15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди

·0·Дунё
15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди

Германияда 15 нафар беморнинг ўлимига сабабчи бўлганликда айбланган шифокор суд ҳукми билан умрбод озодликдан маҳрум этилди. Тергов маълумотларига кўра, у беморларнинг розилигисиз турли дори воситалари аралашмасини юбориб, уларнинг ҳаётига зомин бўлган.

Берлин суди 41 ёшли шифокорни 2021 йил сентябридан 2024 йил июлигача бўлган даврда 12 нафар аёл ва 3 нафар эркакнинг қасддан ўлдирилишида айбдор деб топди. Германия қонунчилигига мувофиқ, судланувчининг тўлиқ шахси ошкор этилмади.

Айблов томонининг билдиришича, шифокор беморларнинг уйига бориб, уларнинг розилигисиз ҳаёт учун хавфли бўлган дори воситаларини юборган. Экспертизалар мазкур препаратлар қурбонларнинг вафотига олиб келганини кўрсатган.

Қурбонларнинг ёши 25 ёшдан 94 ёшгача бўлган. Судда маълум қилинишича, улар оғир касалликдан азият чеккан бўлса-да, ҳеч бири яқин кунларда вафот этиши кутилмаган.

Тергов материалларида шифокор айрим ҳолатларда жиноят изларини йўқотиш мақсадида беморлар яшаган уйларга ўт қўйишга урингани ҳам қайд этилган. Хусусан, 2024 йил июль ойида у бир куннинг ўзида 75 ёшли эркак ва 76 ёшли аёлнинг ўлимига алоқадорликда гумон қилинган.

Суд жараёнида узоқ вақт сукут сақлаган шифокор кейинчалик айрим айбловларни тан олди. Унинг айтишича, беморларни «азоб-уқубатдан қутқараётганига» ишонган. Шу билан бирга, қилган ишлари учун жабрланганлар яқинларидан кечирим сўради.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар унинг бошқа ўлим ҳолатларига ҳам алоқадор бўлиши мумкинлигини истисно этмаяпти. Айни пайтда яна 76 та ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Агар бу гумонлар ҳам тасдиқланса, мазкур иш Германия тарихидаги энг йирик кетма-кет қотилликлардан бири сифатида қайд этилиши мумкин.

Суд қарорига кўра, шифокор умрбод қамоқ жазосини ўтайди. Шунингдек, унга келгусида тиббий фаолият билан шуғулланиш ҳам умрбод тақиқланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаАҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаБугун, 17:03Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиХитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиБугун, 16:45Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Бугун, 15:26Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Бугун, 14:51Марокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлдиМарокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлдиБугун, 14:28Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди