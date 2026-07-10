Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этди

·27·Техно
Смартфонлардан чарчаганлар учун ечим: Думб Ко компанияси “ақлли” тугмали телефонларни тақдим этди

Замонавий дунёда смартфонлар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган бўлса-да, уларга бўлган ҳаддан ташқари боғлиқлик кўплаб инсонларда руҳий чарчоқ ва доимий хавотир ҳиссини уйғотмоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, Думб Ко стартапи ушбу муаммога ўзига хос ечим таклиф қилиб, iPhone каби қурилмалардан вақтинча воз кечишни истаганлар учун махсус “думбпҳоне” (оддий телефон) моделини ишлаб чиқди. Бу шунчаки эски технологияга қайтиш эмас, балки рақамли детокс ва реал ҳаёт ўртасидаги олтин мувозанатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг асосий ғояси смартфонни бутунлай ташлаб юбориш эмас, балки уни маълум вақтга уйда қолдириб, ташқарига фақат энг зарур функцияларга эга ихчам қурилма билан чиқишга асосланган. Думб Ко асосчиларидан бири Лидия Пибоди ўз тажрибаси билан ўртоқлашар экан, смартфондан узоқлашиш унинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир қилганини ва доимий хавотирдан халос этганини таъкидлайди. Унинг сўзларига кўра, экран қаршисида ўтказиладиган соатлар инсонни ўзи сезмаган ҳолда ҳолдан тойдиради.

Технологик имкониятлар ва қулайликлар

Думб Ко томонидан таклиф этилаётган қурилма ташқи кўринишидан 2000-йиллар бошидаги TCL тугмали телефонларини эслатса-да, унинг ички дастурий таъминоти замонавий талабларга мослаштирилган. Қурилма фойдаланувчиларга қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • WhatsApp мессенжери орқали мулоқот қилиш;
  • Spotify ва Apple Мусик иловаларида мусиқа тинглаш;
  • Uber хизматидан фойдаланиш;
  • iMessage хабарларини учинчи томон иловалари орқали қабул қилиш.
Энг муҳими, ушбу телефон смартфон билан синхронлашади. Қўнғироқларни йўналтириш функцияси орқали сиз iPhone қурилмангизга келаётган барча чақириқларни ушбу кичик телефонда қабул қилишингиз мумкин. Бу фойдаланувчига ижтимоий тармоқларнинг чексиз тасмасидан узоқлашган ҳолда, яқинлари билан алоқада қолиш имконини беради.

Компания вакили Афрека Эбанкснинг сўзларига кўра, бундай қурилмалар жамиятда жонли мулоқотнинг қайта тикланишига ёрдам беради. “Биз одамларнинг смартфонга термулиб ўтирмасдан, бир-бири билан кўпроқ мулоқот қилишини истаймиз. Бу телефон нафақат алоқа воситаси, балки суҳбат бошлаш учун ажойиб баҳона ҳамдир”, дейди у. Кўчада тугмали телефондан фойдаланиш кўпчиликда қизиқиш ва ҳатто ҳавас уйғотмоқда.

Албатта, “думбпҳоне”дан фойдаланишнинг ўзига хос қийинчиликлари ҳам бор. Масалан, T9 тизимида матн териш сенсорли экранга қараганда анча секин ва ноқулай. Шунингдек, қурилманинг ишлаш тезлиги замонавий флагманлар билан беллаша олмайди. Бироқ, айнан мана шу “секинлик” инсонни шошмасликка ва лаҳзадан завқланишга ўргатади.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда оддий тугмали телефонларга бўлган талабнинг ўзига хос ўсиши кузатилмоқда. Гарчи кўпчилик улардан иккинчи даражали алоқа воситаси сифатида фойдаланса-да, Думб Ко каби лойиҳалар рақамли дунёдан чарчаган ёш авлод учун янги трендга айланиши мумкин. Смартфонларнинг чексиз имкониятларидан чарчаганлар учун бу каби “ақлли” тугмали телефонлар ҳақиқий нажот бўлиши кутилмоқда.

ТехнологияСмартфонiPhoneДумб КоРақамли Детокс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиХитой коинот пойгасида Илон Маскка етиб олмоқда: Кўп марта ишлатиладиган ракета синовдан ўтдиБугун, 21:59Бигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБигме Ҳибреак Дуал 2: Икки экранли ва 80 Hz частотали инновацион смартфон тақдим этилдиБугун, 21:52Geely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсGeely дунёдаги энг тез қувватланувчи аккумуляторни тақдим этди: 1 миллион км ресурсБугун, 21:26Disney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаDisney+ бепул обуна турини жорий этишни режалаштирмоқдаБугун, 21:24Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги