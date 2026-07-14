АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонада

·42·Дунё
АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонада

АҚШнинг Нью-Йорк штатига қарашли Лонг-Айленд ҳудудида кетма-кет қайд этилаётган икки хил юқумли касаллик соғлиқни сақлаш мутахассисларини жиддий хавотирга солмоқда. Ҳудудда кучли ич кетишига сабаб бўлувчи циклоспориаз паразити аниқланаётган бўлса, яна бир томондан салмонелла бактерияси билан боғлиқ алоҳида касалланиш ҳолатлари туфайли ўнлаб фуқаролар шифохонага ётқизилган.

Маҳаллий соғлиқни сақлаш идоралари маълумотига кўра, Нассау округида циклоспориаз билан касалланишнинг 17 та ҳолати расман тасдиқланган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу паразит асосан импорт қилинган мева ва сабзавотлар орқали юқади ҳамда беморларда бир ойдан ортиқ давом этиши мумкин бўлган кучли ич кетишини келтириб чиқаради. Фақат июнь ойининг ўзида 11 та янги ҳолат қайд этилган.

Нассау округи соғлиқни сақлаш департаменти вакили Алисса Зоҳрабианнинг айтишича, идора округ аҳолиси орасида аниқланган барча циклоспориаз ҳолатларини диққат билан кузатмоқда. Шунингдек, АҚШ бўйлаб ушбу касаллик билан касалланиш ҳолатлари кўпайиб бораётгани ҳам алоҳида назорат остига олинган.

Oq futbolkadagi ayol qo'llari bilan qorin sohasidagi og'riqni ushlab turibdi.

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг шу даврида қайд этилган 17 та ҳолат ўтган йилнинг мос давридаги 10 та ҳолатга нисбатан сезиларли ўсишни кўрсатмоқда.

Соғлиқни сақлаш мутахассислари фуқароларга хом мева ва сабзавотлар билан ишлашдан олдин ва кейин қўлларни совун билан яхшилаб ювиш, барча маҳсулотларни истеъмол қилишдан аввал синчковлик билан тозалаш ҳамда алоҳида тоза тахта ва ошхона анжомларидан фойдаланишни тавсия қилмоқда.

Шунингдек, озиқ-овқатни камида 158 даража Фаренгейт (тахминан 70°C) ҳароратда пишириш паразитни йўқ қилишга ёрдам бериши таъкидланган.

Нью-Йорк штати соғлиқни сақлаш идораси маълумотига кўра, штат бўйлаб 400 дан ортиқ циклоспориаз ҳолати қайд этилган бўлиб, уларнинг асосий қисми Нью-Йорк шаҳри ҳиссасига тўғри келади.

АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази (CDC) маълумотига кўра, 11 июль ҳолатига мамлакатнинг 31 штатида қарийб 850 та тасдиқланган циклоспориаз ҳолати қайд этилган. Улардан 86 нафари шифохонага ётқизилган.

AQSH shtatlari xaritasi moviy rangning turli soyalarida belgilangan.

Шунингдек, CDC ҳозирда яна 1500 дан ортиқ эҳтимолий ҳолат устида қўшимча таҳлиллар олиб бораётганини билдирган. Мақсад ушбу касалликларнинг АҚШ ҳудудида юқтирилган циклоспориаз эканини тасдиқлашдан иборат.

Айни пайтда Лонг-Айленднинг Саффолк округи ҳам яна бир хавфли касаллик — салмонелла тарқалиши билан курашмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, инфекция маҳаллий ҳиндулар резервациясида ўтказилган Palm Tree Music Festival мусиқа фестивали билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Расмийлар ва манбаларнинг билдиришича, 1 июлдан буён салмонелла аломатлари билан 58 нафар бемор шифохонага ётқизилган. Мутахассислар касаллик манбасини аниқлаш ва унинг янада кенгроқ тарқалишининг олдини олиш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда.

АҚШНью-ЙоркНассауКасалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 13:42Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиУйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиБугун, 13:38Ҳаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлдиҲаммомда тўққиз кун қамалган 82 ёшли аёл тирик қолишга муваффақ бўлдиБугун, 13:0911 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?11 миллиард долларга қурилаётган сирли орол нимаси билан ажралиб туради?Бугун, 12:05Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиУчиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит бердиБугун, 12:01Тожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиТожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди