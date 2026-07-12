Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам

·0·Дунё
Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам

Қатарнинг собиқ амири, амалдаги давлат раҳбари Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийнинг отаси Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Соний 74 ёшида вафот этди. Марҳумнинг вафоти муносабати билан мамлакатда тўрт кунлик расмий мотам эълон қилинди. Бу ҳақда маҳаллий расмий манбалар хабар берди.

Маълум қилинишича, 13 июлдан бошлаб Қатар бўйлаб мотам тадбирлари ўтказилади. Шу муносабат билан давлат муассасалари ва қатор жамоат ташкилотлари фаолияти вақтинча тўхтатилди, давлат байроқлари эса ярим устунга туширилди.

Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Соний 1995–2013 йиллар давомида Қатарни бошқарган бўлиб, мамлакатнинг замонавий тараққиётига катта ҳисса қўшган давлат арбобларидан бири сифатида эътироф этилади.

Унинг раҳбарлиги даврида Қатар иқтисодиёти жадал ривожланди, халқаро сармоялар кўпайди ва мамлакат дунёдаги энг йирик суюлтирилган табиий газ экспортчиларидан бирига айланди. Шу билан бирга, Қатарнинг халқаро сиёсий ва иқтисодий нуфузи ҳам сезиларли даражада ошди.

Собиқ амир бошқаруви даврида 1996 йилда Al Jazeera ахборот тармоғи ташкил этилди. Кейинчалик ушбу телеканал жаҳондаги энг нуфузли оммавий ахборот воситаларидан бирига айланди. Шунингдек, 2004 йилда мамлакатнинг биринчи доимий Конституцияси қабул қилиниб, маҳаллий сайловларда аёлларнинг иштирок этиши учун ҳуқуқий асос яратилди.

2013 йилда Шайх Ҳамад ҳокимиятни ўғли Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийга ихтиёрий равишда топширган эди. Бу Форс кўрфази давлатлари тарихида кам учрайдиган сиёсий қарорлардан бири сифатида баҳоланган.

Бугунги кунда Қатар халқаро майдондаги фаол иштироки, энергетика соҳасидаги етакчилиги ва 2022 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилган давлат сифатида кенг танилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБаскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлдиБугун, 15:30НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиНАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиБугун, 14:28Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Бугун, 13:14Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Бугун, 13:09Россия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиРоссия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиБугун, 13:01Ҳар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиҲар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди