Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтди

·0·Техно
Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтди

Хитойнинг коинот саноати соҳасидаги улкан қадами жаҳон ҳамжамияти эътиборини тортмоқда. Мамлакатнинг Аэроспасе Ссиенсе анд Течнологй Корпоратион (КАСК) давлат корпорацияси Лонг Марч ракетасини муваффақиятли учириб, унинг тезлаткич қисмини денгиздаги махсус кемага қўндиришга эришди. Бу билан Хитой АҚШдан кейин бундай мураккаб технологияни ўзлаштирган дунёдаги иккинчи мамлакатга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ютуқ Илон Маск асос солган SpaceX компаниясининг коинотга парвозлар нархини кескин арзонлаштирган Falcon 9 ракеталарига муносиб жавоб сифатида кўрилмоқда. КАСК маълумотларига кўра, йил якунига қадар ушбу тезлаткични қайта ишлатиш режалаштирилган. Бу эса Хитойнинг коинот дастурлари учун иқтисодий самарадорликни янги босқичга олиб чиқади.

Технологик фарқ ва ўзига хос ёндашув

Хитой муҳандислари SpaceX қўллайдиган технологиядан бироз фарқли йўлни танлашган. Falcon 9 ракеталари қўниш вақтида махсус таянч оёқларини очиб, платформага тик ҳолатда ўтирса, Хитойнинг Лонг Марч ракетаси кемадаги улкан каркасга ўрнатилган махсус тўр ёрдамида тутиб олинади. Бироқ, ҳар икки ҳолатда ҳам муваффақиятли қўниш учун ўта мураккаб йўналтирувчи дастурий таъминот, датчиклар ва атмосферага қайта киришда омон қоладиган чидамли двигателлар талаб этилади.

SpaceX ҳозирда ўзининг кўп марта ишлатиладиган ракеталари ёрдамида Starlink сунъий йўлдош тармоғини кенгайтирмоқда, шунингдек, NASA ва АҚШ Мудофаа вазирлиги учун муҳим буюртмаларни бажармоқда. Хитойнинг ушбу технологияни ўзлаштириши унга нафақат илмий, балки стратегик устунлик ҳам беради.

Глобал рақобат ва хавфсизлик масалалари

Гарчи миллий хавфсизлик қоидалари туфайли Хитой ва АҚШ компаниялари бевосита мижозлар учун курашмасалар-да, ушбу технология глобал бозордаги мувозанатни ўзгартириши мумкин. Кўп марта ишлатиладиган ракеталар Хитойга ўзининг Starlink муқобилини яратиш ва орбитал маълумотлар марказларини ишга тушириш имконини беради. Бу эса айниқса Африка, Яқин Шарқ ва Жануби-Шарқий Осиё бозорларида Ғарб технологияларига жиддий рақобат туғдиради.

Ҳозирда бошқа хусусий компаниялар ҳам бу йўналишда изланишлар олиб бормоқда:

  • Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси ўз тезлаткичини муваффақиятли қайтарган бўлса-да, сўнгги портлашлар сабабли синовларни тўхтатиб турибди;
  • Rocket Lab компанияси Neutron номли кўп марта ишлатиладиган ракета устида ишламоқда;
  • Stoke Space компанияси тўлиқ қайта ишланувчи ракетани жорий йилда синовдан ўтказишни режалаштирган.
Шу билан бирга, Илон Маск ҳам тўхтаб қолиш ниятида эмас. Унинг улкан Starship ракетаси яқин кунларда навбатдаги парвозини амалга ошириши кутилмоқда. Агар Starship тўлиқ қувват билан ишлай бошласа, у коинотга юк ташиш ҳажми бўйича барча мавжуд ракеталардан ўзиб кетади ва АҚШнинг коинотдаги устунлигини яна бир бор мустаҳкамлайди.

ХитойSpaceXКоинотРакетаElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаDisney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаБугун, 21:24Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги