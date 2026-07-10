Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашди
Ўзбекистон Маданият вазирлиги тизимида жиддий кадрлар ўзгариши юз берди. Ўзбекистон президентининг тегишли қарорлари билан вазирнинг тўрт нафар ўринбосари «бошқа ишга ўтиши» муносабати билан лавозимидан озод этилди ва уларнинг ўрнига янги раҳбарлар тайинланди.
Янги тайинланганлар орасида таниқли режиссёр, санъат оламига машҳур сулола вакили ва соҳанинг тажрибали мутахассислари бор. Zamin.uz вазирликдаги янги тайинловлар тафсилотларини тақдим этади.
Кимлар лавозимидан озод этилди?
Президент қарорларига асосан қуйидаги раҳбарлар маданият вазири ўринбосарлигидан кетди:
Баҳодир Аҳмедов (вазирнинг биринчи ўринбосари);
Авазхон Тожихонов (вазирнинг биринчи ўринбосари);
Муроджон Мажидов (вазир ўринбосари);
Юсуфжон Усмонов (вазир ўринбосари).
Янги тайинланган биринчи ўринбосарлар кимлар?
Вазирликнинг энг масъулиятли лавозимларига қуйидаги шахслар лойиқ кўрилди:
1. Нодирбек Бахтиёрович Сайфуллаев — маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.
Маълумот: У собиқ маданият вазири, марҳум Бахтиёр Сайфуллаевнинг ўғли ҳисобланади. Нодирбек Сайфуллаев фаолияти давомида Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ректори (2019-2022), Президент администрацияси маданият ва санъатни ривожлантириш шуъбаси мудири (2022-2024) бўлиб ишлаган. Тайинловга қадар у Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ректори сифатида ишлаб келаётган эди.
2. Жаҳонгир Одилхўжаевич Аҳмедов — маданият вазирининг биринчи ўринбосари – вазирлик ҳузуридаги Кинематография агентлиги директори лавозимига тайинланди.
Маълумот: Таниқли режиссёр Жаҳонгир Аҳмедов 2023 йил декабридан Президент администрациясида ижодий ташкилотлар ва кинематография соҳасини ривожлантириш шуъбаси етакчи инспектори, 2025 йил майидан эса Болалар контентини ривожлантириш маркази директори сифатида ишлаб келаётганди. У янги лавозимда 2024 йил ёзидан буён Кинематография агентлигига раҳбарлик қилиб келган Шуҳрат Ризаевнинг ўрнини эгаллади.
Вазирнинг янги ўринбосарлари
Вазирлик тизимидаги қолган икки бўш ўринбосарлик лавозими ҳам тажрибали кадрлар билан тўлдирилди:
Одилжон Абдуғаниевич Абдуқаҳоров — маданият вазирининг ўринбосари этиб тайинланди. У 2017–2020 йилларда «Ўзбекконцерт» давлат муассасасига раҳбарлик қилган, кейинроқ вазирлик ҳузуридаги халқаро фестиваллар дирекцияси раҳбари бўлган ва 2025 йил мартида яна «Ўзбекконцерт» раҳбарлигига қайтган эди.
Санжар Бахтиёрович Бобожонов — маданият вазири ўринбосари лавозимига тайинланди. У муқаддам вазирликнинг таҳлилий назорат бошқармаси бошлиғи, Президент администрациясида маданият ва санъатни ривожлантириш шуъбаси масъул ходими ҳамда Президентнинг маданият бўйича вакили бўлинмасининг бош инспектори лавозимларида фаолият юритган.
Маданият вазирлигининг янги раҳбарият таркиби (Қисқача жадвал)
Ф.И.Ш.
Янги эгаллаган лавозими
Тайинловга қадар ишлаган жойи
Нодирбек Сайфуллаев
Вазирнинг биринчи ўринбосари
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ректори
Жаҳонгир Аҳмедов
Вазирнинг биринчи ўринбосари — Кинематография агентлиги директори
Болалар контентини ривожлантириш маркази директори
Одилжон Абдуқаҳҳоров
Маданият вазирининг ўринбосари
«Ўзбекконцерт» давлат муассасаси раҳбари
Санжар Бобожонов
Маданият вазирининг ўринбосари
Президентнинг маданият бўйича вакили бўлинмаси бош инспектори
Ушбу йирик кадрлар алмашинуви мамлакат маданият, санъат ва миллий кинематография соҳасини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилиши кутилмоқда.
…