Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етди

·0·Техно
Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етди

Сунъий интеллект (AI) технологияларини ривожлантириш ва жорий этиш глобал технология гигантлари учун мисли кўрилмаган молиявий юкка айланмоқда. Bloomberg агентлиги ўтказган таҳлилларга кўра, сўнгги беш йил ичида соҳанинг энг йирик ўйинчилари ҳисобланган Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ва Oracle компанияларининг умумий қарзи 350 миллиард долларга кўпайган. Бу маблағларнинг асосий қисми AI моделларини ўқитиш ва уларнинг ишлашини таъминлайдиган замонавий маълумотлар марказларини (дата-сентер) қуришга йўналтирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бугунги кунда AI инфратузилмаси анъанавий сервер тизимларидан сезиларли даражада қимматроқ ҳисобланади. Янги авлод маълумотлар марказлари минглаб ихтисослашган NVIDIA тезлаткичларини, шунингдек, ўта кучли электр таъминоти ва совутиш тизимларини талаб қилади. Шу сабабли, йирик корпорацияларнинг капитал харажатлари кескин ошиб кетди. Масалан, ўтган йили ушбу бешта компания қарз фоизларини тўлаш учун 10 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлаган, бу кўрсаткич 2019-йилга нисбатан икки баравар кўпдир.

Молиявий барқарорлик ва рейтинглар тушиши

Компаниялар орасида молиявий ҳолат турлича акс этмоқда. Alphabet (Google) ҳали ҳам юқори эркин пул оқимига эга бўлса-да, Amazon компаниясининг жорий йилнинг биринчи чораги якунлари бўйича пул оқими манфий кўрсаткичга тушиб қолди. Oracle компаниясининг аҳволи эса хавотирлироқ: С&П Глобал Ратингс халқаро рейтинг агентлиги AI инфратузилмасига сарфланган улкан харажатлар туфайли компаниянинг кредит рейтингини энг паст инвестиция даражасига туширди.

ДА Давидсон & Ко. таҳлилчиси Гил Лурия таъкидлашича, дастурий таъминот ишлаб чиқувчиларнинг бизнес модели тубдан ўзгармоқда. Илгари бундай компаниялар катта капитал харажатларсиз фаолият юритган бўлса, эндиликда булутли ҳисоблаш ва AI технологиялари уларни сервер инфратузилмасига миллиардлаб доллар тикишга мажбур қилмоқда. Бу эса аксарият корпорацияларнинг соф фойда ва пул захираларига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Келажакдаги хавфлар ва инвесторлар шубҳаси

Компания раҳбарлари, жумладан Amazon бош директори Энди Жассй ва Meta асосчиси Mark Zuckerberg, бу харажатлар ўзини оқлашига ишонч билдирмоқда. Уларнинг фикрича, AI ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб ҳозирда таклифдан анча юқори ва бу инвестициялар келажакда катта даромад келтиради. Бироқ, облигациялар бозори ва йирик инвесторлар эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Amazon'нинг яқинда чиқарилган 25 миллиард долларлик облигацияларига талаб кутилганидан анча паст бўлди.

Фитч Ратингс таҳлилчиси Жейсон Помпеи ҳозирча бу инвестицияларнинг қайтими ҳақида аниқ хулоса чиқариш қийинлигини айтмоқда. Унинг фикрича, AI атрофидаги ҳозирги шов-шув кўп жиҳатдан келажакдаги ўсиш умидларига асосланган. 2026-йилга бориб, энг йирик технологик компаниялар маълумотлар марказлари ва NVIDIA чиплари учун 725 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган.

Экспертлар Intel мисолида бўлганидек, ҳатто бозор етакчилари ҳам нотўғри стратегик қарорлар ва улкан қарзлар туфайли инқирозга юз тутиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам глобал AI хизматларидан фойдаланиш ортиб бораётган бир пайтда, ушбу технологик гигантларнинг молиявий барқарорлиги бутун дунё рақамли иқтисодиёти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Сунъий ИнтеллектMicrosoftAmazonGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?Бугун, 05:52Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиОлимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиБугун, 04:24Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиБугун, 02:56АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинАҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинБугун, 01:57AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобAMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобБугун, 01:25Intel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиIntel Nova Лаке-С процессорлари рекорд даражадаги кучли графикага эга бўладиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди