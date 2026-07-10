Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурс

·46·Техно
Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурс

Хитойнинг Geely автоконцерни электромобиллар саноатида ҳақиқий технологик инқилобни амалга оширди. Компания муҳандислари томонидан ишлаб чиқилган янги авлод Аегис Голд Брикк аккумулятори қувватланиш тезлиги бўйича жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу ишланма электромобилларни қувватлаш вақти ва батарея хизмат муддати борасидаги барча стереотипларни ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой автомобил технологиялари ва тадқиқотлари маркази (КАТАРК) томонидан ўтказилган расмий синовлар давомида Аегис Голд Брикк батареяси дунёда биринчи бўлиб 1000 кВ қувватланиш чегарасидан ўтди. Реал вақт режимида қайд этилган максимал қувват 1093 кВни ташкил этди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган энг тезкор қувватлаш тизимларидан бир неча баробар юқоридир.

Хавфсизлик ва инновацион совутиш тизими

Литий-темир-фосфат (ЛФП) технологиясига асосланган ушбу батареянинг асосий хусусияти унинг "шорт-бладе" (қисқа пичоқсимон) элементларидан иборатлигидир. Бундай конструкция нафақат қувватни тез қабул қилишни, балки юқори даражадаги хавфсизликни ҳам таъминлайди. Хитой стандартларига кўра, экстремал қувватланиш вақтида батарея ҳарорати 65 °К дан ошмаслиги керак. Geely муҳандислари 1 мегаваттдан юқори қувватда ҳам ҳароратни 64 °К даражада ушлаб туришга муваффақ бўлишди.

Бундай натижага эришиш учун иссиқлик алмашинуви майдони икки бараварга оширилди. Бу эса иссиқликнинг аккумулятордан чиқиб кетиш йўлини қисқартирди ва тизимнинг қизиб кетиш хавфини бартараф этди. Шундай қилиб, ҳайдовчилар батареянинг деградациясидан қўрқмасдан, уни ўта юқори тезликда зарядлашлари мумкин бўлади.

Узоқ умр кўриш кафолати

Янги аккумуляторнинг яна бир ҳайратланарли жиҳати унинг чидамлилигидир. Geely маълумотларига кўра, Аегис Голд Брикк 4500 марта тўлиқ қувватланиш сиклига бардош бера олади. Бу кўрсаткич электромобилнинг тахминан 1 миллион километр масофани босиб ўтишига тенгдир. Ўзбекистон шароитида ўртача ҳайдовчи йилига 20-30 минг километр йўл юришини ҳисобга олсак, бундай батарея автомобилнинг бутун хизмат муддати давомида ўз хусусиятларини йўқотмайди.

Ҳозирда ушбу инновацион батарея билан жиҳозланган илк модел — Лйнк & Ко 10 электр седани Хитой бозорида сотувга чиқди. Мазкур автомобилнинг нархи тахминан 169 900 юандан бошланади. Келажакда Geely ушбу технологияни ўзининг бошқа брендлари ва экспорт моделларида ҳам қўллашни режалаштирмоқда.

Экспертларнинг фикрича, мегаватт қувватли зарядлаш тизимларининг пайдо бўлиши электромобилларни анъанавий ёнилғи қуйиш шохобчаларидаги каби тез (5-10 дақиқа ичида) қувватлаш имконини беради. Бу эса электр транспортига ўтиш жараёнини бутун дунёда, жумладан, инфратузилмаси жадал ривожланаётган Ўзбекистонда ҳам сезиларли даражада тезлаштириши мумкин.

GeelyЭлектромобилТехнологияАккумуляторИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаDisney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаБугун, 21:24Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги