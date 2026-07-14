Сув скутерида учмоқчи бўлган ФВВ ходими чўка бошлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходими сув скутерида ҳаракатланмоқчи бўлган пайтда сувга чўка бошлади.
Маълум бўлишича, у скутерда учишга уринган вақтда мувозанатни йўқотган ва сувга тушиб кетган. Воқеа жойида бўлган қутқарувчилар зудлик билан ҳаракат қилиб, уни сувдан чиқариб олишган.
Ҳодиса оқибатида жиддий талафот қайд этилмагани айтилмоқда. ФВВ ходими қутқарувчилар ёрдамида омон қолган.
Мазкур ҳолат сув ҳавзаларида эҳтиёткорлик қоидаларига амал қилиш зарурлигини яна бир бор эслатади. Айниқса, сув скутери каби техник воситалардан фойдаланганда хавфсизлик жилети ва назорат чоралари муҳим ҳисобланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…