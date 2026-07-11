Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраланди
Киевдаги навбатдаги ракета ҳужуми оқибатида ўн киши, жумладан, бир нафар бола жароҳатланди. Украина расмийларига кўра, зарбалар шаҳарнинг фуқаролик ва ишлаб чиқариш объектларига ҳам зарар етказган.
Россия томони эса ҳужумда Украина ҳарбий саноатига алоқадор корхоналар нишонга олинганини маълум қилди.
Ўн киши жароҳатланган
Украина Фавқулодда вазиятлар хизмати хабарига кўра, Киевнинг ўққа тутилиши натижасида жами ўн киши тан жароҳати олган.
Жабрланганлар орасида бир нафар бола ҳам бор. Уларнинг аҳволи ва жароҳат даражаси ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Қайси объектларга зарар етди?
Украина ФВВ маълумотида зарбалар оқибатида:
йўлнинг қатнов қисми;
офис биноси;
иккита омбор биноси зарарлангани айтилди.
Ҳодиса жойларида қутқарувчилар ва тезкор хизматлар иш олиб борган.
Кличко баллистик ракеталар ҳақида маълум қилди
Киев шаҳри мери Виталий Кличконинг билдиришича, ҳужум вақтида баллистик ракеталардан фойдаланилган.
Шаҳар аҳолисига хавфсизлик қоидаларига амал қилиш ва ҳаво тревогаси пайтида бошпаналарда қолиш тавсия этилган.
Россия томони нима деди?
Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги зарбалар натижасида «Украина ҳарбий саноати корхоналари зарар кўрганини» маълум қилди.
Россия идораси, шунингдек, Одесса, Черноморск ва Измаил шаҳарларидаги порт инфратузилмасига ҳам зарбалар берилганини билдирди.
Ҳозирча томонлар келтирган маълумотларни мустақил равишда тўлиқ тасдиқлаш имкони йўқ. Ҳужум оқибатлари ва зарар кўламига оид маълумотлар янгиланиши мумкин.
…