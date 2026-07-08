Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олинди
Жаҳон чемпионатининг чорак финал остонасида Аргентина терма жамоасига аламли тарзда имкониятни бой берган Миср миллий терма жамоаси ўз қароргоҳида кутилмаган эҳтиромга сазовор бўлди. Турнирни тарк этганига қарамай, жамоа сардори Муҳаммад Салах ва унинг жамоадошлари меҳмонхонада юзлаб мухлислар томонидан олқишлар билан қарши олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атланта шаҳридаги стадионда кечган баҳснинг 79-дақиқасига қадар мисрликлар амалдаги жаҳон чемпионлари устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихларида илк бор чорак финалга йўл олишга жуда яқин тургандилар. Бироқ ўйин якунидаги кутилмаган бурилиш "фиравнлар"нинг орзуларини чиппакка чиқарди. Кристиан Ромеро, Лионель Месси ва Энзо Фернандез томонидан киритилган голлар Аргентинага иродали ғалабани тақдим этди.
Goal.com нашри хабарига кўра, мағлубиятдан сўнг руҳан тушкун ҳолатга тушган футболчилар меҳмонхонага қайтгач, уларни қўллаб-қувватлаш учун йиғилган катта оломонни кўриб ҳайратда қолишган. Муҳаммад Салах бошчилигидаги футболчилар тўхтаб, уларни охиригача қўллаб-қувватлаган содиқ ишқибозларга миннатдорчилик сифатида узоқ вақт қарсак чалишди.
Ҳоссам Ҳассан ва ҳакамлик можаросиУчрашувдан сўнг Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан ҳакамлик борасида кескин фикрлар билдирди. Мураббий VAR тизимининг қарорларидан норози бўлиб, жамоасининг ҳалол голи бекор қилинганини таъкидлади. Хусусан, Мостафа Зико томонидан киритилган голнинг қоидабузарлик важ қилиниб ҳисобга олинмагани ўйин тақдирига жиддий таъсир кўрсатди.
"Биз майдонда адолатни кўрмадик. Бизнинг фойдамизга берилиши керак бўлган пеналти ҳатто VAR орқали текширилмади, иккинчи голимиз эса тушунарсиз сабабга кўра бекор қилинди. Алексис Мак Аллистер томонидан футболчимизнинг футболкасидан тортилгани яққол кўриниб турганди, аммо ҳакамлар буни эътиборсиз қолдиришди. Ҳаёт ўзи адолатсиз, лекин спортда нега адолат йўқ?" — дея ўз норозилигини баён қилди Ҳассан.
Ушбу мағлубият Миср футболи учун катта йўқотиш бўлди, чунки жамоа ўз тарихидаги энг яхши натижани қайд этишга бир қадам қолган эди. Турнир давомида Муҳаммад Салах Янги Зеландия дарвозасига битта гол уришга муваффақ бўлди ва Аргентина билан баҳсда ҳам жамоасининг ҳужумкор ўйинида асосий фигурага айланди.
Эндиликда кўпчиликни 32 ёшли юлдузнинг келажаги қизиқтирмоқда. 2030-йилги Жаҳон чемпионати вақтида Муҳаммад Салах 38 ёшда бўлишини ҳисобга олсак, бу унинг фаолиятидаги сўнгги йирик мундиал бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда. Ҳозирча Ливерпул ҳужумчиси терма жамоадаги келажаги борасида расмий баёнот бергани йўқ.
…