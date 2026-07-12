Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилди

·0·Дунё
Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилди

2026 йилги Жаҳон чемпионати кунларида Перуда туғилган 500 нафардан ортиқ чақалоққа Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд шарафига исм қўйилди. Бу ҳолат айниқса мусобақа бошланганидан кейин кўпроқ кузатилган.

Маълумотларга кўра, мамлакатда 468 нафар чақалоқ Ҳоланд номи билан рўйхатдан ўтган. Яна 91 нафар болага эса тўлиқ шаклда Эрлинг Ҳоланд исми берилган.

Бундай исмлар билан рўйхатга олинган чақалоқларнинг катта қисми Жаҳон чемпионати старт олганидан кейин дунёга келган. Норвегия терма жамоаси Бразилияни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олганидан сўнг бу кўрсаткич янада ошган.

ҲоландЭрлинг ҲоландПеруНорвегияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этдиАҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этдиБугун, 17:15Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Бугун, 15:53Баскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБаскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБугун, 15:30НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиНАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиБугун, 14:28Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Бугун, 13:14Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Бугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди