Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтди: Лондон фактори ва янги лойиҳа
Англия Премер-лигасининг навбатдаги трансфер ойнаси шов-шувли келишув билан бошланди. Италия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Сандро Тонали 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 134 миллион доллар) эвазига Лондоннинг Тоттенхем клуби аъзосига айланди. Ушбу трансфер нафақат молиявий кўлами, балки футболчининг Манчестер Юнайтед каби гранд жамоалар қизиқишига қарамай, айнан "шпорлар"ни танлагани билан жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тоттенхем ўтган мавсумларда кутилмаган инқирозга юз тутган эди. Жамоа кетма-кет икки йил чемпионатни 17-ўринда якунлаб, ҳатто қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида қолди. Бироқ Роберто Де Зерби бошқарувидаги клуб ўтган мавсумда Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритиб, ўзининг нуфузини бироз тиклаб олди. Эндиликда клуб раҳбарияти таркибни тубдан янгилаш ва юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган.
Нима учун айнан Лондон?Клубнинг собиқ ярим ҳимоячиси Даннй Мурпҳй Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу трансфернинг парда ортидаги жиҳатларига тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Сандро Тонали танловида Лондон шаҳрининг нуфузи ва яшаш шароитлари катта рол ўйнаган. Мурпҳй хорижлик футболчилар учун Британия пойтахти ҳар доим жозибадор манзил бўлиб қолишини таъкидлади.
"Чет эллик йигитлар учун Лондоннинг ўрни бўлакча эканини инкор этиш соддалик бўлар эди. Тажрибамдан келиб чиқиб айтишим мумкинки, бу омил кўп нарсани ҳал қилади. Агар Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити ёки Ливерпул каби жамоалар Тонали учун Тоттенхем каби қатъий молиявий таклиф билан чиққанида, у балки бошқа қарор қабул қилган бўларди. Чунки совринлар ютиш имконияти одатда жойлашувдан устун туради", — дейди Мурпҳй.
Шу билан бирга, Тоттенхем раҳбарияти футболчини кўндириш учун барча имкониятларни ишга солган. Бошқа рақиб клублар трансфер суммаси ёки маош борасида маълум чегарадан ўтишни истамаган бир пайтда, Лондон клуби италян юлдузи учун рекорд даражадаги маблағни аямади. Бу эса Тоналининг шимолий Лондонга кўчиб ўтишида ҳал қилувчи омил бўлгани айтилмоқда.
Клубдаги кенг кўламли ислоҳотларСандро Тонали Тоттенхемнинг ушбу ёздаги ягона йирик хариди эмас. Клуб таркибни кучайтириш мақсадида қуйидаги футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олди:
- Матеус Фернандес — Вест Хем жамоасидан келиб қўшилган иқтидорли ярим ҳимоячи;
- Жан Паул ван Ҳекке — Брайтон ҳимоясининг таянчи бўлган марказий ҳимоячи.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Сандро Тонали трансфери Тоттенхемнинг амбициялари ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради. Гарчи жамоа сўнгги йилларда ички чемпионатда қийин даврларни бошдан кечирган бўлса-да, молиявий қудрат ва Лондон фактори ҳали ҳам кучли ўйинчиларни жалб қилишда асосий қурол бўлиб хизмат қилмоқда.
…