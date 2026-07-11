1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди

·0·Техно
1X компанияси НEО роботи учун инсон қўлига ўхшаш ўта сезгир кистларни тақдим этди

Робототехника оламида улкан бурилиш ясашга қодир янгилик юз берди: Норвегиянинг 1X компанияси ўзининг НEО гуманоид роботи учун янги авлод роботлаштирилган кистларини намойиш этди. Ушбу технология роботларга нафақат мураккаб ҳаракатларни бажариш, балки атроф-муҳитни инсон каби сезиш имконини беради. Мазкур ишланма роботларнинг кундалик ҳаётимизга интеграциялашувида ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги кистлар 25 даражали эркинликка эга бўлиб, уларнинг ҳаракатланиш имкониятлари инсон қўли имкониятларига максимал даражада яқинлаштирилган. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у фақат буйруқларни бажармайди, балки ташқи таъсирни ҳам ўлчай олади. Кистнинг 22 та эркинлик даражаси бармоқлар ва кафтга, 3 таси эса билак қисмига тўғри келади. Бу эса роботга буюмлар билан контакт кучини реал вақт режимида ҳис қилиш ва ушлаш аниқлигини коррекция қилиш имконини беради.

Технологик мукаммаллик ва сезгирлик

1X муҳандислари кистларни яратишда "пайли узатма" (тендон-дривен) тизимидан фойдаланишган. Бу ёндашувда ҳаракатни юзага келтирувчи моторлар бўғинлардан ташқарига чиқарилади ва куч эгилувчан трослар орқали узатилади. Бундай конструкция биологик пайларнинг ишлаш принципини такрорлайди ва тизимнинг инерциясини камайтиради. Натижада робот кутилмаган тўқнашувларда бармоқларини хавфсиз эгиши ва атрофидаги инсонларга шикаст етказмаслиги таъминланади.

Техник кўрсаткичлар ҳам ҳайратланарли: бармоқ учларидаги эгилиш кучи 45 ньютонга етади, позициялаш аниқлиги эса 0,2 мм ни ташкил қилади. Бармоқлар юзасига ўрнатилган тактил сенсорлар босимни, контакт нуқтасини ва ҳатто буюмнинг сирпаниб кетиш лаҳзасини аниқлашга қодир. Бу даражадаги аниқлик роботга заргарлик даражасидаги нозик ишларни бажариш имконини беради.

  • ЛEГО конструкторларини йиғиш ва майда тангаларни кўтариш;
  • USB-C коннекторларини улаш ва лампочкаларни бураб ўрнатиш;
  • Чой қуйиш, узумларни саралаш ва нозик шиша идишларни ушлаш;
  • Имо-ишора тилида мулоқот қилиш ва сиртларни артиш.
НEО роботининг янги қўллари нафақат нозик, балки чидамли ҳамдир. Улар IP68 стандарти бўйича намликдан ҳимояланган ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан ишлаш учун хавфсиз материаллардан тайёрланган. Бу роботни ошхонада ишлатиш ёки ифлосланганидан сўнг оддий сув остида ювиш мумкинлигини англатади. Билак қисми 17,75 Н·м моментга эга бўлиб, у оғирроқ асбоблардан фойдаланиш, эшикларни очиш ва аравачаларни суриш учун етарлидир.

Оммавий ишлаб чиқариш ва келажак истиқболлари

1X компанияси аллақачон ушбу кистларни ишлаб чиқариш учун алоҳида линияни ишга туширган бўлиб, йилига 10 мингта қўл тайёрлашни режалаштирмоқда. Энг муҳими, барча бутловчи қисмлар — моторлардан тортиб полимер қопламаларгача — компаниянинг ўзида ишлаб чиқарилади. Бу гуманоид роботларни кенг миқёсда ишлаб чиқаришни тезлаштиради ва сунъий интеллект тизимларини ўқитиш учун зарур маълумотлар базасини тўплашга ёрдам беради.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун бундай технологиялар келажакда хизмат кўрсатиш соҳаси ва уй хўжалигида инқилоб қилиши мумкин. Агар роботлар ҳақиқатан ҳам инсон қўли каби нозик ҳаракатларни бажара олса, улар кексалар парвариши ёки мураккаб техник хизмат кўрсатиш жараёнларида ажралмас ёрдамчига айланади. 1X компаниясининг ушбу ютуғи роботлар шунчаки темир бўлаклари эмас, балки ақлли ва сезгир ҳамкорларга айланаётганидан далолат беради.

Робототехника1XНEОТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиМоторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 17:55Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиБугун, 15:54Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиApple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиБугун, 14:31МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиМиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиБугун, 14:20Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги