Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олинди

·0·Дунё
Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олинди

Канадада собиқ парламент депутати Инки Марк уйидан юзлаб қурол-яроғ, ўқ-дорилар, қадимий тўп ва катта миқдорда нақд пул топилганидан сўнг ҳибсга олинди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълум қилишича, ҳолат ноқонуний қурол савдоси бўйича олиб борилаётган тергов доирасида аниқланган.

Канада Қироллик отлиқ полицияси (RCMP) Манитоба вилоятининг Дофин шаҳри яқинидаги уйда ўтказилган тинтув вақтида 439 та ўқотар қурол, ўқ-дорилар, қадимий тўп ва 300 минг Канада долларидан ортиқ нақд пулни мусодара қилди. Терговчиларнинг таъкидлашича, камида учта қурол ноқонуний тарзда муомалага киритилган, яна бир қуролнинг серия рақами ўзгартирилган.

78 ёшли Инки Маркка қурол савдоси, рухсат этилмаган қурилмаларни сақлаш, қуролларни хавфсизлик талабларига зид равишда сақлаш ва бошқа бир қатор жиноятлар бўйича айблов эълон қилинган. У 7 июль куни ҳибсга олинган, кейинчалик эса суд қарори билан маълум шартлар асосида озод қилинган.

RCMP Манитоба бошқармаси раҳбарияти ноқонуний қурол савдоси жамоат хавфсизлигига жиддий таҳдид солишини таъкидлаб, ушбу иш бўйича тергов давом этаётганини билдирди.

Тергов жорий йилнинг март ойида АҚШда Дофин атрофида яшовчи бошқа бир шахсга нисбатан қурол билан боғлиқ айбловлар ҳақида маълумот келиб тушгач бошланган. Шу суриштирув давомида Марк томонидан сотиб олинган айрим қуроллар қонуний тарзда расмийлаштирилмагани аниқланган.

Ҳозирча қуроллар ва нақд пулнинг қандай мақсадда сақлангани маълум эмас. Полиция вакили Барри Кирбининг айтишича, ҳозирча маълум бўлган ягона факт — Инки Марк қурол коллекционери экани.

Маълумот учун, Инки Марк 1994 йилда Дофин шаҳри мэри бўлган, 1997–2010 йилларда эса Канада парламенти депутати сифатида фаолият юритган. У турли йилларда Reform Party of Canada, Canadian Alliance ва Conservative Party сафида ишлаган, 2015 йилда мустақил номзод сифатида парламент сайловида иштирок этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаАҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаБугун, 13:24Ҳаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлдиҲаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлдиБугун, 13:0911 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?11 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?Бугун, 12:05Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиУчиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиБугун, 12:01Тожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиТожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиБугун, 11:52Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди