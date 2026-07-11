Германияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилди

·0·Дунё
Германияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилди

Кёльн шаҳридаги Йоханнес-Гисбертс-Паркда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид йирик авиабомба аниқланди. 500 килограммлик снаряд сўнгги кунларда олиб борилган махсус қидирув ишлари вақтида топилган.

Мутахассислар аввал ҳудудда 150 та шубҳали жойни текширувга олган. Кейин улардан аксарияти хавфсиз деб топилиб, рўйхат 14 та нуқтагача камайтирилган. Авиабомба шу нуқталардан бирида бўлган.

Топилма сабаб атрофда 500 метрлик хавфсизлик ҳудуди белгиланди. Натижада 4300 нафарга яқин киши вақтинча эвакуация қилинган.

Йоханнес-Гисбертс-Паркка яқин жойлашган болалар шифохонаси ҳам бўшатилди. Шифохонада даволанаётган 43 нафар бемор бошқа касалхоналарга кўчирилган.

Эвакуация болалар боғчаси, Lentpark сузиш ҳавзаси ва ботаника боғи фаолиятига ҳам таъсир кўрсатди.

Бомба зарарсизлантирилаётган вақтда Кёльнда бир қатор кўчалар ёпилди. Кўприкка олиб борувчи йўлларда ҳам ҳаракат чекланди. Шунингдек, бир трамвай линияси ва учта автобус йўналиши вақтинча тўхтатилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиШифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолдиБугун, 14:41Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиКиевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиБугун, 13:39Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаРоссияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаБугун, 13:23“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёлБугун, 13:11АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...Бугун, 13:00Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБританияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБугун, 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди