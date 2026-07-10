Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилди
Украинада археологлар бронза даврига мансуб 3 минг йиллик қабрни ўрганди. Ғарбий Украинадаги Петрикив қишлоғи ҳудудида топилган ушбу дафн жойида эркак ва аёл бир-бирини қучоқлаган ҳолда ётгани аниқланган.
Маълумотларга кўра, қабр Вйсотска маданиятига тегишли. Бу маданият бронза даврида ҳудудда яшаган аҳоли урф-одатлари ва дафн маросимлари билан боғлиқ муҳим маълумотлар беради.
Тадқиқотчилар қолдиқларнинг ҳолатига қараб, аёл дафн пайтида ҳали тирик бўлган бўлиши мумкин, деган эҳтимолни айтмоқда. Чунки икки жасаднинг табиий қучоқлашган ҳолатда жойлашиши тасодифий эмасдек кўринади.
Шу билан бирга, олимлар бу хулоса қатъий исбот эмаслигини ҳам қайд этмоқда. Айримлар аёл турмуш ўртоғи билан бирга дафн этилишни ўзи хоҳлаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилади.
Қадимий қабр бронза даври одамларининг оила, вафо ва маросимларга муносабатини тушуниш учун қизиқарли топилма сифатида баҳоланмоқда.
…