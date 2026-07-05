Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?

·0·Дунё
Нега Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимига келмади?

Эронда марҳум олий раҳнамо Оятуллоҳ Али Хоманаий билан видолашув маросимлари давом этаётган бир пайтда, унинг ўғли ва амалдаги олий раҳнамо Можтаба Хоманаийнинг маросимда кўриниш бермагани кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

The New York Times нашрининг ёзишича, 5 июль куни Теҳронда Али Хоманаий учун жаноза намози ўқилиши режалаштирилган бўлиб, видолашув маросимлари мамлакатнинг бир нечта шаҳарларида 9 июлгача давом этади. Бироқ шу вақтга қадар Можтаба Хоманаий омма олдида намоён бўлмаган.

Дафн маросимини ташкил этиш қўмитаси раҳбари Акбар Пуржамшидиён аввалроқ Можтабанинг маросимда қатнашиши унинг шахсий қарори эканини маълум қилганди. Шунга қарамай, унинг кўплаб тарафдорлари янги раҳнамони отаси билан хайрлашув маросимида кўришни кутган.

Манбаларга кўра, хавфсизлик билан боғлиқ жиддий таҳдидлар унинг омма олдига чиқмаслигига асосий сабаб бўлган. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпусига яқин икки манбанинг билдиришича, Исроил томонидан эҳтимолий нишонга олиниш ёки унинг турган жойини аниқлаш хавфи сабаб Можтаба Хоманаийнинг маросимда иштирок этиши мақбул деб топилмаган.

Шу билан бирга, манбалар Можтаба Хоманаий отасининг дафн маросимининг айрим босқичларида қатнашиш истагини билдирганини ҳам қайд этган. Хусусан, у 9 июль куни Машҳад шаҳридаги Имом Ризо зиёратгоҳида ўтказилиши режалаштирилган дафн маросимида иштирок этиш ва отаси ҳақига дуо қилишни хоҳлагани айтилмоқда.

Эслатиб ўтиш жоиз, Али Хоманаий АҚШ ва Исроилнинг февраль ойи охиридаги авиаҳужумлари оқибатида ҳалок бўлгани расман тасдиқланган эди. Дастлаб март ойида ўтказилиши режалаштирилган видолашув маросими иштирокчилар сони жуда кўп бўлиши кутилгани ҳамда ташкилий тайёргарлик сабаб июль ойига қолдирилди.

Можтаба Хоманаий эса март ойида Эроннинг янги олий раҳнамоси сифатида сайланган бўлса-да, ҳужумларда олган жароҳатлари туфайли ҳалигача жамоатчилик олдида чиқиш қилмаган. Шу вақтгача унинг мурожаатлари телевидение орқали ўқиб эшиттирилган ёки ёзма баёнот шаклида тарқатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиҚумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиБугун, 00:49АҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирдаАҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирдаКеча, 19:37Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаЕрни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаКеча, 19:04Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиТуркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиКеча, 16:27Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиКеча, 15:58Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиҲиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди