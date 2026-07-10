Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурс
Хитойнинг Geely автоконцерни электромобиллар саноатида ҳақиқий технологик инқилобни амалга оширди. Компания муҳандислари томонидан ишлаб чиқилган янги авлод Аегис Голд Брикк аккумулятори қувватланиш тезлиги бўйича жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу ишланма электромобилларни қувватлаш вақти ва батарея хизмат муддати борасидаги барча стереотипларни ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой автомобил технологиялари ва тадқиқотлари маркази (КАТАРК) томонидан ўтказилган расмий синовлар давомида Аегис Голд Брикк батареяси дунёда биринчи бўлиб 1000 кВ қувватланиш чегарасидан ўтди. Реал вақт режимида қайд этилган максимал қувват 1093 кВни ташкил этди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган энг тезкор қувватлаш тизимларидан бир неча баробар юқоридир.
Хавфсизлик ва инновацион совутиш тизимиЛитий-темир-фосфат (ЛФП) технологиясига асосланган ушбу батареянинг асосий хусусияти унинг "шорт-бладе" (қисқа пичоқсимон) элементларидан иборатлигидир. Бундай конструкция нафақат қувватни тез қабул қилишни, балки юқори даражадаги хавфсизликни ҳам таъминлайди. Хитой стандартларига кўра, экстремал қувватланиш вақтида батарея ҳарорати 65 °К дан ошмаслиги керак. Geely муҳандислари 1 мегаваттдан юқори қувватда ҳам ҳароратни 64 °К даражада ушлаб туришга муваффақ бўлишди.
Бундай натижага эришиш учун иссиқлик алмашинуви майдони икки бараварга оширилди. Бу эса иссиқликнинг аккумулятордан чиқиб кетиш йўлини қисқартирди ва тизимнинг қизиб кетиш хавфини бартараф этди. Шундай қилиб, ҳайдовчилар батареянинг деградациясидан қўрқмасдан, уни ўта юқори тезликда зарядлашлари мумкин бўлади.
Узоқ умр кўриш кафолатиЯнги аккумуляторнинг яна бир ҳайратланарли жиҳати унинг чидамлилигидир. Geely маълумотларига кўра, Аегис Голд Брикк 4500 марта тўлиқ қувватланиш сиклига бардош бера олади. Бу кўрсаткич электромобилнинг тахминан 1 миллион километр масофани босиб ўтишига тенгдир. Ўзбекистон шароитида ўртача ҳайдовчи йилига 20-30 минг километр йўл юришини ҳисобга олсак, бундай батарея автомобилнинг бутун хизмат муддати давомида ўз хусусиятларини йўқотмайди.
Ҳозирда ушбу инновацион батарея билан жиҳозланган илк модел — Лйнк & Ко 10 электр седани Хитой бозорида сотувга чиқди. Мазкур автомобилнинг нархи тахминан 169 900 юандан бошланади. Келажакда Geely ушбу технологияни ўзининг бошқа брендлари ва экспорт моделларида ҳам қўллашни режалаштирмоқда.
Экспертларнинг фикрича, мегаватт қувватли зарядлаш тизимларининг пайдо бўлиши электромобилларни анъанавий ёнилғи қуйиш шохобчаларидаги каби тез (5-10 дақиқа ичида) қувватлаш имконини беради. Бу эса электр транспортига ўтиш жараёнини бутун дунёда, жумладан, инфратузилмаси жадал ривожланаётган Ўзбекистонда ҳам сезиларли даражада тезлаштириши мумкин.
…