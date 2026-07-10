Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқда
Дунёнинг энг йирик медиа гигантларидан бири бўлган Дисней компанияси ўзининг Disney+ стриминг платформаси учун мутлақо бепул, аммо реклама асосида ишлайдиган янги тариф режасини ишга тушириш имкониятини кўриб чиқмоқда. Ушбу қадам платформа аудиториясини кенгайтириш ва рақобатбардошликни ошириш йўлидаги стратегик ўзгариш бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бусинесс Инсидер нашри берган маълумотларга кўра, Дисней компаниясининг маҳсулот ва технологиялар бўйича директори Адам Смит яқинда ўтказилган ички йиғилишда ушбу масалани муҳокама қилган. Ҳозирча айнан қайси фильмлар ёки сериаллар бепул тақдим этилиши ва бу хизмат қачон расман ишга тушиши ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган бўлса-да, компания раҳбарияти бепул контент моделига жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Рақобат ва бозор талабиDisney+ платформасининг бундай қарорга келишига асосий сабаб сифатида YouTube ва Туби каби бепул сервислар билан рақобатлашиш истаги кўрсатилмоқда. Сўнгги вақтларда фойдаланувчилар орасида пуллик обуналардан воз кечиб, реклама кўриш эвазига бепул контент тақдим этувчи платформаларга ўтиш тенденцияси кучайиб бормоқда.
Ниелсен таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, бепул стриминг хизматларининг бозордаги улуши йил сайин ортиб бормоқда. Масалан, АҚШда бундай сервисларнинг умумий кўриш вақтидаги улуши 2024-йилдаги 12,7 фоиздан 2026-йилга бориб 18,7 фоизгача кўтарилиши тахмин қилинмоқда. Бу эса анъанавий пуллик обуна моделига асосланган сервислар учун жиддий сигналдир.
Стриминг бозоридаги янги стратегияҲозирги вақтда Netflix ва Amazon Prime каби йирик рақобатчилар асосан пуллик обуналарга таянади. Бироқ Apple TV+ ва Парамоунт+ каби платформалар аллақачон айрим сериалларнинг биринчи қисмларини рўйхатдан ўтмаган фойдаланувчилар учун бепул кўриш имкониятини яратган. Disney+ эса ушбу моделни янада кенгайтириб, ўз кутубхонасининг бир қисмини доимий бепул асосда тақдим этишни мўлжалламоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин. Ҳозирда кўплаб халқаро стриминг сервисларининг нархи маҳаллий бозор учун бироз юқорилик қилади. Бепул, реклама асосидаги моделнинг жорий этилиши сифатли медиа маҳсулотларининг кенгроқ аудиторияга етиб боришига хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Disney+ ўзининг нарх сиёсатини қайта кўриб чиқиш орқали нафақат янги фойдаланувчиларни жалб қилмоқчи, балки рекламадан келадиган даромадлар ҳисобига ўз молиявий барқарорлигини таъминлашни ҳам кўзламоқда. Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, стриминг оламида бепул контент даври янги босқичга кўтарилиши шубҳасиз.
…