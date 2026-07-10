Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этди
Замонавий дунёда смартфонлар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган бўлса-да, уларга бўлган ҳаддан ташқари боғлиқлик кўплаб инсонларда руҳий чарчоқ ва доимий хавотир ҳиссини уйғотмоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, Думб Ко стартапи ушбу муаммога ўзига хос ечим таклиф қилиб, iPhone каби қурилмалардан вақтинча воз кечишни истаганлар учун махсус “думбпҳоне” (оддий телефон) моделини ишлаб чиқди. Бу шунчаки эски технологияга қайтиш эмас, балки рақамли детокс ва реал ҳаёт ўртасидаги олтин мувозанатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг асосий ғояси смартфонни бутунлай ташлаб юбориш эмас, балки уни маълум вақтга уйда қолдириб, ташқарига фақат энг зарур функцияларга эга ихчам қурилма билан чиқишга асосланган. Думб Ко асосчиларидан бири Лидия Пибоди ўз тажрибаси билан ўртоқлашар экан, смартфондан узоқлашиш унинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир қилганини ва доимий хавотирдан халос этганини таъкидлайди. Унинг сўзларига кўра, экран қаршисида ўтказиладиган соатлар инсонни ўзи сезмаган ҳолда ҳолдан тойдиради.
Технологик имкониятлар ва қулайликларДумб Ко томонидан таклиф этилаётган қурилма ташқи кўринишидан 2000-йиллар бошидаги TCL тугмали телефонларини эслатса-да, унинг ички дастурий таъминоти замонавий талабларга мослаштирилган. Қурилма фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- WhatsApp мессенжери орқали мулоқот қилиш;
- Spotify ва Apple Мусик иловаларида мусиқа тинглаш;
- Uber хизматидан фойдаланиш;
- iMessage хабарларини учинчи томон иловалари орқали қабул қилиш.
Компания вакили Афрека Эбанкснинг сўзларига кўра, бундай қурилмалар жамиятда жонли мулоқотнинг қайта тикланишига ёрдам беради. “Биз одамларнинг смартфонга термулиб ўтирмасдан, бир-бири билан кўпроқ мулоқот қилишини истаймиз. Бу телефон нафақат алоқа воситаси, балки суҳбат бошлаш учун ажойиб баҳона ҳамдир”, дейди у. Кўчада тугмали телефондан фойдаланиш кўпчиликда қизиқиш ва ҳатто ҳавас уйғотмоқда.
Албатта, “думбпҳоне”дан фойдаланишнинг ўзига хос қийинчиликлари ҳам бор. Масалан, T9 тизимида матн териш сенсорли экранга қараганда анча секин ва ноқулай. Шунингдек, қурилманинг ишлаш тезлиги замонавий флагманлар билан беллаша олмайди. Бироқ, айнан мана шу “секинлик” инсонни шошмасликка ва лаҳзадан завқланишга ўргатади.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда оддий тугмали телефонларга бўлган талабнинг ўзига хос ўсиши кузатилмоқда. Гарчи кўпчилик улардан иккинчи даражали алоқа воситаси сифатида фойдаланса-да, Думб Ко каби лойиҳалар рақамли дунёдан чарчаган ёш авлод учун янги трендга айланиши мумкин. Смартфонларнинг чексиз имкониятларидан чарчаганлар учун бу каби “ақлли” тугмали телефонлар ҳақиқий нажот бўлиши кутилмоқда.
…