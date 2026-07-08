Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтди

·0·Дунё
Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтди

Украина президенти Владимир Зеленский Россия билан давом этаётган уруш натижаси кўп жиҳатдан ҳаводаги устунликка боғлиқ бўлишини айтди.

Financial Times нашрига берган интервьюсида у фронтда вазият ўзгарганини, можаро «янги босқич»га ўтганини таъкидлади. Шу билан бирга, Киев вилоятидаги Вишневой шаҳридаги портлашлардан кейин вазият оғирлашгани ҳам маълум қилинди.

Зеленский: асосий кураш ҳавода кечмоқда

Украина раҳбарининг фикрича, ҳозирги босқичда ердаги ҳудудларни назорат қилишдан кўра ҳаводаги рақобат муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.

«Кимнинг ҳудуди каттароқ бўлса, бунинг аҳамияти камроқ. Биз ҳаво ҳудудига чиқдик. Ҳавода эса биз аллақачон рақобатбардошмиз», — деди Зеленский.

Унинг таъкидлашича, фронт чизиғи нисбатан статик ҳолатда қолган, душман эса денгизда эркин ҳаракат қила олмаётган вазиятда асосий омил ҳаво бўлиб қолмоқда.

«Можаро янги босқичга ўтди»

Зеленскийнинг айтишича, жангларнинг характери сезиларли даражада ўзгарган.

Украина президенти бу ўзгаришларни урушнинг янги босқичи сифатида баҳолади. Унга кўра, келгуси натижалар дронлар, ракета зарбалари ва ҳаво ҳимояси самарадорлигига тобора кўпроқ боғлиқ бўлади.

Вишневойда вазият оғир деб баҳоланди

Зеленский ўз Telegram каналида Киев яқинидаги Вишневой шаҳридаги ҳолат ҳақида ҳам баёнот берди.

Унинг сўзларига кўра, Россия ҳужумларидан кейин иккиламчи портлаш хавфи тасдиқланган.

«Киев яқинидаги Вишневода иккиламчи портлаш туфайли вазият оғир», — деди Украина раҳбари.

Қутқарув ишлари ва тергов талаб қилинди

Зеленский Ички ишлар вазири Игор Клименко деярли ҳар ярим соатда қутқарув операцияси, вайроналарни тозалаш ва ёнғинларни ўчириш бўйича ҳисобот бериб турганини маълум қилди.

Украина раҳбари, шунингдек, хавфсизлик хизмати ва разведка Вишневойда нима содир бўлганини батафсил аниқлаши кераклигини таъкидлади.

Собиқ депутатдан баҳсли даъво

Олий Раданинг собиқ депутати Игор Мосийчук Россия Қуролли кучлари Вишневодаги «Визар» заводи ҳудудидаги ўқ-дорилар омборига зарба берганини даъво қилди.

Унинг айтишича, у ерда кам бойитилган уранли танк снарядлари сақланган бўлиши мумкин. Бу маълумот мустақил равишда тасдиқланмаган.

Мосийчук шу ҳолатдан кейин Михаил Федоровни мудофаа вазири лавозимидан озод қилиш кераклигини ҳам айтган.

Зеленский эса асосий эътибор ҳаводаги курашга қаратилганини билдирмоқда: урушнинг кейинги босқичида айнан осмондаги устунлик ҳал қилувчи омилга айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиYouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиБугун, 13:45Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаОна 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:35139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтдиБугун, 13:33Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБугун, 13:28Temu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиTemu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиБугун, 13:15Парижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиПарижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди