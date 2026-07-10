Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташлади
Украинанинг Лвив шаҳрида сафарбарлик тадбирлари туфайли маҳаллий аҳоли ва ҳудудий тўлдириш маркази (ТЦК) ходимлари ўртасида оммавий тўқнашув содир бўлди. Сихов туманида юз берган ушбу воқеада 200 га яқин киши иштирок этган бўлиб, вазият тез фурсатда назоратдан чиқиб кетган. Zamin.uz воқеа тафсилотлари ва Украина олий раҳбариятнинг кескин муносабатини тақдим этади.
Можаро қандай бошланди?
Лвив области ҳудудий тўлдириш маркази тақдим этган версияга кўра, воқеалар қуйидагича ривожланган:
Ҳарбийлар Лвивда яшовчи, ҳарбий рўйхатдан ўтиш қоидаларини бузгани учун қидирувда бўлган 1996 йилда туғилган шахснинг ҳужжатларини текширишни бошлаган ва уни ушлаб, ТЦК биносига олиб келишган.
Шундан сўнг йўлдан ўтиб кетаётган одамлар ТЦК гуруҳини пайқаб қолиб, ҳарбийларнинг ишига аралаша бошлаган ва марказнинг яна бир неча ходими хизмат машинаси йўлини тўсиб қўйган.
Даҳанаки жанжал тезда тўқнашувга айланиб, тажовузкор кайфиятдаги оломон «Шармандалик!» ҳайқириқлари остида ҳарбийларнинг хизмат автомобилига шикаст етказган ва уни ағдариб ташлаган.
Маҳаллий нашрларнинг ёзишича, воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари можарони шунчаки четдан кузатиб туришган ва машина ағдарилишига тўсқинлик қилишмаган. Тўқнашувлар оқибатида икки ҳарбий жароҳатланган.
Камера қаршисидаги узрлар ва ҳибсга олинган дезертир
Воқеадан кейин интернетда тартибсизлик иштирокчилари (улар орасида ўсмирлар ҳам бор) камера қаршисида ҳарбийлардан узр сўрагани ва «ТЦКга шон-шарафлар!» дея ҳайқиришга мажбур қилингани акс этган видеолар тарқалди. Украина қуролли кучлари расмийлари бу ҳолатни иштирокчилар билан ўтказилган «тарбиявий суҳбат» натижаси деб аташди.
Айни пайтда Украина қуролли кучлари фаолиятига тўсқинлик қилиш ва зўравонлик ишлатиш бўйича иккита жиноий иш қўзғатилган. Тартибсизликнинг фаол иштирокчиларидан бири — 23 ёшли Олег Гаврилов ҳибсга олинган. Терговга кўра, у полициячига газ баллончасини пуркаб, уни урган. Судда маълум бўлишича, Гаврилов аслида оддий аскар бўлиб, шу йилнинг февраль ойида ўз ҳарбий қисмини ўзбошимчалик билан тарк этган (дезертирлик қилган).
Расмийлар муносабати: Зеленский ва Буданов нима деди?
Мазкур оммавий тартибсизлик мамлакат олий раҳбариятининг кескин баёнотларига сабаб бўлди:
Володимир Зеленский (Украина президенти): «Бу жуда ёмон ҳолат, ҳарбий кийимдаги одамларга нисбатан жуда ёмон муносабат. Бундай бўлмаслиги керак».
Кирилл Буданов (Президент офиси раҳбари): «Агар сиз бугун ўз армиянгиз ҳарбий хизматчисининг кийимларини йиртиб, калтаклаётган бўлсангиз, эртага сизни худди шундай калтаклайдиган ва кийимларингизни йиртиб ташлайдиган душман армиясидан ким ҳимоя қилишини ўйлаб кўринг».
Украина Мудофаа вазирлиги эса бу вазиятдан фақатгина Россия ташвиқоти фойда кўрганини (сабаби видеолар Россия ОАВларида кенг тарқалган) таъкидлаб, сафарбарлик усуллари «такомиллаштиришни талаб қилиши»ни тан олди.
Сафарбарлик тизимидаги чуқур инқироз
Лвивдаги ушбу портлаш узоқ чўзилган ҳарбий ҳаракатлар фонида аҳоли ўртасида тўпланиб қолган чарчоқ ва норозиликнинг маҳсулидир. Украина фуқаролари анчадан бери ТЦК ходимларининг кўчаларда эркакларни ноқонуний ушлаб, микроавтобусларга мажбурлаб босиб кетиш усулларидан шикоят қилиб келишади.
Украина омбудсманининг маълумотлари вазият тизимли тус олганини кўрсатмоқда:
Биргина 2025 йилнинг ўзида ҳудудий тўлдириш марказлари ходимларининг хатти-ҳаракатлари устидан 6 мингдан ортиқ расмий шикоят келиб тушган.
Олий Раданинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец ҳам вазиятдан сўнг мамлакатга зудлик билан давлат манфаатларини ҳам, инсон ҳуқуқларини ҳам бирдек ҳимоя қила оладиган шаффоф ва адолатли сафарбарлик ислоҳоти кераклигини очиқ айтди.
…