Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўнди
Гаитида кичик йўловчи самолёти фавқулодда ҳолат туфайли денгиз юзасига мажбурий қўнишни амалга оширди. Энг муҳими, бортда бўлган учувчи ва икки нафар йўловчи ҳодисадан омон қолди.
Маълум қилинишича, воқеа 8 июль куни Ибо пляжи яқинида содир бўлган. Кап-Айтен шаҳридан Порт-о-Пренс томон парвоз қилаётган икки двигателли Cessna 402B самолёти номаълум сабабларга кўра денгизга қўнишга мажбур бўлган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда самолёт сувга ботиб бораётгани, йўловчилар эса қирғоқ томон мустақил равишда сузиб ҳаракатланаётганини кўриш мумкин. Қисқа вақт ичида ҳаво кемаси деярли тўлиқ сув остида қолган.
Ҳодисадан сўнг учувчи ва икки нафар йўловчи яқиндаги пляжгача етиб боришга муваффақ бўлган. Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар ва тиббиёт ходимлари уларни кўрикдан ўтказган.
Дастлабки маълумотларга кўра, самолётда бўлганларнинг барчаси тирик қолган. Уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилган бўлиб, саломатлиги қониқарли экани билдирилмоқда. Айни пайтда самолётнинг денгизга мажбурий қўнишига нима сабаб бўлганига аниқлик киритиш юзасидан текширув ишлари давом этмоқда.
…