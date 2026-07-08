Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозонди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Миср устидан қозонилган ақлбовар қилмас ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Ўйин якунлангач, ТйК Sportс телеканалига интервю бераётган мутахассис кўзига ёш олди ва суҳбатни охиригача этказа олмай, майдонни тарк этди. Бу ғалаба амалдаги жаҳон чемпионлари учун турнирдаги энг оғир ва драматик лаҳзалардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақти тугашига 11 дақиқа қолганида Аргентина 0:2 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди. Кўпчилик кутилмаган сенсацияни тахмин қилаётган бир пайтда, Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирди. Oraдан тўрт дақиқа ўтиб Лионель Месси мувозанатни тиклади, 93-дақиқада эса Энзо Фернандез ғалаба голини киритиб, "Албиселесте"ни чорак финалга олиб чиқди. Goal.com нашрининг ёзишича, бундай кескин бурилиш ҳатто тажрибали мураббийнинг ҳам асабларини доц. беролмас даражага келтирган.
"Мен жуда ҳиссиётли инсонман"Жонли эфирда кўзёшларини артган Скалони кейинчалик ўз ҳаракатини шундай изоҳлади: "Мен йиғладим, чунки жуда ҳиссиётли инсонман. Аммо бир нарса ҳақиқат — бу жамоа Аргентина халқини ҳеч қачон ташлаб қўймайди. Мен ҳам ҳар бир мухлис каби азоб чекдим, лекин мураббий бўлишнинг маъноси ҳам шунда — бундай лаҳзаларни қалб билан ҳис қилиш керак".
Қизиқарли томони шундаки, мураббий ўзининг бундай хислати учун жамоа ичида ҳазилларга ҳам сабаб бўлади. Скалонининг айтишича, футболчилар унинг тез-тез ҳиссиётга берилишини билишади ва уни ҳазиллашиб "йиғлоқи" деб ҳам аташади. Бироқ, бу сафарги кўзёшлар ортида нафақат мураббийлик масъулияти, балки мағлубият ёқасидан қайтган жамоанинг иродаси ётган эди.
Тарихий ўйинда нафақат мураббий, балки жамоа сардори Лионель Месси ҳам ҳис-туйғуларини яшира олмади. Месси Жаҳон чемпионатининг кетма-кет олтита плей-офф ўйинида гол урган илк футболчига айланди. Учрашув якунида у ҳам кўзида ёш билан ғалабани нишонлади. Скалони ўз сардори ҳақида гапирар экан, Мессининг фаолиятининг ушбу босқичида ҳам бундай эҳтирос билан тўп суриши тушунтириб бўлмас даражада ажойиб эканини таъкидлади.
Аргентина терма жамоаси ушбу ғалаба орқали 1986-йилдан бери амалдаги чемпионларнинг нимчорак финалда турнирни тарк этиш анъанасини бузиб ўтди. Эндиликда жамоа чорак финал босқичида Швейцария терма жамоасига қарши майдонга тушади. Мухлислар ва мутахассислар ушбу иродали ғалаба Аргентинанинг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги энг катта бурилиш нуқтаси бўлишини кутишмоқда.
…