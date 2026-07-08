Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинланди
Англиянинг "Фулхэм" клуби расмий баёнот билан чиқиб, жамоанинг янги бош мураббийи сифатида Альваро Арбелоани таништирди. Испаниялик мутахассис Лондон клуби билан уч йиллик шартнома имзолади. Ушбу тайинлов "коттержерлар" учун янги давр бошланганидан далолат бермоқда, зеро клуб ўз олдига жиддий мақсадларни қўймоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Альваро Арбелоа ўтган мавсумда "Реал Мадрид" жамоасини бошқарган эди. У Лондон клубида яқинда Португалиянинг "Бенфика" жамоасига ўтиб кетган Марко Силва ўрнини эгаллади. Фулхэм раҳбарияти бўш қолган ўринни тўлдириш учун тезкор ҳаракат қилди ва кўплаб номзодлар орасидан айнан Арбелоа вариантида тўхталди.
Моуринью ва Перезнинг тавсиясиBBC нашри хабарига кўра, Арбелоанинг номзоди маъқулланишида нуфузли шахсларнинг фикрлари муҳим рол ўйнаган. Хусусан, "Реал Мадрид" президенти Флорентино Перез ва таниқли мураббий Жозе Моуринью испаниялик мутахассис ҳақида ижобий тавсиялар беришган. Арбелоа айнан Мадридда Моуриньюнинг ўрнини эгаллаган эди ва энди у ўз маҳоратини Англия Премер-лигасида намойиш этиш имкониятига эга бўлди.
Клуб раҳбари Шахид Хан янги мураббийнинг тажрибаси ва амбицияларини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Арбелоа дунёнинг энг кучли клублари ва футболчилари билан ишлаш жараёнида катта тажриба тўплаган. Бу эса унга Англиянинг энг қадимги клубларидан бири бўшқарувида асқотиши шубҳасиз.
Ёшлар академиясига эътибор ва янги фалсафаАльваро Арбелоанинг тайинланишида яна бир муҳим омил – унинг ёш футболчилар билан ишлашга бўлган қизиқишидир. Мураббий жамоанинг академияси билан яқиндан ҳамкорлик қилишни ва иқтидорли ёшларга асосий таркибда имконият беришни режалаштирмоқда. Шунингдек, у Фулхэм мухлисларига ҳужумкор ва томошабоп футбол вада қилди.
Янги мураббий ўзининг илк интервюсида шундай деди: "Лондоннинг энг қадимги клубида иш бошлаш мен учун катта шараф. Менга билдирилган ишонч учун миннатдорман ва тезроқ 'Крейвен Коттеж' стадионидаги муҳитни ҳис қилишни истайман. Келаси ҳафтадан машғулотларга киришамиз ва биргаликда унутилмас мавсумни ўтказамиз деб ўйлайман".
Эслатиб ўтамиз, Фулхэм ушбу лавозим учун Томас Франк ва Киран Маккенна каби мутахассислар номзодини ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ, якунда Арбелоанинг клуб келажаги борасидаги қарашлари ва стратегияси раҳбариятга кўпроқ маъқул келган. Эндиликда барча эътибор янги мураббийнинг трансфер бозоридаги ҳаракатларига ва мавсумолди тайёргарлик жараёнига қаратилади.
…