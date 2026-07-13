AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?
Яримўтказгичлар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўз маҳсулотлари қаторини бирданига 11 та янги модел билан кенгайтирди. Ryzen 200 ва Ryzen 100 туркумларига мансуб ушбу чиплар расман янги ҳисобланса-да, технологик жиҳатдан фойдаланувчилар кутган инқилобий ўзгаришларни тақдим этмайди. Бу эса компаниянинг ўрта ва бюджет сегментидаги позициясини мустаҳкамлаш стратегиясидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилган барча 11 та процессор компаниянинг энг сўнгги Zen 5 архитектурасига эмас, балки нисбатан аввалги авлод ҳисобланган Zen 4 базасига асосланган. Бу ҳолат технология ихлосмандлари орасида бироз ҳайрат уйғотди, чунки янги серия рақамлари одатда янги технологик жараённи англатиши керак эди. Бироқ AMD бу сафар мавжуд архитектурани оптималлаштириш йўлидан боришни маъқул кўрган.
Техник чалкашликлар ва Ryzen 100 туркумиЯнги Ryzen 100 туркуми атрофида баъзи тушунмовчиликлар юзага келмоқда. AMD расмий сайтидаги техник кўрсаткичларда ушбу чиплар Ҳавк Поинт оиласига мансублиги ва 4 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилиши кўрсатилган. Шу билан бирга, бошқа бир бўлимда уларнинг асоси сифатида Zen 3+ архитектураси келтирилган. Мутахассисларнинг фикрича, бу ерда техник хатолик ўтган бўлиши эҳтимоли юқори ва чиплар барибир Zen 4 архитектурасида ишлайди.
Яна бир эътиборга молик жиҳат — Ryzen 3 205 моделининг ўзига хос тузилишидир. Ушбу процессор олтита ядрога (иккита тўлақонли Zen 4 ва тўртта энергия тежамкор Zen 4C) эга бўлишига қарамай, бор-йўғи саккизта оқимда ишлаши кўрсатилган. Бу AMD компанияси кичик ядроларда СМТ (симультант кўп оқимлилик) функциясини атайлаб ўчириб қўйганидан ёки спецификациялардаги навбатдаги ноаниқликдан далолат бериши мумкин.
Бозордаги ўрни ва аҳамиятиУшбу янгиланиш Ўзбекистон компьютер бозори учун ҳам аҳамиятли, чунки Ryzen процессорлари нарх ва унумдорлик нисбати бўйича бизнинг минтақада жуда оммабоп ҳисобланади. Zen 4 архитектурасининг янги серия остида қайта чиқарилиши, ноутбуклар ва тайёр компьютер йиғмалари нархини барқарорлаштиришга ёрдам беради. Бу эса энг сўнгги Zen 5 чипларига эҳтиёжи бўлмаган, аммо замонавий қувватни истовчи фойдаланувчилар учун айни муддао.
AMD томонидан амалга оширилган ушбу қадам Intel билан рақобатда бюджет ва ўрта тоифадаги ноутбуклар сегментини бой бермасликка қаратилган. Гарчи бренд янги номлардан фойдаланаётган бўлса-да, фойдаланувчиларга синовдан ўтган ва барқарор ишлайдиган технологиялар таклиф этилмоқда. Қуйида янги процессорлар оиласининг асосий хусусиятлари келтирилган:
- Ryzen 200 ва Ryzen 100 сериялари учун Zen 4 архитектураси;
- Энергия самарадорлигини оширишга қаратилган гибрид ядро тузилиши;
- 4 нанометрли ишлаб чиқариш технологияси (Ҳавк Поинт);
- Бюджет сегментидаги қурилмалар учун мослаштирилган унумдорлик.
…