Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳа

·0·Спорт
Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳа

Англия Премер-лигасининг навбатдаги трансфер ойнаси шов-шувли келишув билан бошланди. Италия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Сандро Тонали 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 134 миллион доллар) эвазига Лондоннинг Тоттенхем клуби аъзосига айланди. Ушбу трансфер нафақат молиявий кўлами, балки футболчининг Манчестер Юнайтед каби гранд жамоалар қизиқишига қарамай, айнан "шпорлар"ни танлагани билан жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тоттенхем ўтган мавсумларда кутилмаган инқирозга юз тутган эди. Жамоа кетма-кет икки йил чемпионатни 17-ўринда якунлаб, ҳатто қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида қолди. Бироқ Роберто Де Зерби бошқарувидаги клуб ўтган мавсумда Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритиб, ўзининг нуфузини бироз тиклаб олди. Эндиликда клуб раҳбарияти таркибни тубдан янгилаш ва юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган.

Нима учун айнан Лондон?

Клубнинг собиқ ярим ҳимоячиси Даннй Мурпҳй Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу трансфернинг парда ортидаги жиҳатларига тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Сандро Тонали танловида Лондон шаҳрининг нуфузи ва яшаш шароитлари катта рол ўйнаган. Мурпҳй хорижлик футболчилар учун Британия пойтахти ҳар доим жозибадор манзил бўлиб қолишини таъкидлади.

"Чет эллик йигитлар учун Лондоннинг ўрни бўлакча эканини инкор этиш соддалик бўлар эди. Тажрибамдан келиб чиқиб айтишим мумкинки, бу омил кўп нарсани ҳал қилади. Агар Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити ёки Ливерпул каби жамоалар Тонали учун Тоттенхем каби қатъий молиявий таклиф билан чиққанида, у балки бошқа қарор қабул қилган бўларди. Чунки совринлар ютиш имконияти одатда жойлашувдан устун туради", — дейди Мурпҳй.

Шу билан бирга, Тоттенхем раҳбарияти футболчини кўндириш учун барча имкониятларни ишга солган. Бошқа рақиб клублар трансфер суммаси ёки маош борасида маълум чегарадан ўтишни истамаган бир пайтда, Лондон клуби италян юлдузи учун рекорд даражадаги маблағни аямади. Бу эса Тоналининг шимолий Лондонга кўчиб ўтишида ҳал қилувчи омил бўлгани айтилмоқда.

Клубдаги кенг кўламли ислоҳотлар

Сандро Тонали Тоттенхемнинг ушбу ёздаги ягона йирик хариди эмас. Клуб таркибни кучайтириш мақсадида қуйидаги футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олди:

  • Матеус Фернандес — Вест Хем жамоасидан келиб қўшилган иқтидорли ярим ҳимоячи;
  • Жан Паул ван Ҳекке — Брайтон ҳимоясининг таянчи бўлган марказий ҳимоячи.
Роберто Де Зерби бошчилигидаги мураббийлар штаби эндиликда таркибни ортиқча ва кутилган натижани бермаётган ўйинчилардан тозалашни режалаштирмоқда. Келгуси ҳафталарда бир қатор футболчиларнинг клубни тарк этиши кутилмоқда. Тонали эса жамоанинг янги ўрта чизиғидаги асосий фигура бўлиши ва Тоттенхемни яна Чемпионлар лигаси даражасига олиб чиқиши лозим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Сандро Тонали трансфери Тоттенхемнинг амбициялари ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради. Гарчи жамоа сўнгги йилларда ички чемпионатда қийин даврларни бошдан кечирган бўлса-да, молиявий қудрат ва Лондон фактори ҳали ҳам кучли ўйинчиларни жалб қилишда асосий қурол бўлиб хизмат қилмоқда.

Сандро ТоналиТоттенхемТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиМанчестер Сити аёллар жамоаси Челси ҳимоячиси Ниамҳ Чарлес билан шартнома имзоладиБугун, 21:17Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиПортугалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиБугун, 20:51Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерАргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерБугун, 20:16Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борМакрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борБугун, 20:03Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиРуди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиБугун, 19:52Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди