Суши ортидан оғир асорат: шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?

·52·Дунё
Суши ортидан оғир асорат: шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?

Суши хавфли инфекцияга сабаб бўлиши мумкин, аммо бу ҳар доим ҳам учрайдиган ҳолат эмас. Хавф асосан хом балиқ, тухум ёки етарлича ишлов берилмаган маҳсулотлар билан боғлиқ.

Агар маҳсулот Salmonella каби бактериялар билан зарарланган бўлса, у организмга овқат орқали тушади. Бундай инфекция ич кетиши, иситма, қорин оғриғи ва кучли сувсизланишга олиб келиши мумкин.

Аксарият одамларда касаллик бир неча кун ичида ўтиб кетади. Бироқ болалар, кекса ёшдагилар ва иммунитети паст инсонларда инфекция оғирроқ кечиши эҳтимоли бор. Айрим ҳолларда беморни шифохонага ётқизишга тўғри келади.

Тарқалган маълумотларда бемор оғир инфекциядан кейин реанимацияда даволангани, кейин эса унда Bell фалажи кузатилгани айтилган. Бу юз нерви фалажи бўлиб, юзнинг бир томонида ҳаракат сусайиши билан намоён бўлади.

Аммо Salmonella инфекцияси Bell фалажининг одатий сабаби ҳисобланмайди. Бундай боғлиқлик кам учрайди ва ҳар бир ҳолат алоҳида тиббий баҳоланиши керак.

Суши истеъмол қилишда ишончли жойни танлаш, маҳсулотнинг янги экани ва санитария қоидаларига амал қилинганига эътибор бериш керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир сониялик хато: машғулот вақтида пулемёт йўриқчи томон бурилиб ўқ узди ( видео)Бир сониялик хато: машғулот вақтида пулемёт йўриқчи томон бурилиб ўқ узди ( видео)Бугун, 08:27Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиПеруда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиКеча, 23:37АҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этдиАҚШ сенатори Линдси Грем 71 ёшида вафот этдиКеча, 17:15Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Кеча, 15:53Баскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБаскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиКеча, 15:30НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиНАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиКеча, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди