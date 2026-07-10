Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилди

·35·Дунё
Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилди

Украинада археологлар бронза даврига мансуб 3 минг йиллик қабрни ўрганди. Ғарбий Украинадаги Петрикив қишлоғи ҳудудида топилган ушбу дафн жойида эркак ва аёл бир-бирини қучоқлаган ҳолда ётгани аниқланган.

Маълумотларга кўра, қабр Вйсотска маданиятига тегишли. Бу маданият бронза даврида ҳудудда яшаган аҳоли урф-одатлари ва дафн маросимлари билан боғлиқ муҳим маълумотлар беради.

Тадқиқотчилар қолдиқларнинг ҳолатига қараб, аёл дафн пайтида ҳали тирик бўлган бўлиши мумкин, деган эҳтимолни айтмоқда. Чунки икки жасаднинг табиий қучоқлашган ҳолатда жойлашиши тасодифий эмасдек кўринади.

Bir-birini quchoqlab turgan ikki inson skeleti va ularning chizilgan tasviri.

Шу билан бирга, олимлар бу хулоса қатъий исбот эмаслигини ҳам қайд этмоқда. Айримлар аёл турмуш ўртоғи билан бирга дафн этилишни ўзи хоҳлаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилади.

Қадимий қабр бронза даври одамларининг оила, вафо ва маросимларга муносабатини тушуниш учун қизиқарли топилма сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиГаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиБугун, 19:3615 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини бердиБугун, 18:39АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаАҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаБугун, 17:03Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиХитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиБугун, 16:45Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Бугун, 15:26Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Бугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди