Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозонди

·6·Спорт
Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозонди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Миср устидан қозонилган ақлбовар қилмас ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Ўйин якунлангач, ТйК Sportс телеканалига интервю бераётган мутахассис кўзига ёш олди ва суҳбатни охиригача этказа олмай, майдонни тарк этди. Бу ғалаба амалдаги жаҳон чемпионлари учун турнирдаги энг оғир ва драматик лаҳзалардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақти тугашига 11 дақиқа қолганида Аргентина 0:2 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди. Кўпчилик кутилмаган сенсацияни тахмин қилаётган бир пайтда, Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирди. Oraдан тўрт дақиқа ўтиб Лионель Месси мувозанатни тиклади, 93-дақиқада эса Энзо Фернандез ғалаба голини киритиб, "Албиселесте"ни чорак финалга олиб чиқди. Goal.com нашрининг ёзишича, бундай кескин бурилиш ҳатто тажрибали мураббийнинг ҳам асабларини доц. беролмас даражага келтирган.

"Мен жуда ҳиссиётли инсонман"

Жонли эфирда кўзёшларини артган Скалони кейинчалик ўз ҳаракатини шундай изоҳлади: "Мен йиғладим, чунки жуда ҳиссиётли инсонман. Аммо бир нарса ҳақиқат — бу жамоа Аргентина халқини ҳеч қачон ташлаб қўймайди. Мен ҳам ҳар бир мухлис каби азоб чекдим, лекин мураббий бўлишнинг маъноси ҳам шунда — бундай лаҳзаларни қалб билан ҳис қилиш керак".

Қизиқарли томони шундаки, мураббий ўзининг бундай хислати учун жамоа ичида ҳазилларга ҳам сабаб бўлади. Скалонининг айтишича, футболчилар унинг тез-тез ҳиссиётга берилишини билишади ва уни ҳазиллашиб "йиғлоқи" деб ҳам аташади. Бироқ, бу сафарги кўзёшлар ортида нафақат мураббийлик масъулияти, балки мағлубият ёқасидан қайтган жамоанинг иродаси ётган эди.

Тарихий ўйинда нафақат мураббий, балки жамоа сардори Лионель Месси ҳам ҳис-туйғуларини яшира олмади. Месси Жаҳон чемпионатининг кетма-кет олтита плей-офф ўйинида гол урган илк футболчига айланди. Учрашув якунида у ҳам кўзида ёш билан ғалабани нишонлади. Скалони ўз сардори ҳақида гапирар экан, Мессининг фаолиятининг ушбу босқичида ҳам бундай эҳтирос билан тўп суриши тушунтириб бўлмас даражада ажойиб эканини таъкидлади.

Аргентина терма жамоаси ушбу ғалаба орқали 1986-йилдан бери амалдаги чемпионларнинг нимчорак финалда турнирни тарк этиш анъанасини бузиб ўтди. Эндиликда жамоа чорак финал босқичида Швейцария терма жамоасига қарши майдонга тушади. Мухлислар ва мутахассислар ушбу иродали ғалаба Аргентинанинг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги энг катта бурилиш нуқтаси бўлишини кутишмоқда.

АргентинаЛионель СкалониЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиМисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиБугун, 13:39Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаБугун, 12:56Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Бугун, 12:53ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиБугун, 12:48Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиПортугалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди