Бир сониялик хато: машғулот вақтида пулемёт йўриқчи томон бурилиб ўқ узди ( видео)
Россия мобил ҳаво мудофаа тизими экипажининг тайёргарлик машғулоти акс этган видео ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда. Видеода пулемётчи қуролни бошқаришда назоратни йўқотгани кўринади.
Маълумотларга кўра, ўқчи "YakB-12,7" пулемётидан ўқ узган пайтда кучли тепкини ушлаб қола олмаган. Шу сабаб қурол бир зумда четга бурилиб, йўриқчи турган томонга қараб кетган.
Ҳолат хавфли бўлган. Агар қурол йўналиши яна бироз ўзгарганида, машғулот фожиа билан якунланиши мумкин эди. Йўриқчи ўз вақтида вазиятдан четлашгани айтилмоқда.
Дастлабки тахминларга кўра, ҳодисага фақат инсон омили эмас, балки ускуна конструкцияси ҳам таъсир қилган бўлиши мумкин. Пулемётнинг кучли отдачаси ва унинг қандай ўрнатилгани хавфсизликка бевосита таъсир қилади.
Расмий манбалар ҳозирча ҳодиса бўйича батафсил изоҳ бермаган. Видео эса ҳарбий машғулотларда хавфсизлик қоидалари қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.
…