Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқда

·26·Техно
Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқда

Дунёнинг энг йирик медиа гигантларидан бири бўлган Дисней компанияси ўзининг Disney+ стриминг платформаси учун мутлақо бепул, аммо реклама асосида ишлайдиган янги тариф режасини ишга тушириш имкониятини кўриб чиқмоқда. Ушбу қадам платформа аудиториясини кенгайтириш ва рақобатбардошликни ошириш йўлидаги стратегик ўзгариш бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бусинесс Инсидер нашри берган маълумотларга кўра, Дисней компаниясининг маҳсулот ва технологиялар бўйича директори Адам Смит яқинда ўтказилган ички йиғилишда ушбу масалани муҳокама қилган. Ҳозирча айнан қайси фильмлар ёки сериаллар бепул тақдим этилиши ва бу хизмат қачон расман ишга тушиши ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган бўлса-да, компания раҳбарияти бепул контент моделига жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Рақобат ва бозор талаби

Disney+ платформасининг бундай қарорга келишига асосий сабаб сифатида YouTube ва Туби каби бепул сервислар билан рақобатлашиш истаги кўрсатилмоқда. Сўнгги вақтларда фойдаланувчилар орасида пуллик обуналардан воз кечиб, реклама кўриш эвазига бепул контент тақдим этувчи платформаларга ўтиш тенденцияси кучайиб бормоқда.

Ниелсен таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, бепул стриминг хизматларининг бозордаги улуши йил сайин ортиб бормоқда. Масалан, АҚШда бундай сервисларнинг умумий кўриш вақтидаги улуши 2024-йилдаги 12,7 фоиздан 2026-йилга бориб 18,7 фоизгача кўтарилиши тахмин қилинмоқда. Бу эса анъанавий пуллик обуна моделига асосланган сервислар учун жиддий сигналдир.

Стриминг бозоридаги янги стратегия

Ҳозирги вақтда Netflix ва Amazon Prime каби йирик рақобатчилар асосан пуллик обуналарга таянади. Бироқ Apple TV+ ва Парамоунт+ каби платформалар аллақачон айрим сериалларнинг биринчи қисмларини рўйхатдан ўтмаган фойдаланувчилар учун бепул кўриш имкониятини яратган. Disney+ эса ушбу моделни янада кенгайтириб, ўз кутубхонасининг бир қисмини доимий бепул асосда тақдим этишни мўлжалламоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин. Ҳозирда кўплаб халқаро стриминг сервисларининг нархи маҳаллий бозор учун бироз юқорилик қилади. Бепул, реклама асосидаги моделнинг жорий этилиши сифатли медиа маҳсулотларининг кенгроқ аудиторияга етиб боришига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Disney+ ўзининг нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиш орқали нафақат янги фойдаланувчиларни жалб қилмоқчи, балки рекламадан келадиган даромадлар ҳисобига ўз молиявий барқарорлигини таъминлашни ҳам кўзламоқда. Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, стриминг оламида бепул контент даври янги босқичга кўтарилиши шубҳасиз.

Disney+СтримингТехнологияКиноРеклама
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги