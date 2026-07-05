Қумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилди

·0·Дунё
Қумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилди

Мисрда археологлар мамлакат тарихини янада чуқурроқ очиб берувчи муҳим топилмаларни аниқлади. Мамлакатнинг ғарбидаги Ливия саҳросида жойлашган Дахла воҳасида Византия империяси даврига мансуб IV аср шаҳрининг қолдиқлари топилди. Шунингдек, Александрия яқинидаги Марина-эл-Аламейн ҳудудида 18 та қадимий мақбара аниқланган. Бу ҳақда Associated Press мамлакат Туризм ва қадимий ёдгорликлар вазирлиги маълумотларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, Дахла воҳасида шимол-жануб ва шарқ-ғарб йўналишида кесишувчи кўчаларга эга қадимий шаҳар тарҳи аниқланган. Бош кўчалар атрофида ибодатхона, икки кузатув минораси, қалин мустаҳкам деворли мудофаа иншоотлари ҳамда гумбазли тураржой бинолари қолдиқлари топилган. Археологлардан бири диакон (руҳоний ёрдамчиси) уйи сифатида баҳоланган иншоот ибодатхона қурилгунга қадар черков вазифасини ҳам бажарганини таъкидламоқда.

Қазишмалар давомида нон пишириш печлари, ошхона анжомлари, маҳсулотларни майдалаш учун ишлатилган тош қуроллар ҳам топилди. Шунингдек, Византия императорлари тасвири туширилган, лотинча ёзувлар ва насронийлик рамзлари акс этган яхши сақланган бронза тангалар, шунингдек, Рим императори Констанций II (337–361 йиллар) ҳукмронлиги даврига мансуб олтин тангалар ҳам археологлар эътиборини тортди.

Марина-эл-Аламейн ҳудудида эса 18 та қадимий мақбара — 11 таси қояларга ўйилган, 7 таси ер устида қурилган қабрлар кашф этилди. Бу ердан сопол идишлар, амфоралар, чироқлар, ликоплар, қурбонгоҳлар, оҳактош косалар, дафн маросимида марҳумларнинг оғзига қўйилган тўртта олтин танга, ичида скелет қолдиқлари сақланган 2,5 метрли гранит саркофаг ҳамда гипсдан ясалган сфинкс ҳайкалининг парчалари ҳам топилди.

Мутахассислар ушбу топилмалар Миср ҳудудида Византия ва Рим давридаги ҳаёт, шаҳарсозлик, диний анъаналар ва дафн маросимларини янада яхшироқ ўрганиш имконини беришини таъкидламоқда. Бу кашфиётлар мамлакатнинг бой археологик меросини ёритишда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирдаАҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирдаКеча, 19:37Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаЕрни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаКеча, 19:04Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиТуркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиКеча, 16:27Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиКеча, 15:58Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиҲиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиКеча, 15:52Йўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиЙўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиКеча, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди