Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)

·0·Маданият
Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан кўриниш берди (видео)

Хонанда Севара Назархон янги альбомининг ёпиқ премьерасида онаси билан бирга қўшиқ куйлаб, рақсга тушди.

Маросимдан олинган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Кадрларда Севара Назархон онаси билан бирга саҳнада тургани, улар қўшиққа ҳамоҳанг равишда рақсга тушгани кўринади.

Фойдаланувчилар видеода она ва қиз ўртасидаги меҳр, самимий муносабат ва яқинлик сезилиб турганини ёзишмоқда. Айримлар хонанданинг онасини саҳнага олиб чиққани ва у билан қувончли онларни бўлишганини илиқ қабул қилган.

Маълум қилинишича, ушбу ҳолат Севара Назархоннинг янги альбомига бағишланган ёпиқ тақдимотда юз берган. Тадбирда хонанданинг яқинлари ва ижодий муҳит вакиллари иштирок этгани айтилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олиндиТейлор Свифтнинг Нью-Йоркдаги тўйи учун 160 минг долларлик рухсатнома олиндиБугун, 14:51Абдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашдиАбдуқодир Ҳусанов Аббосбек Файзуллаев тўйидан илк фотони улашдиБугун, 12:17Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:45Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Бугун, 11:31Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Бугун, 11:18Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги трендга айланган торт маросими барчани эътиборини тортди (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги трендга айланган торт маросими барчани эътиборини тортди (видео)Бугун, 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди