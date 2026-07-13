Сунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқлади

·24·Техно
Сунъий интеллект Линух ядросида 15 йилдан бери яширинган хавфли заифликни аниқлади

Киберхавфсизлик оламида катта шов-шувга сабаб бўлган воқеа юз берди: сунъий интеллект алгоритми Линух операцион тизими ядросида (кернел) қарийб 15 йилдан буён мавжуд бўлган жиддий заифликни топди. ГҳостЛокк (КВE-2026-43499) деб номланган ушбу хатолик тизимга оддий фойдаланувчи сифатида кирган шахсга чекланмаган роот ҳуқуқларини қўлга киритиш имконини беради. Бу эса тажовузкорнинг бутун тизимни тўлиқ назорат қилиши, маълумотларни ўчириши ёки ўғирлаши мумкинлигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Небула Секуритй компанияси мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган ВEГА номли сунъий интеллект воситаси ушбу хатоликни аниқлашга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу заифлик 2011-йилдан бери Линух ядросининг кодида мавжуд бўлиб, у кўплаб оммабоп дистрибутивларда ишлатиб келинган. Энг хавфли томони шундаки, ҳужум уюштириш учун мураккаб тайёргарлик ёки тармоқ орқали кириш талаб этилмайди — қурилмадаги оддий аккаунтнинг ўзи етарли бўлган.

Хавф даражаси ва техник тафсилотлар

ГҳостЛокк заифлиги "усе-афтер-фреэ" (хотирадан бўшатилгандан кейин фойдаланиш) тоифасига киради. Бу дастур хотира қисмини бўшатиб юборганидан кейин ҳам унга мурожаат қилишда давом этганда юзага келади. Хакерлар ушбу жараёнга аралашиб, хотирадаги маълумотларни ўзгартириши ва ўз кодларини юқори имтиёзлар билан ишга тушириши мумкин. Небула Секуритй ҳисоботига кўра, ушбу эксплойт тестлар давомида 97 фоиз ҳолатларда муваффақиятли ишлаган ва ҳатто изоляция қилинган контейнерлар чегарасидан чиқиб кетишга имкон берган.

Сунъий интеллектнинг ушбу кашфиёти Google томонидан ҳам юқори баҳоланди. Компания кернелКТФ дастури доирасида заифликни топган жамоага 92 337 АҚШ доллари миқдорида мукофот пули тўлаб берди. Бу Линух ядросининг очиқ коди йиллар давомида минглаб дастурчилар томонидан кўздан кечирилганига қарамай, баъзи хатоликлар фақатгина машинали ўқитиш технологиялари ёрдамида топилаётганини кўрсатади.

Тизим маъмурлари учун огоҳлантириш

Гарчи ушбу заифликни бартараф этувчи тузатишлар (патч) жорий йилнинг апрель ойида чиқарилган бўлса-да, уларнинг турли тизимларга етиб бориши нотекис кечмоқда. Кўплаб серверлар ва шахсий компьютерлар ҳали ҳам хавф остида бўлиши мумкин, чунки айрим дистрибутивларда янгиланишлар ҳали якунига етмаган ёки фойдаланувчилар томонидан ўрнатилмаган.

Мутахассислар Линух фойдаланувчилари ва тизим маъмурларига қуйидаги чораларни кўришни тавсия қилади:

  • Тизим ядросини (кернел) зудлик билан энг сўнгги барқарор версияга янгилаш;
  • Ишлатилаётган дистрибутивнинг хавфсизлик бюллетенларини текшириш;
  • Муҳим серверларда фойдаланувчиларнинг кириш ҳуқуқларини қайта кўриб чиқиш.
Ушбу ҳолат киберхавфсизлик соҳасида янги давр бошланганидан далолат беради. Эндиликда сунъий интеллект нафақат киберҳужумларни амалга оширишда, балки ўн йиллаб топилмаган тизимли хатоларни излаб топишда ҳам инсонлардан кўра самаралироқ воситага айланиб бормоқда. Ўзбекистондаги IT-мутахассислар ва сервер маъмурлари учун ҳам ушбу янгиланишларни ўз вақтида амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга, чунки мамлакатимиздаги кўплаб давлат ва хусусий сектор инфратузилмалари айнан Линух платформасига таянади.

ЛинухСунъий ИнтеллектКиберхавфсизликGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиСунъий интеллект пойгаси: Технологик гигантларнинг қарзи 350 миллиард долларга етдиБугун, 06:54AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?AMD компанияси 11 та янги Ryzen процессорини тақдим этди: Zen 5 архитектураси қаерда?Бугун, 05:52Олимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиОлимлар денгиз булутларини ёритиш орқали Эл-Нинё ҳодисасини жиловлаш йўлини топдиБугун, 04:24Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиБугун, 02:56АҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинАҚШда ядровий хавфсизлик қоидалари юmsҳатилмоқда: АЛАРА тамойилидан воз кечилиши мумкинБугун, 01:57AMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобAMD видеокарталари NVIDIA ва Intel Арк даражасига чиқади: Кадрлар генерациясида инқилобБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди