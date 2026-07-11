1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди
Робототехника оламида улкан бурилиш ясашга қодир янгилик юз берди: Норвегиянинг 1X компанияси ўзининг НEО гуманоид роботи учун янги авлод роботлаштирилган кистларини намойиш этди. Ушбу технология роботларга нафақат мураккаб ҳаракатларни бажариш, балки атроф-муҳитни инсон каби сезиш имконини беради. Мазкур ишланма роботларнинг кундалик ҳаётимизга интеграциялашувида ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги кистлар 25 даражали эркинликка эга бўлиб, уларнинг ҳаракатланиш имкониятлари инсон қўли имкониятларига максимал даражада яқинлаштирилган. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у фақат буйруқларни бажармайди, балки ташқи таъсирни ҳам ўлчай олади. Кистнинг 22 та эркинлик даражаси бармоқлар ва кафтга, 3 таси эса билак қисмига тўғри келади. Бу эса роботга буюмлар билан контакт кучини реал вақт режимида ҳис қилиш ва ушлаш аниқлигини коррекция қилиш имконини беради.
Технологик мукаммаллик ва сезгирлик1X муҳандислари кистларни яратишда "пайли узатма" (тендон-дривен) тизимидан фойдаланишган. Бу ёндашувда ҳаракатни юзага келтирувчи моторлар бўғинлардан ташқарига чиқарилади ва куч эгилувчан трослар орқали узатилади. Бундай конструкция биологик пайларнинг ишлаш принципини такрорлайди ва тизимнинг инерциясини камайтиради. Натижада робот кутилмаган тўқнашувларда бармоқларини хавфсиз эгиши ва атрофидаги инсонларга шикаст етказмаслиги таъминланади.
Техник кўрсаткичлар ҳам ҳайратланарли: бармоқ учларидаги эгилиш кучи 45 ньютонга етади, позициялаш аниқлиги эса 0,2 мм ни ташкил қилади. Бармоқлар юзасига ўрнатилган тактил сенсорлар босимни, контакт нуқтасини ва ҳатто буюмнинг сирпаниб кетиш лаҳзасини аниқлашга қодир. Бу даражадаги аниқлик роботга заргарлик даражасидаги нозик ишларни бажариш имконини беради.
- ЛEГО конструкторларини йиғиш ва майда тангаларни кўтариш;
- USB-C коннекторларини улаш ва лампочкаларни бураб ўрнатиш;
- Чой қуйиш, узумларни саралаш ва нозик шиша идишларни ушлаш;
- Имо-ишора тилида мулоқот қилиш ва сиртларни артиш.
Оммавий ишлаб чиқариш ва келажак истиқболлари1X компанияси аллақачон ушбу кистларни ишлаб чиқариш учун алоҳида линияни ишга туширган бўлиб, йилига 10 мингта қўл тайёрлашни режалаштирмоқда. Энг муҳими, барча бутловчи қисмлар — моторлардан тортиб полимер қопламаларгача — компаниянинг ўзида ишлаб чиқарилади. Бу гуманоид роботларни кенг миқёсда ишлаб чиқаришни тезлаштиради ва сунъий интеллект тизимларини ўқитиш учун зарур маълумотлар базасини тўплашга ёрдам беради.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун бундай технологиялар келажакда хизмат кўрсатиш соҳаси ва уй хўжалигида инқилоб қилиши мумкин. Агар роботлар ҳақиқатан ҳам инсон қўли каби нозик ҳаракатларни бажара олса, улар кексалар парвариши ёки мураккаб техник хизмат кўрсатиш жараёнларида ажралмас ёрдамчига айланади. 1X компаниясининг ушбу ютуғи роботлар шунчаки темир бўлаклари эмас, балки ақлли ва сезгир ҳамкорларга айланаётганидан далолат беради.
…