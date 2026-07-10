«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди
Mercedes-AMG компанияси ўзининг машҳур CLA 45 моделининг мутлақо электрлаштирилган версиясини расман намойиш этди. Янги электромобиль бир вақтнинг ўзинда ҳам седан, ҳам Shooting Brake (универсал) кузовларида сотувга чиқади. Модел базавий CLA электр версияларидан нафақат ташқи агрессив дизайни, балки ҳайратланарли даражада кучайтирилган техник имкониятлари билан ажралиб туради. Zamin.uz ушбу спорткарга хос электромобилнинг барча тафсилотларини тўплади.
3 та мотор ва 671 от кучи: Даҳшатли қувват
Янги Mercedes-AMG CLA 45 умумий қуввати 671 от кучига тенг бўлган учта кучли электромотор билан жиҳозланган. Бу базавий электр CLA моделлари (268 ва 349 от кучи) билан солиштирганда деярли икки баробар кўп демакдир.
Тезланиш: Седан кузовидаги модел 0 дан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 3 сонияда, универсал (Shooting Brake) версияси эса 3,2 сонияда эришади.
Максимал тезлик: Стандарт ҳолатда 249 км/соатни ташкил этади. Агар махсус AMG Dynamic Plus пакети ўрнатилса, тезлик чекловчиси 270 км/соатгача кўтарилади.
Юриш захираси (Запас хода): Бир марталик тўлиқ қувват билан седан 669 км, Shooting Brake эса 640 км масофани босиб ўта олади.
Бензинли мотор овози ва ўриндиқлар титраши
Электромобиль бошқараётганда ҳақиқий спорткар ҳиссиётини соғинувчилар учун Mercedes муҳандислари ажойиб ечим ўйлаб топишди. Автомобиль анъанавий бензинли двигатель овозини жуда аниқлик билан тақлид қилиб (имитация) беради.
Бундан ташқари, олд ўриндиқларга махсус вибрация двигателлари ўрнатилган бўлиб, улар ҳаракат давомида моторнинг кучини ҳис қилиб туриш учун ўриндиқларни спортча титратиб туради.
Сунъий интеллект даражасидаги «Ақлли» батарея
Янги моделнинг энг қизиқарли хусусиятларидан бири — батареяни башоратли бошқариш тизимидир. Ушбу тизим ҳаракат йўналиши ва траекториясини олдиндан таҳлил қилади:
Йўлнинг максимал қувват талаб қилинадиган қисмларини (масалан, узун тўғри чизиқларни) аниқлаб, батареяни максимал қувват беришга мослаштиради.
Кескин бурилишларда эса хавфсизлик ва илашишни таъминлаш учун қувват узатишни автоматик равишда пасайтиради.
Яна бир ноёб функция: Автомобиль 100 км/соатгача бўлган тезликда энергияни тежаш учун олд юритмани (передний привод) ўчириб қўяди. Агар йўлда қўшимча илашиш зарур бўлиб қолса, тизим бор-йўғи 1 миллисония (1 мс) ичида олд юритмани кескин ишга тушира олади.
Пойга машинаси дизайни ва 4 кишилик люкс интерьер
AMG версияси стандарт моделга қараганда 24 мм кенгайтирилган из, мослашувчан осма (адаптивная подвеска), фаол орқа спойлер ва шамоллатиладиган кучли тормоз дискларига эга бўлди.
Интерьерда ҳақиқий пойга муҳити яратилган: спортча чўмичсимон ўриндиқлар, мутлақо янги марказий консол ва махсус AMG рули ўрнатилган. Салон тўрт йўловчига мўлжалланган бўлиб, орқа қатор иккита алоҳида қулай ўриндиқлардан иборат.
Mercedes-AMG CLA 45 модификациялари техник таққослови
Кузов тури
0–100 км/соат тезланиш
Бир қувватда юриш масофаси
Максимал тезлик (AMG Dynamic Plus)
Седан (Sedan)
3,0 сония
669 км
270 км/соат
Универсал (Shooting Brake)
3,2 сония
640 км
270 км/соат
Янги Mercedes-AMG CLA 45 электромобилининг расмий сотувлари келгуси йилдан бошланиши режалаштирилган. Нархлар сотувлар бошланишига яқин эълон қилинади.
…