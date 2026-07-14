Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этди
Италиянинг машҳур Alfa Romeo бренди ўзининг ихчам кроссоверлар сегментидаги энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган Тонале ўрнига келадиган янги автомобилнинг илк расмий суратини эълон қилди. 2028-йилнинг бошида бозорга чиқиши кутилаётган ушбу модел бренднинг глобал савдо кўрсаткичларини оширишда ва Европа бозорининг асосий қисми бўлган К-сегментида ўз ўрнини мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Эълон қилинган тасвирда янги автомобилнинг орқа қисми акс этган бўлиб, унда ўткир қиррали чироқлар дизайни ва ўзига хос қанот шакли кўзга ташланади. Мутахассисларнинг фикрича, бу дизайн янги кроссовер ҳозирги Тонале моделига қараганда анча спортча ва купе-симон том чизиғига эга бўлишидан далолат беради. Ҳозирча номи сир тутилаётган ушбу модел Stellantis концернининг кўп қувватли СТЛА Оне платформасида барпо этилади.
Техник имкониятлар ва қувват қурилмалариAlfa Romeo янги кроссоверни ҳам ички ёнув двигателли, ҳам тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи версияларда таклиф этишни режалаштирмоқда. Бу стратегия брендга кенгроқ аудиторияни қамраб олиш имконини беради. Ички ёнув двигателли моделлар, катта эҳтимол билан, Stellantis портфелидаги бошқа автомобилларда қўлланилаётган юmsҳоқ ва плагин-гибрид (PHEV) тизимларининг такомиллаштирилган вариантлари билан жиҳозланади.
ixbt.com маълумотига кўра, янги кроссовер бренднинг келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки Тонале 2025-йилда Alfa Romeo брендининг глобал миқёсда энг кўп сотилган иккинчи модели бўлди. Савдоларда биринчи ўринни эса ихчам Жуниор кроссовери эгаллаб турибди. Келажакда янги модел Гиулиетта хетчбегининг маънавий давомчиси билан бир қаторда бренднинг асосий таянчига айланади.
Флагман моделлар тақдири ва бозор истиқболлариБренднинг флагманлари ҳисобланган Гиулиа седани ва Стелвио СУВ моделларининг келажаги ҳозирча бироз ноаниқлигича қолмоқда. Ушбу моделлар 2025-йил сентябрь ойида қисқа муддатга ишлаб чиқаришдан олинган эди, бироқ уларнинг ўрнини босувчи янги авлод моделларини ишлаб чиқиш кечиккани сабабли ишлаб чиқариш қайта тикланди. Дастлаб фақат электромобил сифатида режалаштирилган янги Гиулиа ва Стелвио эндиликда гибрид двигателлар билан ҳам жиҳозланиши учун қайта лойиҳалаштирилмоқда.
Alfa Romeo раҳбарияти Stellantis гуруҳининг глобал кўламидан фойдаланган ҳолда, ўзининг ҳақиқий италянча характерини сақлаб қолишга вада бермоқда. Ҳозирги Гиулиа ва Стелвио моделларининг 2027-йил охиригача сотувда қолиши тасдиқланган. 2028-йилда Тонале ўрнига келадиган янги кроссовер эса бренднинг тўлиқ янгиланган моделлар қаторига ўтиш давридаги энг муҳим қадам бўлади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Alfa Romeo каби премиум брендларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги гибрид ва электр кроссоверлар келажакда маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам жозибадор вариантга айланиши мумкин.
…