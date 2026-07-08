Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олинди

·52·Спорт
Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олинди

Жаҳон чемпионатининг чорак финал остонасида Аргентина терма жамоасига аламли тарзда имкониятни бой берган Миср миллий терма жамоаси ўз қароргоҳида кутилмаган эҳтиромга сазовор бўлди. Турнирни тарк этганига қарамай, жамоа сардори Муҳаммад Салах ва унинг жамоадошлари меҳмонхонада юзлаб мухлислар томонидан олқишлар билан қарши олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атланта шаҳридаги стадионда кечган баҳснинг 79-дақиқасига қадар мисрликлар амалдаги жаҳон чемпионлари устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихларида илк бор чорак финалга йўл олишга жуда яқин тургандилар. Бироқ ўйин якунидаги кутилмаган бурилиш "фиравнлар"нинг орзуларини чиппакка чиқарди. Кристиан Ромеро, Лионель Месси ва Энзо Фернандез томонидан киритилган голлар Аргентинага иродали ғалабани тақдим этди.

Goal.com нашри хабарига кўра, мағлубиятдан сўнг руҳан тушкун ҳолатга тушган футболчилар меҳмонхонага қайтгач, уларни қўллаб-қувватлаш учун йиғилган катта оломонни кўриб ҳайратда қолишган. Муҳаммад Салах бошчилигидаги футболчилар тўхтаб, уларни охиригача қўллаб-қувватлаган содиқ ишқибозларга миннатдорчилик сифатида узоқ вақт қарсак чалишди.

Ҳоссам Ҳассан ва ҳакамлик можароси

Учрашувдан сўнг Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан ҳакамлик борасида кескин фикрлар билдирди. Мураббий VAR тизимининг қарорларидан норози бўлиб, жамоасининг ҳалол голи бекор қилинганини таъкидлади. Хусусан, Мостафа Зико томонидан киритилган голнинг қоидабузарлик важ қилиниб ҳисобга олинмагани ўйин тақдирига жиддий таъсир кўрсатди.

"Биз майдонда адолатни кўрмадик. Бизнинг фойдамизга берилиши керак бўлган пеналти ҳатто VAR орқали текширилмади, иккинчи голимиз эса тушунарсиз сабабга кўра бекор қилинди. Алексис Мак Аллистер томонидан футболчимизнинг футболкасидан тортилгани яққол кўриниб турганди, аммо ҳакамлар буни эътиборсиз қолдиришди. Ҳаёт ўзи адолатсиз, лекин спортда нега адолат йўқ?" — дея ўз норозилигини баён қилди Ҳассан.

Ушбу мағлубият Миср футболи учун катта йўқотиш бўлди, чунки жамоа ўз тарихидаги энг яхши натижани қайд этишга бир қадам қолган эди. Турнир давомида Муҳаммад Салах Янги Зеландия дарвозасига битта гол уришга муваффақ бўлди ва Аргентина билан баҳсда ҳам жамоасининг ҳужумкор ўйинида асосий фигурага айланди.

Эндиликда кўпчиликни 32 ёшли юлдузнинг келажаги қизиқтирмоқда. 2030-йилги Жаҳон чемпионати вақтида Муҳаммад Салах 38 ёшда бўлишини ҳисобга олсак, бу унинг фаолиятидаги сўнгги йирик мундиал бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда. Ҳозирча Ливерпул ҳужумчиси терма жамоадаги келажаги борасида расмий баёнот бергани йўқ.

Моҳамед СалахМисрАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 14:58Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиМикел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиБугун, 14:54Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиЛионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиБугун, 14:10Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиМисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиБугун, 13:39Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди