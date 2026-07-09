Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилди

·0·Дунё
Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилди

Бухоро шаҳрида ҳалок бўлган 22 ёшли ҳиндистонлик талабанинг ўлими халқаро даражада ҳам ҳуқуқий жараёнга айланди. Ҳиндистоннинг Керала штати полицияси мазкур воқеа юзасидан қасддан одам ўлдириш моддаси билан жиноят иши қўзғатгани маълум қилинди.

Маълумотларга кўра, иш марҳуманинг ота-онаси аризаси асосида Алаппужа тумани Ҳарипад полиция бўлимида расман рўйхатга олинган. Шу билан бирга, Кералада суд-тиббий экспертиза ҳам ташкил этилган.

Керала полицияси вакилларининг билдиришича, жиноят Ўзбекистон ҳудудида содир этилган бўлса-да, амалдаги қонунчилик халқаро ҳуқуқий тартиб асосида Ҳиндистонда ҳам иш очиш имконини беради. Агар Ўзбекистонда гумонланувчи қонун олдида жавобгарликка тортилса, иш тугатилади. Акс ҳолда, тергов Ҳиндистон томонидан давом эттирилиши мумкин.

Бунинг учун Ҳиндистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси ҳамда Ташқи ишлар вазирлиги орқали Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари билан ҳамкорлик йўлга қўйилиши режалаштирилган. Шунингдек, гумонланувчининг ҳибсга олингани ҳақидаги маълумотлар ҳам ўрганилмоқда.

Марҳуманинг яқинлари эса терговнинг фақат Ўзбекистон билан чекланиб қолмаслигини истамоқда. Улар иш Кералада ҳам тўлиқ ўрганилиши ва асосий гумонланувчи халқаро ҳуқуқий механизмлар орқали Ҳиндистонга экстрадиция қилиниши масаласи кўриб чиқилишини талаб қилмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, фожиага қизнинг курсдоши гумон қилинмоқда. Тергов версиясига кўра, икки талаба ўртасида чиққан жанжал вақтида йигит ноутбук билан қизнинг бош қисмига зарба берган ва бу ҳалокатга сабаб бўлган.

Бироқ марҳуманинг оиласи воқеа расмий маълумотларда келтирилганидан анча оғир бўлганини таъкидламоқда. Уларнинг айтишича, жасад Ўзбекистондан олиб келинганида танасида кўплаб жароҳат излари аниқланган. Яқинларининг маълум қилишича, тергов давомида марҳума ўлимидан олдин зўравонликка учрагани ҳақида ҳам айрим маълумотлар берилган.

Оила вакиллари қизнинг ўлимига фақат битта зарба эмас, балки унга нисбатан аввал содир этилган зўравонликлар ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини илгари сурмоқда. Шу боис улар Ўзбекистондаги тергов натижаларини диққат билан кузатаётганини билдирган.

Айни вақтда Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари мазкур жиноят иши бўйича қўшимча расмий маълумот эълон қилгани йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқдиБугун, 18:09Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Бугун, 17:51Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Бугун, 17:27Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаПокистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:13Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиБугун, 16:50Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Бугун, 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди