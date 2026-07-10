Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлди

·40·Дунё
Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлди

Хитой космик технологиялар соҳасида яна бир муҳим босқични забт этди. Мамлакат илк марта қайта фойдаланишга мўлжалланган ракета кучайтиргичини муваффақиятли равишда Ерга қайтаришга эришди. Бу натижа Хитойнинг замонавий космик дастуридаги энг муҳим ютуқлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Маълум қилинишича, Long March 10B ракетаси 10 июль куни Хайнан оролидан фазога учирилди. Парвоздан сўнг ракетанинг юқори қисми ажралиб чиққан кучайтиргич тахминан олти дақиқадан кейин вертикал ҳолатда қайтиб, денгиздаги махсус сузувчи платформага аниқ қўнди.

Мутахассислар фикрича, ушбу муваффақият Хитойнинг қайта фойдаланиладиган ракеталар бўйича АҚШнинг етакчи компаниялари билан рақобатлаша олиш салоҳиятини янада оширди. Бугунги кунда Илон Маскка тегишли SpaceX ҳамда Жефф Безос асос солган Blue Origin бу технологиядан фаол фойдаланиб келмоқда.

Оддий ракеталарнинг аксарияти бир марта ишлатилади ва парвоздан кейин уларнинг асосий қисмлари йўқ қилинади. Шу боис ҳар бир учириш катта маблағ талаб этади. Кучайтиргичларни қайта ишлатиш эса космик парвозлар таннархини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Эслатиб ўтиш жоиз, SpaceX 2015 йилда Falcon 9 ракетасининг кучайтиргичини илк бор муваффақиятли қўндирган эди. Ҳозирда мазкур ракета йилига юзлаб парвозларни амалга оширади ва унинг кучайтиргичлари ўнлаб марта қайта фойдаланилади.

Хитой эса бу йўналишдаги дастлабки синовини жорий йилнинг февраль ойида Long March 10A ракета модели орқали ўтказган эди. Янги Long March 10B эса паст Ер орбитасига камида 16 тонна юк олиб чиқиш имкониятига эга бўлиб, техник имкониятлари жиҳатидан Falcon 9 билан таққосланмоқда.

Бироқ Хитой ракета қўндиришда бошқача ечимдан фойдаланади. Агар Falcon 9 қуруқлик ёки дрон-кемага мустақил қўнса, Long March 10B махсус қўниш илгаклари ёрдамида сузувчи платформага ўрнатилган махсус тўрга маҳкамланади.

Мазкур муваффақият фонд бозорига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Янгилик ортидан China Spacesat ва China Satellite Communications компаниялари акциялари қарийб 10 фоизга қимматлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТҲ бўйича айбланмоқдаАҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТҲ бўйича айбланмоқдаБугун, 17:03Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Грецияда F-16 қирувчи самолёти ёниб кетди (видео)Бугун, 15:26Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Бугун, 14:51Марокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлдиМарокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлдиБугун, 14:28Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 14:11Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинРоботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди