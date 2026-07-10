Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашди

·0·Жамият
Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашди

Ўзбекистон Маданият вазирлиги тизимида жиддий кадрлар ўзгариши юз берди. Ўзбекистон президентининг тегишли қарорлари билан вазирнинг тўрт нафар ўринбосари «бошқа ишга ўтиши» муносабати билан лавозимидан озод этилди ва уларнинг ўрнига янги раҳбарлар тайинланди.

Янги тайинланганлар орасида таниқли режиссёр, санъат оламига машҳур сулола вакили ва соҳанинг тажрибали мутахассислари бор. Zamin.uz вазирликдаги янги тайинловлар тафсилотларини тақдим этади.

Кимлар лавозимидан озод этилди?

Президент қарорларига асосан қуйидаги раҳбарлар маданият вазири ўринбосарлигидан кетди:

  • Баҳодир Аҳмедов (вазирнинг биринчи ўринбосари);

  • Авазхон Тожихонов (вазирнинг биринчи ўринбосари);

  • Муроджон Мажидов (вазир ўринбосари);

  • Юсуфжон Усмонов (вазир ўринбосари).

Янги тайинланган биринчи ўринбосарлар кимлар?

Вазирликнинг энг масъулиятли лавозимларига қуйидаги шахслар лойиқ кўрилди:

1. Нодирбек Бахтиёрович Сайфуллаев — маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.

  • Маълумот: У собиқ маданият вазири, марҳум Бахтиёр Сайфуллаевнинг ўғли ҳисобланади. Нодирбек Сайфуллаев фаолияти давомида Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ректори (2019-2022), Президент администрацияси маданият ва санъатни ривожлантириш шуъбаси мудири (2022-2024) бўлиб ишлаган. Тайинловга қадар у Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ректори сифатида ишлаб келаётган эди.

2. Жаҳонгир Одилхўжаевич Аҳмедов — маданият вазирининг биринчи ўринбосари – вазирлик ҳузуридаги Кинематография агентлиги директори лавозимига тайинланди.

  • Маълумот: Таниқли режиссёр Жаҳонгир Аҳмедов 2023 йил декабридан Президент администрациясида ижодий ташкилотлар ва кинематография соҳасини ривожлантириш шуъбаси етакчи инспектори, 2025 йил майидан эса Болалар контентини ривожлантириш маркази директори сифатида ишлаб келаётганди. У янги лавозимда 2024 йил ёзидан буён Кинематография агентлигига раҳбарлик қилиб келган Шуҳрат Ризаевнинг ўрнини эгаллади.

Вазирнинг янги ўринбосарлари

Вазирлик тизимидаги қолган икки бўш ўринбосарлик лавозими ҳам тажрибали кадрлар билан тўлдирилди:

  • Одилжон Абдуғаниевич Абдуқаҳоров — маданият вазирининг ўринбосари этиб тайинланди. У 2017–2020 йилларда «Ўзбекконцерт» давлат муассасасига раҳбарлик қилган, кейинроқ вазирлик ҳузуридаги халқаро фестиваллар дирекцияси раҳбари бўлган ва 2025 йил мартида яна «Ўзбекконцерт» раҳбарлигига қайтган эди.

  • Санжар Бахтиёрович Бобожонов — маданият вазири ўринбосари лавозимига тайинланди. У муқаддам вазирликнинг таҳлилий назорат бошқармаси бошлиғи, Президент администрациясида маданият ва санъатни ривожлантириш шуъбаси масъул ходими ҳамда Президентнинг маданият бўйича вакили бўлинмасининг бош инспектори лавозимларида фаолият юритган.

Маданият вазирлигининг янги раҳбарият таркиби (Қисқача жадвал)

Ф.И.Ш.

Янги эгаллаган лавозими

Тайинловга қадар ишлаган жойи

Нодирбек Сайфуллаев

Вазирнинг биринчи ўринбосари

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ректори

Жаҳонгир Аҳмедов

Вазирнинг биринчи ўринбосари — Кинематография агентлиги директори

Болалар контентини ривожлантириш маркази директори

Одилжон Абдуқаҳҳоров

Маданият вазирининг ўринбосари

«Ўзбекконцерт» давлат муассасаси раҳбари

Санжар Бобожонов

Маданият вазирининг ўринбосари

Президентнинг маданият бўйича вакили бўлинмаси бош инспектори

Ушбу йирик кадрлар алмашинуви мамлакат маданият, санъат ва миллий кинематография соҳасини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлди"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлдиБугун, 17:02Авиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиАвиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиБугун, 15:53Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Бугун, 13:02Илоннинг балиқ билан кураши барчани ҳайратга солди (видео)Илоннинг балиқ билан кураши барчани ҳайратга солди (видео)Бугун, 13:02«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...Бугун, 11:30Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБугун, 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди