Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлди
Хитой космик технологиялар соҳасида яна бир муҳим босқични забт этди. Мамлакат илк марта қайта фойдаланишга мўлжалланган ракета кучайтиргичини муваффақиятли равишда Ерга қайтаришга эришди. Бу натижа Хитойнинг замонавий космик дастуридаги энг муҳим ютуқлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Маълум қилинишича, Long March 10B ракетаси 10 июль куни Хайнан оролидан фазога учирилди. Парвоздан сўнг ракетанинг юқори қисми ажралиб чиққан кучайтиргич тахминан олти дақиқадан кейин вертикал ҳолатда қайтиб, денгиздаги махсус сузувчи платформага аниқ қўнди.
Мутахассислар фикрича, ушбу муваффақият Хитойнинг қайта фойдаланиладиган ракеталар бўйича АҚШнинг етакчи компаниялари билан рақобатлаша олиш салоҳиятини янада оширди. Бугунги кунда Илон Маскка тегишли SpaceX ҳамда Жефф Безос асос солган Blue Origin бу технологиядан фаол фойдаланиб келмоқда.
Оддий ракеталарнинг аксарияти бир марта ишлатилади ва парвоздан кейин уларнинг асосий қисмлари йўқ қилинади. Шу боис ҳар бир учириш катта маблағ талаб этади. Кучайтиргичларни қайта ишлатиш эса космик парвозлар таннархини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Эслатиб ўтиш жоиз, SpaceX 2015 йилда Falcon 9 ракетасининг кучайтиргичини илк бор муваффақиятли қўндирган эди. Ҳозирда мазкур ракета йилига юзлаб парвозларни амалга оширади ва унинг кучайтиргичлари ўнлаб марта қайта фойдаланилади.
Хитой эса бу йўналишдаги дастлабки синовини жорий йилнинг февраль ойида Long March 10A ракета модели орқали ўтказган эди. Янги Long March 10B эса паст Ер орбитасига камида 16 тонна юк олиб чиқиш имкониятига эга бўлиб, техник имкониятлари жиҳатидан Falcon 9 билан таққосланмоқда.
Бироқ Хитой ракета қўндиришда бошқача ечимдан фойдаланади. Агар Falcon 9 қуруқлик ёки дрон-кемага мустақил қўнса, Long March 10B махсус қўниш илгаклари ёрдамида сузувчи платформага ўрнатилган махсус тўрга маҳкамланади.
Мазкур муваффақият фонд бозорига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Янгилик ортидан China Spacesat ва China Satellite Communications компаниялари акциялари қарийб 10 фоизга қимматлашди.
…