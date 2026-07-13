Суши ортидан оғир асорат: шифокорлар нимадан огоҳлантирмоқда?
Суши хавфли инфекцияга сабаб бўлиши мумкин, аммо бу ҳар доим ҳам учрайдиган ҳолат эмас. Хавф асосан хом балиқ, тухум ёки етарлича ишлов берилмаган маҳсулотлар билан боғлиқ.
Агар маҳсулот Salmonella каби бактериялар билан зарарланган бўлса, у организмга овқат орқали тушади. Бундай инфекция ич кетиши, иситма, қорин оғриғи ва кучли сувсизланишга олиб келиши мумкин.
Аксарият одамларда касаллик бир неча кун ичида ўтиб кетади. Бироқ болалар, кекса ёшдагилар ва иммунитети паст инсонларда инфекция оғирроқ кечиши эҳтимоли бор. Айрим ҳолларда беморни шифохонага ётқизишга тўғри келади.
Тарқалган маълумотларда бемор оғир инфекциядан кейин реанимацияда даволангани, кейин эса унда Bell фалажи кузатилгани айтилган. Бу юз нерви фалажи бўлиб, юзнинг бир томонида ҳаракат сусайиши билан намоён бўлади.
Аммо Salmonella инфекцияси Bell фалажининг одатий сабаби ҳисобланмайди. Бундай боғлиқлик кам учрайди ва ҳар бир ҳолат алоҳида тиббий баҳоланиши керак.
Суши истеъмол қилишда ишончли жойни танлаш, маҳсулотнинг янги экани ва санитария қоидаларига амал қилинганига эътибор бериш керак.
…