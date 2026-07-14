Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатди

·16·Авто
Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатди

Британиянинг машҳур Jaguar Land Rover (JLR) компанияси Хитой бозорида ўз автомобилларини маҳаллийлаштириш бўйича 14 йиллик тажрибасига якун ясади. Компания дунёдаги энг йирик автомобил бозорида ўз моделларини ишлаб чиқаришни расман тўхтатишга қарор қилди. Бу қадам бренднинг глобал стратегиясида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг июль ойидан бошлаб Jaguar Land Rover дилерлик тармоғи мамлакат ичкарисида йиғилган барча моделларни харид қилишни тўхтатди. Ушбу қарор бренд учун бутун бир даврнинг якунланишини англатади. Хитойда ишлаб чиқарилган сўнгги автомобиллар катта чегирмалар билан сотувга чиқарилди ва ички бозорни тарк этиш жараёни якуний босқичга кирди.

Пекин шарқидаги автосалонлардан бирида июль ойи бошида маҳаллий заводда йиғилган охирги Range Rover Эвоқуе Л модели сотилди. Қизиқарли жиҳати шундаки, 2011-йилда бозорга илк бор чиққанида ушбу модел жуда юқори нархларда ва навбатлар билан сотилган эди. Сотувлар якунида эса унинг нархи 180 000 юанга (тахминан 26 500 доллар) тушиб қолди. Бу эса бренднинг бозордаги нуфузи ва талаб даражаси қанчалик ўзгарганини кўрсатади.

Инқироз сабаблари ва сотувларнинг кескин камайиши

Jaguar Land Rover бир пайтлар Хитойдаги люкс сегментда энг етакчи ўйинчилардан бири эди. 2017-йилда бренднинг йиллик сотувлари рекорд даражага — 146 400 донага етган. Бироқ, кейинги йилларда вазият ёмонлаша бошлади. Мутахассисларнинг фикрича, маҳсулотлар қаторини янгилашдаги кечикишлар ва харидорлар дидига мослаша олмаслик асосий муаммолардан бири бўлди.

Бундан ташқари, компания Хитойда шиддат билан ривожланаётган электрификация тўлқинига тайёр эмаслиги маълум бўлди. Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар замонавий электромобилларни таклиф қилаётган бир пайтда, JLR анъанавий технологияларга таяниб қолди. Натижада, 2025-йилга келиб йиллик сотувлар ҳажми атиги 26 000 донагача тушиб кетди, бу эса ишлаб чиқаришни давом эттиришни иқтисодий жиҳатдан самарасиз қилиб қўйди.

Янги стратегия: Фреэландер брендининг қайтиши

Хитойнинг Чангшу шаҳридаги JLR заводи бутунлай ёпилмайди, балки қайта ихтисослаштирилади. Chery ва Jaguar Land Rover ўртасидаги 2024-йилдаги келишувга биноан, бир пайтлар машҳур бўлган Фреэландер бренди мустақил электромобиллар маркаси сифатида қайта тикланади. Бу янги лойиҳа доирасида Хитойнинг технологик занжирларидан кенг фойдаланилади.

Янги Фреэландер моделлари Huawei компаниясининг интеллектуал бошқарув тизимлари билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса бренднинг мероси ва Хитойнинг илғор технологияларини бирлаштириш имконини беради. Режага кўра, ушбу марканинг биринчи электромобили 2026-йилнинг иккинчи ярмида Хитой бозорига чиқади. Шундай қилиб, Jaguar Land Rover ўз заводларини тўғридан-тўғри бошқаришдан кўра, маҳаллий ҳамкорлар билан технологик алянс тузиш йўлини танлади.

JaguarLand RoverХитойАвтомобилФреэландер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаGeely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаБугун, 15:25Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаVolkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаБугун, 14:28Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси