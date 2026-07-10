Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўнди

·39·Дунё
Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўнди

Гаитида кичик йўловчи самолёти фавқулодда ҳолат туфайли денгиз юзасига мажбурий қўнишни амалга оширди. Энг муҳими, бортда бўлган учувчи ва икки нафар йўловчи ҳодисадан омон қолди.

Маълум қилинишича, воқеа 8 июль куни Ибо пляжи яқинида содир бўлган. Кап-Айтен шаҳридан Порт-о-Пренс томон парвоз қилаётган икки двигателли Cessna 402B самолёти номаълум сабабларга кўра денгизга қўнишга мажбур бўлган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда самолёт сувга ботиб бораётгани, йўловчилар эса қирғоқ томон мустақил равишда сузиб ҳаракатланаётганини кўриш мумкин. Қисқа вақт ичида ҳаво кемаси деярли тўлиқ сув остида қолган.

Ҳодисадан сўнг учувчи ва икки нафар йўловчи яқиндаги пляжгача етиб боришга муваффақ бўлган. Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар ва тиббиёт ходимлари уларни кўрикдан ўтказган.

Дастлабки маълумотларга кўра, самолётда бўлганларнинг барчаси тирик қолган. Уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилган бўлиб, саломатлиги қониқарли экани билдирилмоқда. Айни пайтда самолётнинг денгизга мажбурий қўнишига нима сабаб бўлганига аниқлик киритиш юзасидан текширув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиУкраинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиБугун, 19:4215 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини бердиБугун, 18:39АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаАҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаБугун, 17:03Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиХитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиБугун, 16:45Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Бугун, 15:26Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Бугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди