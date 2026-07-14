Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирда

·0·Техно
Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирда

Дунёнинг етакчи иқтисодчилари, жумладан, 16 нафар Нобел мукофоти совриндорлари ҳамда OpenAI ва Anthropic каби технологик гигантларнинг бош иқтисодчилари замонавий иқтисодиёт сунъий интеллект (СИ) меҳнат бозорига кўрсатаётган таъсирини баҳолаш учун етарли маълумотларга эга эмаслигини расман тан олдилар. Экспертлар томонидан эълон қилинган "Ве Муст Акт Нов" (Биз ҳозир ҳаракат қилишимиз керак) деб номланган баёнотда, технологиялар ривожи уларнинг оқибатларини ўрганиш тезлигидан анча илгарилаб кетгани таъкидланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Виржиния университети иқтисодиёт профессори Антон Коринекнинг сўзларига кўра, айни дамда иқтисодиёт фани йирик технологик ўзгаришларни кузатиш учун зарур воситаларсиз таҳлил қилишга уринмоқда. "Биз қуюқ туманда ҳаракатланяпмиз ва кейин нима бўлишини башорат қилиш ўта мураккаб", — дея таъкидлади у. Бу ҳолат нафақат глобал бозорлар, балки Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётга ўтаётган давлатлар учун ҳам долзарб ҳисобланади, чунки кутилмаган ўзгаришлар бандлик даражасига кескин таъсир қилиши мумкин.

Таҳлил усулларидаги ноаниқликлар

Ҳозирги вақтда касбларнинг сунъий интеллект таъсирига қай даражада мойиллигини ўлчашнинг ягона ва аниқ тизими мавжуд эмас. Аполло Глобал Манагемент бош иқтисодчиси Торстен Слокнинг маълумотига кўра, ушбу кўрсаткични баҳолашнинг камида бешта турли методикаси бор ва уларнинг натижалари бир-биридан тубдан фарқ қилади. Баъзи таҳлиллар фойдаланувчиларнинг Claude ёки Microsoft Copilot каби тизимларга бўлган реал сўровларини ўрганса, бошқалари мутахассислар ёрдамида касбларни автоматлаштиришнинг назарий имкониятларини баҳолайди.

Ушбу фарқлар, айниқса, автоматлаштириш хавфи юқори бўлган соҳаларда — колл-марказ операторлари, солиқ ҳужжатларини тайёрловчи мутахассислар ва матн муаллифлари фаолиятида яққол кўзга ташланмоқда. Иқтисодчиларнинг фикрича, мавжуд баҳолашларда сунъий интеллектнинг техник имкониятлари билан ишчиларнинг ушбу технологиядан реал фойдаланиш даражаси кўпинча аралаштириб юборилмоқда. Назарий моделлар технологияни жорий этиш харажатларини ва компанияларнинг уларни қабул қилишга тайёрлигини ҳисобга олмайди.

Меҳнат бозоридаги илк ўзгаришлар

Массачусетс технология институти профессори Дарон Ажемоğлу аввалроқ сунъий интеллект туфайли унумдорликнинг кескин ошиши ҳақидаги оптимистик башоратларни танқид қилган эди. Бироқ, у ҳозирда меҳнат бозорида қисқа муддатли силкинишлар эҳтимоли юқори эканлигини таъкидлаб, СИ ривожланишини жамият ва ишчилар учун фойдали бўладиган йўналишга буриш зарурлигини қўллаб-қувватламоқда.

Аниқроқ маълумотлар олиш мақсадида Стенфорд иқтисодчиси Эрик Брйнжолфссон томонидан ишлаб чиқилган Канариес Дашбоард тизими 730 дан ортиқ касбдаги 4,6 миллион ишчини реал вақт режимида кузатиб бормоқда. Лойиҳанинг дастлабки хулосалари хавотирли:

  • СИ таъсири юқори бўлган соҳаларда 22 ёшдан 25 ёшгача бўлган ёшларнинг бандлиги йилига 4 фоиздан кўпроққа қисқармоқда.
  • Умумий меҳнат бозори ҳозирча барқарор кўринса-да, ёш мутахассислар учун кириш тўсиқлари кучаймоқда.
  • Технологиянинг реал таъсири фақат тизимли мониторинг орқали аниқланиши мумкин.

Экспертлар хулосасига кўра, агар ҳозирдан мониторинг тизимлари яратилмаса, сунъий интеллектнинг салбий оқибатлари фақат ўзгаришлар ортга қайтмас тус олгандан кейингина маълум бўлади. Бу эса бутун дунё ҳукуматлари ва иқтисодий ташкилотларидан технологик тараққиёт билан бир қаторда, унинг ижтимоий-иқтисодий таъсирини ўрганишга кўпроқ ресурс ажратишни талаб қилади.

Сунъий ИнтеллектИқтисодиётМеҳнат БозориТехнологияНобел Мукофоти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиHuawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиБугун, 15:26WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБолалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБугун, 14:29Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиHuawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этдиБугун, 14:26Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди