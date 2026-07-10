«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

·24·Авто
«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

Mercedes-AMG компанияси ўзининг машҳур CLA 45 моделининг мутлақо электрлаштирилган версиясини расман намойиш этди. Янги электромобиль бир вақтнинг ўзинда ҳам седан, ҳам Shooting Brake (универсал) кузовларида сотувга чиқади. Модел базавий CLA электр версияларидан нафақат ташқи агрессив дизайни, балки ҳайратланарли даражада кучайтирилган техник имкониятлари билан ажралиб туради. Zamin.uz ушбу спорткарга хос электромобилнинг барча тафсилотларини тўплади.

3 та мотор ва 671 от кучи: Даҳшатли қувват

Янги Mercedes-AMG CLA 45 умумий қуввати 671 от кучига тенг бўлган учта кучли электромотор билан жиҳозланган. Бу базавий электр CLA моделлари (268 ва 349 от кучи) билан солиштирганда деярли икки баробар кўп демакдир.

  • Тезланиш: Седан кузовидаги модел 0 дан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 3 сонияда, универсал (Shooting Brake) версияси эса 3,2 сонияда эришади.

  • Максимал тезлик: Стандарт ҳолатда 249 км/соатни ташкил этади. Агар махсус AMG Dynamic Plus пакети ўрнатилса, тезлик чекловчиси 270 км/соатгача кўтарилади.

  • Юриш захираси (Запас хода): Бир марталик тўлиқ қувват билан седан 669 км, Shooting Brake эса 640 км масофани босиб ўта олади.

«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

Бензинли мотор овози ва ўриндиқлар титраши

Электромобиль бошқараётганда ҳақиқий спорткар ҳиссиётини соғинувчилар учун Mercedes муҳандислари ажойиб ечим ўйлаб топишди. Автомобиль анъанавий бензинли двигатель овозини жуда аниқлик билан тақлид қилиб (имитация) беради.

Бундан ташқари, олд ўриндиқларга махсус вибрация двигателлари ўрнатилган бўлиб, улар ҳаракат давомида моторнинг кучини ҳис қилиб туриш учун ўриндиқларни спортча титратиб туради.

«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

Сунъий интеллект даражасидаги «Ақлли» батарея

Янги моделнинг энг қизиқарли хусусиятларидан бири — батареяни башоратли бошқариш тизимидир. Ушбу тизим ҳаракат йўналиши ва траекториясини олдиндан таҳлил қилади:

  1. Йўлнинг максимал қувват талаб қилинадиган қисмларини (масалан, узун тўғри чизиқларни) аниқлаб, батареяни максимал қувват беришга мослаштиради.

  2. Кескин бурилишларда эса хавфсизлик ва илашишни таъминлаш учун қувват узатишни автоматик равишда пасайтиради.

Яна бир ноёб функция: Автомобиль 100 км/соатгача бўлган тезликда энергияни тежаш учун олд юритмани (передний привод) ўчириб қўяди. Агар йўлда қўшимча илашиш зарур бўлиб қолса, тизим бор-йўғи 1 миллисония (1 мс) ичида олд юритмани кескин ишга тушира олади.

«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

Пойга машинаси дизайни ва 4 кишилик люкс интерьер

AMG версияси стандарт моделга қараганда 24 мм кенгайтирилган из, мослашувчан осма (адаптивная подвеска), фаол орқа спойлер ва шамоллатиладиган кучли тормоз дискларига эга бўлди.

Интерьерда ҳақиқий пойга муҳити яратилган: спортча чўмичсимон ўриндиқлар, мутлақо янги марказий консол ва махсус AMG рули ўрнатилган. Салон тўрт йўловчига мўлжалланган бўлиб, орқа қатор иккита алоҳида қулай ўриндиқлардан иборат.

«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

Mercedes-AMG CLA 45 модификациялари техник таққослови

Кузов тури

0–100 км/соат тезланиш

Бир қувватда юриш масофаси

Максимал тезлик (AMG Dynamic Plus)

Седан (Sedan)

3,0 сония

669 км

270 км/соат

Универсал (Shooting Brake)

3,2 сония

640 км

270 км/соат

«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди

Янги Mercedes-AMG CLA 45 электромобилининг расмий сотувлари келгуси йилдан бошланиши режалаштирилган. Нархлар сотувлар бошланишига яқин эълон қилинади.

Мерседес-АМГМерседесЗамин.узКЛА 45
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликБугун, 18:26Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаБугун, 15:24Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаLexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаБугун, 08:25Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувБугун, 02:52Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаКеча, 18:30Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Кеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?