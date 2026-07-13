AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?

·0·Техно
AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?

Яримўтказгичлар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўз маҳсулотлари қаторини бирданига 11 та янги модел билан кенгайтирди. Ryzen 200 ва Ryzen 100 туркумларига мансуб ушбу чиплар расман янги ҳисобланса-да, технологик жиҳатдан фойдаланувчилар кутган инқилобий ўзгаришларни тақдим этмайди. Бу эса компаниянинг ўрта ва бюджет сегментидаги позициясини мустаҳкамлаш стратегиясидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилган барча 11 та процессор компаниянинг энг сўнгги Zen 5 архитектурасига эмас, балки нисбатан аввалги авлод ҳисобланган Zen 4 базасига асосланган. Бу ҳолат технология ихлосмандлари орасида бироз ҳайрат уйғотди, чунки янги серия рақамлари одатда янги технологик жараённи англатиши керак эди. Бироқ AMD бу сафар мавжуд архитектурани оптималлаштириш йўлидан боришни маъқул кўрган.

Техник чалкашликлар ва Ryzen 100 туркуми

Янги Ryzen 100 туркуми атрофида баъзи тушунмовчиликлар юзага келмоқда. AMD расмий сайтидаги техник кўрсаткичларда ушбу чиплар Ҳавк Поинт оиласига мансублиги ва 4 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши кўрсатилган. Шу билан бирга, бошқа бир бўлимда уларнинг асоси сифатида Zen 3+ архитектураси келтирилган. Мутахассисларнинг фикрича, бу ерда техник хатолик ўтган бўлиши эҳтимоли юқори ва чиплар барибир Zen 4 архитектурасида ишлайди.

Яна бир эътиборга молик жиҳат — Ryzen 3 205 моделининг ўзига хос тузилишидир. Ушбу процессор олтита ядрога (иккита тўлақонли Zen 4 ва тўртта энергия тежамкор Zen 4C) эга бўлишига қарамай, бор-йўғи саккизта оқимда ишлаши кўрсатилган. Бу AMD компанияси кичик ядроларда СМТ (симультант кўп оқимлилик) функциясини атайлаб ўчириб қўйганидан ёки спецификациялардаги навбатдаги ноаниқликдан далолат бериши мумкин.

Бозордаги ўрни ва аҳамияти

Ушбу янгиланиш Ўзбекистон компьютер бозори учун ҳам аҳамиятли, чунки Ryzen процессорлари нарх ва унумдорлик нисбати бўйича бизнинг минтақада жуда оммабоп ҳисобланади. Zen 4 архитектурасининг янги серия остида қайта чиқарилиши, ноутбуклар ва тайёр компьютер йиғмалари нархини барқарорлаштиришга ёрдам беради. Бу эса энг сўнгги Zen 5 чипларига эҳтиёжи бўлмаган, аммо замонавий қувватни истовчи фойдаланувчилар учун айни муддао.

AMD томонидан амалга оширилган ушбу қадам Intel билан рақобатда бюджет ва ўрта тоифадаги ноутбуклар сегментини бой бермасликка қаратилган. Гарчи бренд янги номлардан фойдаланаётган бўлса-да, фойдаланувчиларга синовдан ўтган ва барқарор ишлайдиган технологиялар таклиф этилмоқда. Қуйида янги процессорлар оиласининг асосий хусусиятлари келтирилган:

  • Ryzen 200 ва Ryzen 100 сериялари учун Zen 4 архитектураси;
  • Энергия самарадорлигини оширишга қаратилган гибрид ядро тузилиши;
  • 4 нанометрли ишлаб чиқариш технологияси (Ҳавк Поинт);
  • Бюджет сегментидаги қурилмалар учун мослаштирилган унумдорлик.
Хулоса қилиб айтганда, AMD янги 11 та процессор билан инқилоб қилмаган бўлса-да, бозордаги ўз ассортиментини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, янада кенгроқ танлов имкониятига эга бўладилар. Бироқ, энг юқори унумдорликни кутаётганлар барибир Zen 5 архитектурасидаги флагман моделларни кутишларига тўғри келади.

AMDRyzenПроцессорТехнологияZen 4
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиОлимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиБугун, 04:24Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиБугун, 02:56АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинАҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинБугун, 01:57AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобAMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобБугун, 01:25Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55Тимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиТимех профессионал ғаввослар учун титан корпусли янги соатни тақдим этдиКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди