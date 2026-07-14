Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатди
Британиянинг машҳур Jaguar Land Rover (JLR) компанияси Хитой бозорида ўз автомобилларини маҳаллийлаштириш бўйича 14 йиллик тажрибасига якун ясади. Компания дунёдаги энг йирик автомобил бозорида ўз моделларини ишлаб чиқаришни расман тўхтатишга қарор қилди. Бу қадам бренднинг глобал стратегиясида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг июль ойидан бошлаб Jaguar Land Rover дилерлик тармоғи мамлакат ичкарисида йиғилган барча моделларни харид қилишни тўхтатди. Ушбу қарор бренд учун бутун бир даврнинг якунланишини англатади. Хитойда ишлаб чиқарилган сўнгги автомобиллар катта чегирмалар билан сотувга чиқарилди ва ички бозорни тарк этиш жараёни якуний босқичга кирди.
Пекин шарқидаги автосалонлардан бирида июль ойи бошида маҳаллий заводда йиғилган охирги Range Rover Эвоқуе Л модели сотилди. Қизиқарли жиҳати шундаки, 2011-йилда бозорга илк бор чиққанида ушбу модел жуда юқори нархларда ва навбатлар билан сотилган эди. Сотувлар якунида эса унинг нархи 180 000 юанга (тахминан 26 500 доллар) тушиб қолди. Бу эса бренднинг бозордаги нуфузи ва талаб даражаси қанчалик ўзгарганини кўрсатади.
Инқироз сабаблари ва сотувларнинг кескин камайишиJaguar Land Rover бир пайтлар Хитойдаги люкс сегментда энг етакчи ўйинчилардан бири эди. 2017-йилда бренднинг йиллик сотувлари рекорд даражага — 146 400 донага етган. Бироқ, кейинги йилларда вазият ёмонлаша бошлади. Мутахассисларнинг фикрича, маҳсулотлар қаторини янгилашдаги кечикишлар ва харидорлар дидига мослаша олмаслик асосий муаммолардан бири бўлди.
Бундан ташқари, компания Хитойда шиддат билан ривожланаётган электрификация тўлқинига тайёр эмаслиги маълум бўлди. Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар замонавий электромобилларни таклиф қилаётган бир пайтда, JLR анъанавий технологияларга таяниб қолди. Натижада, 2025-йилга келиб йиллик сотувлар ҳажми атиги 26 000 донагача тушиб кетди, бу эса ишлаб чиқаришни давом эттиришни иқтисодий жиҳатдан самарасиз қилиб қўйди.
Янги стратегия: Фреэландер брендининг қайтишиХитойнинг Чангшу шаҳридаги JLR заводи бутунлай ёпилмайди, балки қайта ихтисослаштирилади. Chery ва Jaguar Land Rover ўртасидаги 2024-йилдаги келишувга биноан, бир пайтлар машҳур бўлган Фреэландер бренди мустақил электромобиллар маркаси сифатида қайта тикланади. Бу янги лойиҳа доирасида Хитойнинг технологик занжирларидан кенг фойдаланилади.
Янги Фреэландер моделлари Huawei компаниясининг интеллектуал бошқарув тизимлари билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса бренднинг мероси ва Хитойнинг илғор технологияларини бирлаштириш имконини беради. Режага кўра, ушбу марканинг биринчи электромобили 2026-йилнинг иккинчи ярмида Хитой бозорига чиқади. Шундай қилиб, Jaguar Land Rover ўз заводларини тўғридан-тўғри бошқаришдан кўра, маҳаллий ҳамкорлар билан технологик алянс тузиш йўлини танлади.
…