Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қирғизистонлик аёлларнинг хорижлик фуқаролар билан никоҳи бўйича қизиқарли статистика эълон қилинди. Депутат Дастан Бекешев маълум қилган рақамларга кўра, 2022 йилдан 2026 йилнинг биринчи чорагигача юзлаб қирғизистонлик аёллар бошқа давлат фуқароларига турмушга чиққан.
Рўйхатда биринчи ўринни Россия фуқаролари эгаллаган. Ушбу даврда қирғизистонлик аёллар ва россиялик эркаклар ўртасида 1 493 та никоҳ қайд этилган.
Иккинчи ўринда Туркия турибди — бу давлат фуқаролари билан 610 та никоҳ расмийлаштирилган. Учинчи ўринни эса Ўзбекистон эгаллаган: 425 нафар қирғизистонлик аёл Ўзбекистон фуқароларига турмушга чиққан.
Шунингдек, қирғизистонлик аёллар ва Хитой фуқаролари ўртасида 85 та никоҳ қайд этилгани ҳам маълум қилинди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…