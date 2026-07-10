Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташлади

·0·Дунё
Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташлади

Украинанинг Лвив шаҳрида сафарбарлик тадбирлари туфайли маҳаллий аҳоли ва ҳудудий тўлдириш маркази (ТЦК) ходимлари ўртасида оммавий тўқнашув содир бўлди. Сихов туманида юз берган ушбу воқеада 200 га яқин киши иштирок этган бўлиб, вазият тез фурсатда назоратдан чиқиб кетган. Zamin.uz воқеа тафсилотлари ва Украина олий раҳбариятнинг кескин муносабатини тақдим этади.

Можаро қандай бошланди?

Лвив области ҳудудий тўлдириш маркази тақдим этган версияга кўра, воқеалар қуйидагича ривожланган:

  • Ҳарбийлар Лвивда яшовчи, ҳарбий рўйхатдан ўтиш қоидаларини бузгани учун қидирувда бўлган 1996 йилда туғилган шахснинг ҳужжатларини текширишни бошлаган ва уни ушлаб, ТЦК биносига олиб келишган.

  • Шундан сўнг йўлдан ўтиб кетаётган одамлар ТЦК гуруҳини пайқаб қолиб, ҳарбийларнинг ишига аралаша бошлаган ва марказнинг яна бир неча ходими хизмат машинаси йўлини тўсиб қўйган.

  • Даҳанаки жанжал тезда тўқнашувга айланиб, тажовузкор кайфиятдаги оломон «Шармандалик!» ҳайқириқлари остида ҳарбийларнинг хизмат автомобилига шикаст етказган ва уни ағдариб ташлаган.

  • Маҳаллий нашрларнинг ёзишича, воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари можарони шунчаки четдан кузатиб туришган ва машина ағдарилишига тўсқинлик қилишмаган. Тўқнашувлар оқибатида икки ҳарбий жароҳатланган.

Камера қаршисидаги узрлар ва ҳибсга олинган дезертир

Воқеадан кейин интернетда тартибсизлик иштирокчилари (улар орасида ўсмирлар ҳам бор) камера қаршисида ҳарбийлардан узр сўрагани ва «ТЦКга шон-шарафлар!» дея ҳайқиришга мажбур қилингани акс этган видеолар тарқалди. Украина қуролли кучлари расмийлари бу ҳолатни иштирокчилар билан ўтказилган «тарбиявий суҳбат» натижаси деб аташди.

Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташлади

Айни пайтда Украина қуролли кучлари фаолиятига тўсқинлик қилиш ва зўравонлик ишлатиш бўйича иккита жиноий иш қўзғатилган. Тартибсизликнинг фаол иштирокчиларидан бири — 23 ёшли Олег Гаврилов ҳибсга олинган. Терговга кўра, у полициячига газ баллончасини пуркаб, уни урган. Судда маълум бўлишича, Гаврилов аслида оддий аскар бўлиб, шу йилнинг февраль ойида ўз ҳарбий қисмини ўзбошимчалик билан тарк этган (дезертирлик қилган).

Расмийлар муносабати: Зеленский ва Буданов нима деди?

Мазкур оммавий тартибсизлик мамлакат олий раҳбариятининг кескин баёнотларига сабаб бўлди:

Володимир Зеленский (Украина президенти): «Бу жуда ёмон ҳолат, ҳарбий кийимдаги одамларга нисбатан жуда ёмон муносабат. Бундай бўлмаслиги керак».

Кирилл Буданов (Президент офиси раҳбари): «Агар сиз бугун ўз армиянгиз ҳарбий хизматчисининг кийимларини йиртиб, калтаклаётган бўлсангиз, эртага сизни худди шундай калтаклайдиган ва кийимларингизни йиртиб ташлайдиган душман армиясидан ким ҳимоя қилишини ўйлаб кўринг».

Украина Мудофаа вазирлиги эса бу вазиятдан фақатгина Россия ташвиқоти фойда кўрганини (сабаби видеолар Россия ОАВларида кенг тарқалган) таъкидлаб, сафарбарлик усуллари «такомиллаштиришни талаб қилиши»ни тан олди.

Сафарбарлик тизимидаги чуқур инқироз

Лвивдаги ушбу портлаш узоқ чўзилган ҳарбий ҳаракатлар фонида аҳоли ўртасида тўпланиб қолган чарчоқ ва норозиликнинг маҳсулидир. Украина фуқаролари анчадан бери ТЦК ходимларининг кўчаларда эркакларни ноқонуний ушлаб, микроавтобусларга мажбурлаб босиб кетиш усулларидан шикоят қилиб келишади.

Украина омбудсманининг маълумотлари вазият тизимли тус олганини кўрсатмоқда:

  • Биргина 2025 йилнинг ўзида ҳудудий тўлдириш марказлари ходимларининг хатти-ҳаракатлари устидан 6 мингдан ортиқ расмий шикоят келиб тушган.

  • Олий Раданинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец ҳам вазиятдан сўнг мамлакатга зудлик билан давлат манфаатларини ҳам, инсон ҳуқуқларини ҳам бирдек ҳимоя қила оладиган шаффоф ва адолатли сафарбарлик ислоҳоти кераклигини очиқ айтди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБугун, 21:11Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиУкраинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиБугун, 19:42Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиГаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиБугун, 19:3615 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини бердиБугун, 18:39АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаАҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаБугун, 17:03Хитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиХитой тарихий ютуққа эришди: учирилган ракетани қайта қўндиришга муваффақ бўлдиБугун, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди