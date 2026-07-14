Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этди

·0·Авто
Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этди

Италиянинг машҳур Alfa Romeo бренди ўзининг ихчам кроссоверлар сегментидаги энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган Тонале ўрнига келадиган янги автомобилнинг илк расмий суратини эълон қилди. 2028-йилнинг бошида бозорга чиқиши кутилаётган ушбу модел бренднинг глобал савдо кўрсаткичларини оширишда ва Европа бозорининг асосий қисми бўлган К-сегментида ўз ўрнини мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Эълон қилинган тасвирда янги автомобилнинг орқа қисми акс этган бўлиб, унда ўткир қиррали чироқлар дизайни ва ўзига хос қанот шакли кўзга ташланади. Мутахассисларнинг фикрича, бу дизайн янги кроссовер ҳозирги Тонале моделига қараганда анча спортча ва купе-симон том чизиғига эга бўлишидан далолат беради. Ҳозирча номи сир тутилаётган ушбу модел Stellantis концернининг кўп қувватли СТЛА Оне платформасида барпо этилади.

Техник имкониятлар ва қувват қурилмалари

Alfa Romeo янги кроссоверни ҳам ички ёнув двигателли, ҳам тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи версияларда таклиф этишни режалаштирмоқда. Бу стратегия брендга кенгроқ аудиторияни қамраб олиш имконини беради. Ички ёнув двигателли моделлар, катта эҳтимол билан, Stellantis портфелидаги бошқа автомобилларда қўлланилаётган юmsҳоқ ва плагин-гибрид (PHEV) тизимларининг такомиллаштирилган вариантлари билан жиҳозланади.

ixbt.com маълумотига кўра, янги кроссовер бренднинг келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки Тонале 2025-йилда Alfa Romeo брендининг глобал миқёсда энг кўп сотилган иккинчи модели бўлди. Савдоларда биринчи ўринни эса ихчам Жуниор кроссовери эгаллаб турибди. Келажакда янги модел Гиулиетта хетчбегининг маънавий давомчиси билан бир қаторда бренднинг асосий таянчига айланади.

Флагман моделлар тақдири ва бозор истиқболлари

Бренднинг флагманлари ҳисобланган Гиулиа седани ва Стелвио СУВ моделларининг келажаги ҳозирча бироз ноаниқлигича қолмоқда. Ушбу моделлар 2025-йил сентябрь ойида қисқа муддатга ишлаб чиқаришдан олинган эди, бироқ уларнинг ўрнини босувчи янги авлод моделларини ишлаб чиқиш кечиккани сабабли ишлаб чиқариш қайта тикланди. Дастлаб фақат электромобил сифатида режалаштирилган янги Гиулиа ва Стелвио эндиликда гибрид двигателлар билан ҳам жиҳозланиши учун қайта лойиҳалаштирилмоқда.

Alfa Romeo раҳбарияти Stellantis гуруҳининг глобал кўламидан фойдаланган ҳолда, ўзининг ҳақиқий италянча характерини сақлаб қолишга вада бермоқда. Ҳозирги Гиулиа ва Стелвио моделларининг 2027-йил охиригача сотувда қолиши тасдиқланган. 2028-йилда Тонале ўрнига келадиган янги кроссовер эса бренднинг тўлиқ янгиланган моделлар қаторига ўтиш давридаги энг муҳим қадам бўлади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Alfa Romeo каби премиум брендларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги гибрид ва электр кроссоверлар келажакда маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам жозибадор вариантга айланиши мумкин.

Alfa RomeoТоналеStellantisКроссоверАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиJaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиБугун, 15:56Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаGeely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаБугун, 15:25Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаVolkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқдаБугун, 14:28Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси