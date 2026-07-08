Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинланди

Англиянинг "Фулхэм" клуби расмий баёнот билан чиқиб, жамоанинг янги бош мураббийи сифатида Альваро Арбелоани таништирди. Испаниялик мутахассис Лондон клуби билан уч йиллик шартнома имзолади. Ушбу тайинлов "коттержерлар" учун янги давр бошланганидан далолат бермоқда, зеро клуб ўз олдига жиддий мақсадларни қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Альваро Арбелоа ўтган мавсумда "Реал Мадрид" жамоасини бошқарган эди. У Лондон клубида яқинда Португалиянинг "Бенфика" жамоасига ўтиб кетган Марко Силва ўрнини эгаллади. Фулхэм раҳбарияти бўш қолган ўринни тўлдириш учун тезкор ҳаракат қилди ва кўплаб номзодлар орасидан айнан Арбелоа вариантида тўхталди.

Моуринью ва Перезнинг тавсияси

BBC нашри хабарига кўра, Арбелоанинг номзоди маъқулланишида нуфузли шахсларнинг фикрлари муҳим рол ўйнаган. Хусусан, "Реал Мадрид" президенти Флорентино Перез ва таниқли мураббий Жозе Моуринью испаниялик мутахассис ҳақида ижобий тавсиялар беришган. Арбелоа айнан Мадридда Моуриньюнинг ўрнини эгаллаган эди ва энди у ўз маҳоратини Англия Премер-лигасида намойиш этиш имкониятига эга бўлди.

Клуб раҳбари Шахид Хан янги мураббийнинг тажрибаси ва амбицияларини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Арбелоа дунёнинг энг кучли клублари ва футболчилари билан ишлаш жараёнида катта тажриба тўплаган. Бу эса унга Англиянинг энг қадимги клубларидан бири бўшқарувида асқотиши шубҳасиз.

Ёшлар академиясига эътибор ва янги фалсафа

Альваро Арбелоанинг тайинланишида яна бир муҳим омил – унинг ёш футболчилар билан ишлашга бўлган қизиқишидир. Мураббий жамоанинг академияси билан яқиндан ҳамкорлик қилишни ва иқтидорли ёшларга асосий таркибда имконият беришни режалаштирмоқда. Шунингдек, у Фулхэм мухлисларига ҳужумкор ва томошабоп футбол вада қилди.

Янги мураббий ўзининг илк интервюсида шундай деди: "Лондоннинг энг қадимги клубида иш бошлаш мен учун катта шараф. Менга билдирилган ишонч учун миннатдорман ва тезроқ 'Крейвен Коттеж' стадионидаги муҳитни ҳис қилишни истайман. Келаси ҳафтадан машғулотларга киришамиз ва биргаликда унутилмас мавсумни ўтказамиз деб ўйлайман".

Эслатиб ўтамиз, Фулхэм ушбу лавозим учун Томас Франк ва Киран Маккенна каби мутахассислар номзодини ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ, якунда Арбелоанинг клуб келажаги борасидаги қарашлари ва стратегияси раҳбариятга кўпроқ маъқул келган. Эндиликда барча эътибор янги мураббийнинг трансфер бозоридаги ҳаракатларига ва мавсумолди тайёргарлик жараёнига қаратилади.

ФулхэмАльваро АрбелоаПремер-лигаТрансферРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиМикел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиБугун, 14:54Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиМиср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиБугун, 14:38Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиЛионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиБугун, 14:10Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиМисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиБугун, 13:39Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди