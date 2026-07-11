Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраланди

·0·Дунё
Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраланди

Киевдаги навбатдаги ракета ҳужуми оқибатида ўн киши, жумладан, бир нафар бола жароҳатланди. Украина расмийларига кўра, зарбалар шаҳарнинг фуқаролик ва ишлаб чиқариш объектларига ҳам зарар етказган.

Россия томони эса ҳужумда Украина ҳарбий саноатига алоқадор корхоналар нишонга олинганини маълум қилди.

Ўн киши жароҳатланган

Украина Фавқулодда вазиятлар хизмати хабарига кўра, Киевнинг ўққа тутилиши натижасида жами ўн киши тан жароҳати олган.

Жабрланганлар орасида бир нафар бола ҳам бор. Уларнинг аҳволи ва жароҳат даражаси ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Қайси объектларга зарар етди?

Украина ФВВ маълумотида зарбалар оқибатида:

  • йўлнинг қатнов қисми;

  • офис биноси;

  • иккита омбор биноси зарарлангани айтилди.

Ҳодиса жойларида қутқарувчилар ва тезкор хизматлар иш олиб борган.

Кличко баллистик ракеталар ҳақида маълум қилди

Киев шаҳри мери Виталий Кличконинг билдиришича, ҳужум вақтида баллистик ракеталардан фойдаланилган.

Шаҳар аҳолисига хавфсизлик қоидаларига амал қилиш ва ҳаво тревогаси пайтида бошпаналарда қолиш тавсия этилган.

Россия томони нима деди?

Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги зарбалар натижасида «Украина ҳарбий саноати корхоналари зарар кўрганини» маълум қилди.

Россия идораси, шунингдек, Одесса, Черноморск ва Измаил шаҳарларидаги порт инфратузилмасига ҳам зарбалар берилганини билдирди.

Ҳозирча томонлар келтирган маълумотларни мустақил равишда тўлиқ тасдиқлаш имкони йўқ. Ҳужум оқибатлари ва зарар кўламига оид маълумотлар янгиланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаРоссияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаБугун, 13:23“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёлБугун, 13:11АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...Бугун, 13:00Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБританияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБугун, 12:49«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиПарвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди