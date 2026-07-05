Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда Шавкат Мирзиёевнинг қўлёзуви туширилган видео оммалашди. Унда давлат раҳбарининг Грузия президентига билдирган миннатдорлик сўзлари акс этган.
Фойдаланувчилар ёзувнинг аниқ, чиройли ва ўқишга қулай экани ҳақида фикр билдирмоқда. Кўплаб изоҳларда Президентнинг ҳуснихати мақталган.
Тарқалган лавҳаларда ҳарфларнинг бир хил ўлчамда ва тартиб билан ёзилгани кўринади. Шу жиҳат видеонинг кенг муҳокама қилинишига сабаб бўлган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…