тўғрисида"ги қонун ва 1952-йилги "Кинематография тўғрисида"ги қонун нормалари ушбу соҳадаги тартиб-қоидаларни қатъий белгилаб берган. Telegram мазкур қонунларга риоя этмаса, янада жиддий санкцияларга дуч келиши мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳиндистон ҳукумати аввалроқ Telegram ва Signal мессенжерларига фойдаланувчиларнинг телефон рақамларини яширган ҳолда хабар алмашиш функциялари бўйича ҳам сўров юборган эди. Хавфсизлик органлари ушбу функциялар анонимликни таъминлаш орқали турли ноқонуний ҳаракатларга замин яратаётганидан хавотирда.
Ўтган ойда Ҳиндистон ҳукумати Telegram фаолиятини вақтинча чеклаб қўйган эди. Бу каби чоралар платформанинг дунёдаги энг йирик бозорлардан бири ҳисобланган Ҳиндистондаги мавқеига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Ўзбекистонда ҳам Telegram энг оммабоп мессенжер эканлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бундай ҳуқуқий талаблар келажакда платформанинг умумий сиёсати ўзгаришига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.
…