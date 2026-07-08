Ҳиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолди

·33·Дунё
Ҳиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолди

Ҳиндистоннинг Керала штатида кучли ёғингарчилик ортидан йирик кўчки юз берди. Ҳодиса Меппади қишлоғи яқинидаги туннель қурилиши олиб борилаётган ҳудудда содир бўлган.

Кузатув камераларига тушган кадрларда тоғ ёнбағридан улкан лой ва тош массаси пастга ёприлгани кўринади. Бир неча сония ичида қурилиш майдони лой остида қолган, юк машиналари ва бошқа техникалар ҳам кўчки оқимига тушиб кетган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида камида 3 киши ҳалок бўлган. Яна 6 нафар ишчи тирик ҳолда қутқарилган. Бироқ вайроналар остида яна одамлар қолган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Қутқарув ишлари давом этмоқда. Мутахассислар ҳодисага кучли ёғингарчилик сабаб бўлганини тахмин қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБугун, 13:28Temu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиTemu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиБугун, 13:15Парижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиПарижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиБугун, 13:08Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?Бугун, 13:02Ўлик ҳайвонлар орасида яшаб келган икки нафар бола топилдиЎлик ҳайвонлар орасида яшаб келган икки нафар бола топилдиБугун, 12:38Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўлладиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўлладиБугун, 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди