Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Япониянинг Кавасаки шаҳрида ўтган мусобақада хитойлик спортчи 30 сония ичида энг кўп сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода спортчининг рекорд натижа қайд этган лаҳзаси акс этган. У 30 сонияда 121 марта сакраб, мусобақа иштирокчилари ва томошабинлар эътиборини тортган.
Ролик интернетда тез тарқалди. Фойдаланувчилар изоҳларда спортчининг тайёргарлиги, тезлиги ва ҳаракатларидаги аниқликни юқори баҳоламоқда.
Бундай натижа қисқа вақт ичида юқори жисмоний тайёргарлик ва мувозанат талаб қилади. Шу боис хитойлик спортчининг чиқиши спорт мухлислари орасида кенг муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…