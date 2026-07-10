Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилди

·0·Техно
Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилди

Технология оламида ўзига хос ечимлари билан танилган Бигме компанияси янги авлод қурилмаси — Ҳибреак Дуал 2 смартфонини намойиш этди. Ушбу гаджет бир вақтнинг ўзида ҳам анъанавий ИПС-экран, ҳам кўзни чарчатмайдиган рангли Э Инк дисплейига эга эканлиги билан бозордаги бошқа рақибларидан кескин ажралиб туради. Қурилма нафақат китобхонлар, балки иш жараёнида максимал самарадорликка интилувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳибреак Дуал 2 моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг Э Инк дисплейидаги технологик сакрашдир. Одатда бундай экранлар паст янгиланиш тезлиги билан ажралиб турса-да, Бигме муҳандислари уни 80 Hz частотагача «тезлаштиришга» муваффақ бўлишди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич электрон сиёҳли экранлар учун рекорд даража ҳисобланади ва матнларни айлантиришда ёки оддий интерфейс амалларида тасвирнинг силлиқлигини таъминлайди.

Икки хил дунё: ИПС ва Э Инк уйғунлиги

Смартфоннинг орқа ва олд қисмларида жойлашган экранлар турлича вазифаларни бажаради. Асосий Э Инк дисплейи 6,13 дюймли бўлиб, 824 х 1648 пикселлар аниқлигига эга. У узоқ вақт мутолаа қилиш, ҳужжатлар билан ишлаш ва кўз нурини асраш учун идеалдир. Иккинчи, 5 дюймли ИПС-экран эса 1280 х 720 пикселлар аниқлигида ишлайди ва ундан видео кўриш, ўйин ўйнаш ёки ранглар аниқлиги муҳим бўлган иловаларда фойдаланиш мумкин.

Қурилманинг техник имкониятлари ҳам замонавий талабларга тўла жавоб беради. Унинг ички қисмидан MediaTek Dimensity 8300 процессори ўрин олган бўлиб, у юқори унумдорликни кафолатлайди. Фойдаланувчилар танловига кўра 12 ёки 16 GB оператив хотира (RAM) таклиф этилади. Бу эса кўп вазифали режимда смартфоннинг қотиб қолмасдан ишлашига хизмат қилади.

Қўшимча имкониятлар ва нарх

Смартфон ижодкорлар ва офис ходимлари учун ҳам қулайликлар яратган: қурилма махсус стилусни қўллаб-қувватлайди. Бу орқали Э Инк экранида қўлёзма қайдлар қилиш ёки расм чизиш имконияти мавжуд. Алоқа воситалари борасида эса 5G тармоқлари ва иккита СИМ-карта уяси кўзда тутилган.

  • Асосий камера: 50 мегапикселли сенсор;
  • Фронтал камера: 5 мегапиксел;
  • Аккумулятор: 4450 мА·соат;
  • Қувватлаш: 30 В тезкор қувватлаш технологияси.
Ҳозирда Бигме Ҳибреак Дуал 2 учун Киккстартер платформасида олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Қурилманинг бошланғич нархи 560 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозорида бундай гибрид қурилмалар ҳали кенг оммалашмаган бўлса-да, узоқ вақт смартфон экранига термулиб ишлайдиган мутахассислар учун бу айни муддао бўлиши мумкин.

БигмеСмартфонЭ ИнкТехнологияMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиСмартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этдиБугун, 21:28Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаDisney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаБугун, 21:24Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги