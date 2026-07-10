Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилди
Технология оламида ўзига хос ечимлари билан танилган Бигме компанияси янги авлод қурилмаси — Ҳибреак Дуал 2 смартфонини намойиш этди. Ушбу гаджет бир вақтнинг ўзида ҳам анъанавий ИПС-экран, ҳам кўзни чарчатмайдиган рангли Э Инк дисплейига эга эканлиги билан бозордаги бошқа рақибларидан кескин ажралиб туради. Қурилма нафақат китобхонлар, балки иш жараёнида максимал самарадорликка интилувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳибреак Дуал 2 моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг Э Инк дисплейидаги технологик сакрашдир. Одатда бундай экранлар паст янгиланиш тезлиги билан ажралиб турса-да, Бигме муҳандислари уни 80 Hz частотагача «тезлаштиришга» муваффақ бўлишди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич электрон сиёҳли экранлар учун рекорд даража ҳисобланади ва матнларни айлантиришда ёки оддий интерфейс амалларида тасвирнинг силлиқлигини таъминлайди.
Икки хил дунё: ИПС ва Э Инк уйғунлигиСмартфоннинг орқа ва олд қисмларида жойлашган экранлар турлича вазифаларни бажаради. Асосий Э Инк дисплейи 6,13 дюймли бўлиб, 824 х 1648 пикселлар аниқлигига эга. У узоқ вақт мутолаа қилиш, ҳужжатлар билан ишлаш ва кўз нурини асраш учун идеалдир. Иккинчи, 5 дюймли ИПС-экран эса 1280 х 720 пикселлар аниқлигида ишлайди ва ундан видео кўриш, ўйин ўйнаш ёки ранглар аниқлиги муҳим бўлган иловаларда фойдаланиш мумкин.
Қурилманинг техник имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. Унинг ички қисмидан MediaTek Dimensity 8300 процессори ўрин олган бўлиб, у юқори унумдорликни кафолатлайди. Фойдаланувчилар танловига кўра 12 ёки 16 GB оператив хотира (RAM) таклиф этилади. Бу эса кўп вазифали режимда смартфоннинг қотиб қолмасдан ишлашига хизмат қилади.
Қўшимча имкониятлар ва нархСмартфон ижодкорлар ва офис ходимлари учун ҳам қулайликлар яратган: қурилма махсус стилусни қўллаб-қувватлайди. Бу орқали Э Инк экранида қўлёзма қайдлар қилиш ёки расм чизиш имконияти мавжуд. Алоқа воситалари борасида эса 5G тармоқлари ва иккита СИМ-карта уяси кўзда тутилган.
- Асосий камера: 50 мегапикселли сенсор;
- Фронтал камера: 5 мегапиксел;
- Аккумулятор: 4450 мА·соат;
- Қувватлаш: 30 В тезкор қувватлаш технологияси.
…