Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтди
Украина президенти Владимир Зеленский Россия билан давом этаётган уруш натижаси кўп жиҳатдан ҳаводаги устунликка боғлиқ бўлишини айтди.
Financial Times нашрига берган интервьюсида у фронтда вазият ўзгарганини, можаро «янги босқич»га ўтганини таъкидлади. Шу билан бирга, Киев вилоятидаги Вишневой шаҳридаги портлашлардан кейин вазият оғирлашгани ҳам маълум қилинди.
Зеленский: асосий кураш ҳавода кечмоқда
Украина раҳбарининг фикрича, ҳозирги босқичда ердаги ҳудудларни назорат қилишдан кўра ҳаводаги рақобат муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.
«Кимнинг ҳудуди каттароқ бўлса, бунинг аҳамияти камроқ. Биз ҳаво ҳудудига чиқдик. Ҳавода эса биз аллақачон рақобатбардошмиз», — деди Зеленский.
Унинг таъкидлашича, фронт чизиғи нисбатан статик ҳолатда қолган, душман эса денгизда эркин ҳаракат қила олмаётган вазиятда асосий омил ҳаво бўлиб қолмоқда.
«Можаро янги босқичга ўтди»
Зеленскийнинг айтишича, жангларнинг характери сезиларли даражада ўзгарган.
Украина президенти бу ўзгаришларни урушнинг янги босқичи сифатида баҳолади. Унга кўра, келгуси натижалар дронлар, ракета зарбалари ва ҳаво ҳимояси самарадорлигига тобора кўпроқ боғлиқ бўлади.
Вишневойда вазият оғир деб баҳоланди
Зеленский ўз Telegram каналида Киев яқинидаги Вишневой шаҳридаги ҳолат ҳақида ҳам баёнот берди.
Унинг сўзларига кўра, Россия ҳужумларидан кейин иккиламчи портлаш хавфи тасдиқланган.
«Киев яқинидаги Вишневода иккиламчи портлаш туфайли вазият оғир», — деди Украина раҳбари.
Қутқарув ишлари ва тергов талаб қилинди
Зеленский Ички ишлар вазири Игор Клименко деярли ҳар ярим соатда қутқарув операцияси, вайроналарни тозалаш ва ёнғинларни ўчириш бўйича ҳисобот бериб турганини маълум қилди.
Украина раҳбари, шунингдек, хавфсизлик хизмати ва разведка Вишневойда нима содир бўлганини батафсил аниқлаши кераклигини таъкидлади.
Собиқ депутатдан баҳсли даъво
Олий Раданинг собиқ депутати Игор Мосийчук Россия Қуролли кучлари Вишневодаги «Визар» заводи ҳудудидаги ўқ-дорилар омборига зарба берганини даъво қилди.
Унинг айтишича, у ерда кам бойитилган уранли танк снарядлари сақланган бўлиши мумкин. Бу маълумот мустақил равишда тасдиқланмаган.
Мосийчук шу ҳолатдан кейин Михаил Федоровни мудофаа вазири лавозимидан озод қилиш кераклигини ҳам айтган.
Зеленский эса асосий эътибор ҳаводаги курашга қаратилганини билдирмоқда: урушнинг кейинги босқичида айнан осмондаги устунлик ҳал қилувчи омилга айланиши мумкин.
…