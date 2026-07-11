Вайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солди

·0·Дунё
Вайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солди

Венесуэладаги зилзиладан кейин 12 ёшли Фабиана Бланко вайроналар остида қолиб кетди. BBC маълумотига кўра, қизалоқ тахминан 32 соат давомида сувсиз ва егуликсиз ҳолатда ёлғиз қолган.

Қутқарувчилар уни топиш учун узоқ вақт ҳаракат қилган. Ниҳоят, вайрона орасидан кичик тешик очилган ва шу орқали Фабиана билан алоқа ўрнатилган.

Видеода қизалоқнинг ўша тешикдан жилмайиб қараб тургани кўринади. Бу лаҳза интернетда тез тарқалиб, кўплаб фойдаланувчилар томонидан умид рамзи сифатида баҳоланди.

Фабиана вайроналар остида турган вақтда телефонидан ҳам фойдаланган. У яқинлари унинг қаердалигини билиши ва қутқарувчилар етиб келиши учун видео ёзиб қолдирган.

Қизалоқнинг тирик топилиши зилзила оқибатларини ёритаётган оммавий ахборот воситаларида алоҳида эътиборга тушди. Унинг қутқарилиш тарихи оғир вазиятда ҳам умид сақланиб қолиши мумкинлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиАфғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиБугун, 18:20Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Бугун, 18:08Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиФранцияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиБугун, 17:49Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинҚуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинБугун, 17:41Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)Бугун, 17:3714 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олинди14 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олиндиБугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди